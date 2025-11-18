2025. november 18. kedd Jenő
Ilyen nincs: ebben a városban 1 euróért ehetsz többfogásos Michelin‑menüt, semmi trükk!

Pénzcentrum
2025. november 18. 20:34

Marseille-ben, Franciaország legizgalmasabb városában új éttermi hullám alakítja át a fine dining fogalmát, ahol a csúcsgasztronómia és a társadalmi szolidaritás találkozik.  

A marseille-i Le République étterem díszes homlokzata mögött javában zajlik az ebédszolgálat. A vendégek füstölt tengeri sügért kóstolnak tengeri ánizsvajjal, majd szénaparázson füstölt sajtot rizsliszttel, amelyek a környező provence-i vidék ízeit idézik. A Michelin-csillagos séf, Sébastien Richard által készített bioételeket turisták és helyiek egyaránt élvezik - írja a BBC.

A Le République azonban nem hagyományos fine dining étterem. Egyrészt a személyzet tagjai között van nemrég szabadult rab is, másrészt a vendégek mintegy 40%-a mindössze 1 euróért fogyaszthatja el a háromfogásos lakomát. Sőt, több vendég életében először jár étteremben.

A Le République egy úgynevezett "restaurant solidaire" – egyike Marseille körülbelül 10 szolidáris éttermének, amelyek társadalmi vállalkozásként működnek. Hasonló kezdeményezés az L'Après M is, egy korábbi McDonald's, amelyet az elbocsátott alkalmazottak vettek át, amikor a franchise bezárt. A csapat megvásárolta az ingatlant és társadalmi vállalkozásként nyitotta újra, ahol háromcsillagos Michelin-séf által megálmodott gourmet burgereket szolgálnak fel algériai rap zenére, miközben ingyenes, egészséges ételkiszállítást biztosítanak a rászorulóknak.

Marseille legújabb szolidáris étterme a Chaleur, amely 2025 júniusában nyitott meg. Amikor a cikk szerzője ellátogatott ide, az étterem tele volt vendégekkel, akik hűtött uborkakrémlevest fogyasztottak kagylóval, fügével és pirított tökmaggal díszítve. Egy kiadós ebéd borral együtt körülbelül 25 euróba (10 ezer forintba) kerül. De ha egy vendég azt állítja, hogy nehéz anyagi helyzetben van, ugyanazt az ételsort élvezheti "kedvezményes áron" mindössze 8 euróért (3200 forint). Marseille-ben az árak éttermenként változnak: egyesek, mint a Le République, jótékonysági szervezetekkel együttműködve kínálnak 1 eurós étkezéseket, míg mások, mint a Chaleur, bizalmi alapon működnek.

A Chaleur népszerűsége felveti a nyilvánvaló kérdést: ilyen finom ételekkel miért nem nyereségorientáltan működnek? 

A jótékonyság önző módja annak, hogy azt mondjam, szeretnék kiteljesedni abban, amit csinálok

– mondja Raphaël Raynard, a Chaleur társalapítója.

Ami gazdagít minket, az annak tudata, hogy munkánk hozzájárul a kapcsolatok kialakításához és az emberek segítéséhez.

A csapat rendszeresen szolgál fel eszpresszót a hajléktalan szomszédoknak, és nemrég 300 ételt adományozott egy munkássztrájkhoz.

Nausicaa Roux, a Chaleur társalapítója szerint Marseille "világítótorony város" státusza kulcsfontosságú a szolidáris éttermek népszerűségének megértéséhez. A mintegy 2600 éves bevándorlási történelem – a klasszikus kori görög telepesektől kezdve a spanyol inkvizíció elől menekülő ibériai zsidókon át a 20. századi örményekig – Franciaország egyik legváltozatosabb és vallásilag legtoleránsabb városává tette Marseille-t.

"Ennek eredményeként létezik egy valódi együttélési mód, amely szerintem nem létezik Párizsban vagy Londonban" – mondta Roux. "Az emberek kötelességüknek érzik, hogy segítsék a marseille-iek egyötödét, akik külföldön születtek. Itt olyan nyitottság van, amely nem található meg Franciaország más városaiban."

A bevándorlók nem üres kézzel érkeztek. Olyan hozzávalókat hoztak magukkal, mint a közel-keleti narancsvirágvíz, amelyet Marseille ikonikus navette kekszének készítéséhez használnak. A datolya, a paradicsom és valószínűleg a banán is a Vieux Port-on, a város ősi kikötőjén keresztül érkezett Európába. A dinamikus városi dialektus amazigh, okcitán és olasz szavakat tartalmaz, a kifejezések úgy keverednek, mint egy nyelvi bouillabaisse, a helyi halleves, amelyet importált sáfránnyal és regionális tengeri ételekkel készítenek. Marseille szó szerint egy globális olvasztótégely.

Marseille kulináris történelmének köszönhetően az étel a város legerősebb társadalmi eszköze. Kevés kerületnek van erre nagyobb szüksége, mint La Cabucelle-nek, a város egykori szappankészítő negyedének, amely magasan a Vieux Port felett található. Itt a jövedelmek havi 975 euró (849 font; 1131 dollár) körül mozognak – mintegy 500 euróval a marseille-i átlag alatt –, és nincs ifjúsági központ vagy közösségi tér. Ezért nyitotta meg Léna Cardo Le Réfectoire nevű étterem-napközi-közösségi terét, amely 2024 áprilisában kezdett bioételeket szolgálni.
Címlapkép: Getty Images
