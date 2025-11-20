2025. november 20. csütörtök Jolán
4 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Autó CCTV kamera videofelvevő a vezetés biztonságáért az úton
Autó

Alig ismert szabályba bukhat bele sok magyar autós: erről mindenki tudjon, akinek fedélzeti kamerája van

Drávucz Péter
2025. november 20. 16:04

Bár az autós fedélzeti kamerák felvételei értékes és elfogadható bizonyítéknak minősülhetnek például káresetek, balesetek során a biztosítók, a bíróságok számára, ám a közösségi médiában történt megosztásukkal csínján kell bánni. Mert ha egy arra sétáló ember, egy arc felismerhető, máris felmerülhet az adatvédelmi, személyiségjogi jogsértés, ugyanakkor, talán meglepő módon, egy eljárásban bírói mérlegelés esetén még a jogsértő módon keletkezett bizonyíték is felhasználható.

Magyarországon nincs külön speciálisan a fedélzeti kamerákra vonatkozó törvényi szintű szabályozás, illetve dedikált jogszabály. Így sem tiltó, sem kifejezetten engedélyező szabályok nem találhatóak a menetrögzítéssel kapcsolatban – mondták el a Pénzcentrumnak az Ayvens szakértői. Ráadásul nincs egységes európai uniós szabályozás, így a tagállamok különböző szigorral, tiltó és engedő hozzáállással kezelik a témakört.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nyugat-Európában inkább a tiltó, szűk körű használat és használhatóság érvényesül, mind a telepítésre és még inkább a felvételek használatára, felhasználására vonatkozóan, és adott esetben komoly szankciók is vannak, jó példa erre Portugália, vagy Luxemburg. Ezzel szemben Kelet-Európában megengedőbb a gyakorlat és biztosítók számára a káresemények elbírálásakor alapvető ezen videofelvételek használata.

Autós kamera kisokos: menetrögzítő kamera felvétele használható bízonyítékként közúti baleseteknél?
EZ IS ÉRDEKELHET
Autós kamera kisokos: menetrögzítő kamera felvétele használható bízonyítékként közúti baleseteknél?
Jogilag szürke zónába tartozik Magyarországon az autós kamera használata a magánszemélyek esetében, de a bíróságon az útfelvételeket is elfogadják bizonyítékként.

Mivel sem az Európai Unióban, sem Magyarországon nem történt olyan átfogó jogszabályalkotás, ami a fedélzeti kamerák jogi helyzetét, használatát tisztázná és azokra vonatkozó pontos rendelkezéseket kifejezetten tartalmazná, így maradtak egyéb jogforrások a helyzet kezelésére. Elsősorban az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679 számú rendeletének (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) szabályai. A GDPR alapelveinek érvényesülniük kell, ilyen a célhoz kötöttség, a tárolásra vonatkozó előírások.

Figyelembe kell venni továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (ha úgy tetszik: Infotörvény), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) döntéseit. A GDPR ugyanakkor továbbra is a kulcs, meghatározza az adatkezelés jogalapját (például jogos érdek), az adatkezelés célját, időtartamát, az adatkezelés arányos szintjét – hangsúlyozták a Pénzcentrumnak az Ayvens szakértői.

Személyiségi jogok és társadalmi érdekek

A LegitiMo Magyarország szakértői szerint a fedélzeti kamera használata egyáltalán nem tilos, márpedig a polgári jog szabályai szerint, amit a jogszabály nem tilt, azt nem tilos megtenni. Vagyis, nyugodtan használható a fedélzeti kamera, és a felvétel alapján sokszor be lehet azonosítani, ki volt a hibás. Sőt, ha cserbenhagyás történt, utólag a rendszám alapján be lehet azonosítani az illetőt, és az igényt lehet vele, vagy a biztosítójával szemben érvényesíteni.

A mérleg másik serpenyőjében természetesen ott vannak a személyiségi jogok. A másik félnek vannak személyiségi jogai, és persze a felvételen akarata ellenére szerepelhet az arca, rendszáma vagy egyéb személyes adata, ezért ezeket a képeket nyilvánosságra hozni nem lehet. De ez nem jelenti azt, hogy ne készíthetnénk felvételt saját érdekeink, testi épségünk védelmében. Az élet, testi épség védelme, a bűncselekmények felderítéséhez fűződő társadalmi érdek biztosan erősebb, mint az elkövetők, károkozók személyiségi jogához fűződő érdeke.

Nem is beszélve arról, az is jelentős társadalmi érdek, hogy egy polgári perben az igazságszolgáltatás során, a jogos érdekeinknek érvényre juttatása megtörténhessen, és ehhez minden szükséges bizonyíték rendelkezésre álljon. Nem életszerű, hogy a közlekedési baleset előtt a többi szereplő hozzájárulását kérjük a felvétel készítéséhez. Miként az sem, hogy a károkozó, vagy adott esetben bűnelkövető hozzájárulásán múljon, hogy az esetről készült felvételt a bíróság, vagy a rendőrség felhasználja-e.

A jogsértő módon keletkezett bizonyíték is felhasználható?

Hasonlóképpen, az Ayvens szakértői is azt emelték ki a Pénzcentrumnak, hogy a felvételek, úgymond „adat anonimizálás nélküli megosztása” különösen problémás lehet. Ha ugyanis az érintettek felismerhetővé válnak, azonosíthatók (tehát ismét rendszámokról, arcokról beszélünk), az bizony már jogsértő, ezért ettől mindenképpen érdemes tartózkodni.

