Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 17.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. március 17.

Névnap

Gertrúd

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 391.34 Ft

CHF: 431.94 Ft

GBP: 453.03 Ft

USD: 341.03 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 35340 Ft

MOL: 3766 Ft

RICHTER: 11880 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.18: Éjjel északkelet, észak felől nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, napközben az ország északkeleti felén, kétharmadán napos, fátyolfelhős idő várható, délnyugaton azonban maradhatnak felhősebb tájak, de reggelre ott is megszűnik a csapadék, és ezt követően száraz idő várható. Az északkeleti, keleti szelet élénk, többfelé erős lökések kísérik. A minimum 1 és 6, a csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakulhat.

2026.03.19: Az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés és a fátyolfelhők mellett többórás napsütésre lehet számítani. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti szelet élénk, több helyen erős lökések kísérik. A minimum általában 1 és 6 fok között alakul, de az északi völgyekben gyenge fagy is valószínű. A csúcshőmérséklet 12 és 16 fok között alakulhat.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Gyenge hidegfronti változásra lehet számítani. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.03.17)

Akciók

