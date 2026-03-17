Fontos figyelmeztetést adott ki a BKK: leáll a BudapestGO több funkciója, a meglévő jegyeket sem lehet használni

A BudapestGO applikáció több funkciója karbantartás miatt 2026. március 18-án este 10-től másnap reggel 7-ig nem lesz használható. A felhasználóknak a szolgáltatás újraindulása után javasolt frissíteni az applikációt.

A BudapestGO applikációban a felhasználók azzal az üzenettel találkozhattak, hogy az appot hamarosan fejleszteni, emiatt ideiglenes leállás várható néhány funkcióban. A karbantartás 2026. március 18-án 22:00 órától március 19-én 07:00 óráig tart.

Ez idő alatt a felhasználók nem tudnak jegyet vásárolni, digitális jegyeket használni, illetve fiókkezelési műveleteket végrehajtani az alkalmazáson belül.

A BKK arra kéri az utasokat, hogy a karbantartás befejezését követően frissítsék a BudapestGO applikációt, hogy zavartalanul használhassák a szolgáltatásokat.