A rendőrség, bíróság előtti eljárásban a polgári perrendtartás rendelkezései szerint a jogsértő módon keletkezett bizonyítás, vagy személyiségi jogot sértő bizonyíték nem használható fel. Ám a történetben itt van egy csavar, a felvételekkel kapcsolatos kizáró rendelkezést a bírói gyakorlat ugyanis egyre inkább a megengedett mérlegelés felé viszi és ráadásul a jogszabály is megengedi, hogy az ilyen bizonyíték figyelembevételéről mérlegeléssel döntsön a bíróság.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ennek következtében akár a jogsértő videó is felhasználható, amennyiben az igazság és a valós tényállás felderítése ezzel lehetséges, ugyanis az ehhez kapcsolódó közérdek erősebb lehet a személyiségi jogi sérelemnél. A bíróság tehát kivételesen figyelembe veheti a bizonyító fél által rendelkezésre bocsátott jogsértő bizonyítási eszközt, ha az eljárásjogi törvényben tételesen meghatározottak mérlegelése alapján azt szükségesnek tartja, az úgynevezett viszonossági elv érvényesülésének érdekében.

Azaz, ilyen eljárási helyzetben az eljáró bíróságnak azt kell mérlegelnie, hogy a bizonyító fél bizonyításhoz fűződő magánérdeke, vagy a jogsérelemmel érintett személy személyiségi jogának érvényesülése érdemel-e inkább védelmet.

Az eljáró bírók számára is nyilvánvaló és használják is ezen felhatalmazásukat a döntéseknél mind polgárjogi, mind akár büntetőjogi döntések meghozatalakor. Ezzel egybecseng a Kúria egy fontos határozata, amely a következőket rögzítette: ha a bizonyítási eszköz jogsértő módon keletkezett, a bíróságnak nem kötelező automatikusan kizárnia, hanem mérlegelhet és figyelembe kell venni az ügy tényleges tényállásának feltárását, a perben érvényesített jogot, és azt is, hogy a felhasználás okoz-e aránytalan sérelmet.

Az Ayvens szakértői egyébként eljárásaik során is azt tapasztalták, hogy amennyiben voltak ügydöntő adatot tartalmazó kamerafelvételek, azt a hatóságok és bíróságok elfogadták. Természetesen további feltétel volt, hogy az adott tény, vagy helyzet bizonyításának céljára megfelelőek voltak és az igazság kiderítése körében elengedhetetlennek bizonyultak. A fedélzeti kamerákra vonatkozó speciális szabályozás hiánya miatt azonban nem garantált, hogy a bíró minden esetben az elvileg jogsértő bizonyíték elfogadása mellett teszi le a voksát.

Céges adatvédelmi kötelezettségek

A fedélzeti kamerát használóknak céges járműnél különösen ajánlott és el is várt  erre vonatkozó speciális belső szabályzatot és  adatkezelési szabályokat kialakítani annak érdekében, hogy megfeleljenek a GDPR-nak. Ez vonatkozik a felvétel megőrzésének időtartamára, a hozzáférésre, a tárolásra, a törlési szabályrendszerre. A céges autók fedélzeti kamerákkal történő felszerelése komplex jogkérdés és munkajogi, adatvédelmi, valamint közlekedésbiztonsági szempontokat is felvet.

Számos munkáltatói kötelezettséget is teremt, ahol a megoldás az adott területtől, módszertől és számos egyéb speciális, egyéni tényezőktől is függ. Ebben a körben nem csupán a kívülálló harmadik személyek jogai és adatai, hanem a munkavállaló (sofőr) jogai az elsődlegesen figyelembe veendők a munkáltató részéről. Ezért a fedélzeti kamerák használata előtt érdemes érdekmérlegelési tesztet készíteni, illetve a cég adatkezelési szabályrendszerét is szükséges kiegészíteni a fedélzeti kamerákra vonatkozó rendelkezésekkel.

A GDPR-nak való megfelelés szellemében ezen esetekben pontos és részletesen leírás szükségeltetik arról, hogy miért kerül sor a kamera telepítésére, miképp történik az adatkezelés, és milyen jogai vannak a munkavállalóknak az adatkezelés kapcsán. Nyilván, a megfelelőség első alapköve, hogy a munkavállalókat előzetesen tájékoztatni kell: cégautóikban fedélzeti kamera kerül elhelyezésre. A fedélzeti kamerák elterjedtsége, és a jelenlegi hiányosságok okán fontos lenne egy egységes európai uniós, illetve ahhoz kapcsolódóan egy magyar szabályrendszer és jogszabályi háttér megalkotása, benne az engedélyezési és technológiai rend bevezetésével. Ennek jelentősége abban is rejlik, hogy egy felvétel sok mindent képes megoldani, számos kérdést el tud dönteni adott esetben – mutattak rá végezetül a Pénzcentrumnak az Ayvens szakértői.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #közlekedés #autó #adatvédelem #bíróság #jogszabály #fedélzeti kamera #gdpr

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:23
16:15
16:04
15:55
15:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 20.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
2025. november 20.
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
2025. november 19.
Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
2
2 hete
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
3
1 hónapja
Döntöttek: eltörlik az autópálya-matricát, de előtte még jól megdrágítják
4
4 hete
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
5
2 hete
Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Cross default
ha az adós vagy az adós csoportjához tartozó cégek közül bármelyik nem teljesíti bármely szerződéses pénzügyi kötelezettségét a bank azonnali hatállyal felmondhatja az adóssal kötött szerződéseit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 15:49
Itt a tervezet: jócskán növelnék a kiegészítő nyugdíjakat, ez rengeteg időst érint
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 15:29
Ezeken a helyeken felrobbant a lakáspiac: azok a magyarok járhatnak nagyon jól, akik itt adnának el
Agrárszektor  |  2025. november 20. 15:33
Több hullámban zúdul le az eső az országra: mutatjuk, mire számíthatunk