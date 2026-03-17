A hatóságok több területet érintő vizsgálatot indítottak, miután kiderült: szabálytalanul raktároztak veszélyes anyagokat az üzemben.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 17.)
Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. március 17.
Névnap
Gertrúd
Friss hírek
- Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
- Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
- Jön a rejtélyes kék kártya a magyar munkaheleken: mutatjuk, mire megy vele, aki ilyet villant
- Ne vegyél autót, amíg nem láttad ezt a listát: ezek most a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb vételek a piacon
- Káosz az utazási piacon: kiderül, mennyire félnek a magyarok a közel-keleti feszültségtől
- Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok
Deviza árfolyam
EUR: 391.34 Ft
CHF: 431.94 Ft
GBP: 453.03 Ft
USD: 341.03 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 35340 Ft
MOL: 3766 Ft
RICHTER: 11880 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.18: Éjjel északkelet, észak felől nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, napközben az ország északkeleti felén, kétharmadán napos, fátyolfelhős idő várható, délnyugaton azonban maradhatnak felhősebb tájak, de reggelre ott is megszűnik a csapadék, és ezt követően száraz idő várható. Az északkeleti, keleti szelet élénk, többfelé erős lökések kísérik. A minimum 1 és 6, a csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakulhat.
2026.03.19: Az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés és a fátyolfelhők mellett többórás napsütésre lehet számítani. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti szelet élénk, több helyen erős lökések kísérik. A minimum általában 1 és 6 fok között alakul, de az északi völgyekben gyenge fagy is valószínű. A csúcshőmérséklet 12 és 16 fok között alakulhat.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Gyenge hidegfronti változásra lehet számítani. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.03.17)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A tavaszi krókuszvirágzás évről évre hatalmas tömegeket vonz a Tátrába, de idén érdemes figyelni rájuk.
A közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség már most érezhetően felforgatja a nemzetközi légi közlekedést és az utazási piacot.
A közel-keleti feszültségek fokozódása miatt a brit turisták egyre inkább elkerülik Ciprust, Törökországot és Egyiptomot. I
Március 12-én megjelent az idei Aldi Utazás katalógus, amely rögtön egy erős, háromhetes előfoglalási akcióval csábítja a magyar utazókat.
A Turisztikai Világtanács (WTTC) becslése szerint az iráni konfliktus napi szinten legalább 600 millió dolláros kiesést okoz a közel-keleti turizmusban.
Durva időjárási kilengés rázta meg az országot: több mint 20 fokot ugrott a hőmérséklet egyetlen nap alatt
Több mint 20 Celsius-fok volt a napi hőingás az ország egyes részein - derül ki a HungaroMet Zrt. hétfői Facebook-bejegyzéséből.
A Pénzcentrum 2026. március 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Északnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a Dunántúlon és a középső országrészben már a délelőtt folyamán megvastagszik a felhőzet, és helyenként gyenge eső, zápor is...
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
Hétfőn nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk, és megérkezik a hidegfront is.
A Pénzcentrum 2026. március 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ha ez így megy tovább, tényleg összeomolhat a MÁV: rengeteg dolgozónak tartoznak, sok pénzről van szó
A szakszervezet úgy látja, hogy a MÁV-START Zrt. továbbra is jogellenesen foglalkoztatja a munkavállalókat.
Váratlan hiba bénította meg a budapesti közlekedést: rengetegen ragadtak a megállókban, jobb, ha te is más útvonalat választasz
Szombat délután jelentős fennakadások bénították meg Budapest közösségi közlekedését.
Hidegfront közeledik Magyarország felé, amely a jövő hét elején jelentősen átalakíthatja az időjárást.
A Pénzcentrum 2026. március 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Sokak kedvenc étterme, cukrászdája húzza le a rolót végleg: egyre rosszabb a helyzet, ebből nehéz lesz kimászni
Egy év alatt országosan mintegy 4 százalékkal csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon.
A Pénzcentrum 2026. március 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken többnyire nyugodt, kora tavaszias idő alakul ki Magyarországon.
Veszélyben a magyarok kedvenc tengerparti nyaralása? Hivatalos bejelentés érkezett a háborús pánik közepette
Törökországban a turisztikai szolgáltatások minden desztinációban a megszokott rendben működnek.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.