2025. november 14. péntek Aliz
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 14.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 14.)

Pénzcentrum
2025. november 14. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. november 14., péntek.

Névnap

Aliz

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.38 Ft
CHF: 416.84 Ft
GBP: 434.35 Ft
USD: 330.24 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 32440 Ft
MOL: 3062 Ft
RICHTER: 9835 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.15: Folytatódik a nagyrészt borult, párás, főleg északkeleten ködös idő, szitálás, sőt helyenként gyenge eső is kialakulhat. A déli megyékben azonban előfordulhatnak kevésbé felhős, napos tájak is. Főleg a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, előbbi vidékeken néhol meg is erősödik a délnyugati, déli szél. Hajnalban 3, 12 fok várható. Kora délután a tartósan borult, párás területeken 5, 11, a naposabb vidékeken 12, 19 fokra van kilátás.

2025.11.16: Az Északi-középhegység egyes részein még tarthatja magát a köd, illetve a rétegfelhőzet, de másutt is nagyrészt felhős, délen ugyanakkor naposabb idő valószínű. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szelet a déli országrészben élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3, 12 fok várható. Kora délután a tartósan borult, párás területeken 6, 12, a naposabb részeken 13, 20 fokra van kilátás.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Magas a levegő páratartalma, ezért kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.11.14)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:17
07:52
07:45
07:34
06:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 14.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 13.
Itt a megoldás a brutális energiaár-drágulásra? Minden megváltozik, ha ez tényleg bejön
2025. november 13.
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
2025. november 13.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 14. péntek
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2
5 napja
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
3
1 hete
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
4
6 napja
Láthatalan parazita vadászik a magyarokra: éjszaka, az ágyban támad az élősködő
5
2 hete
Akkora a tömegnyomor ezen az európai szigeten, hogy napi 6 ezer forintos extra adót kell fizetniük a turistáknak hamarosan
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár-változtatási mutató
A kamatfelár-változtatási mutató határozza meg, hogy a változó kamatozású (referencia) hitelünk kamatfelára milyen időközönként változhat. Több típusa is létezik, a 3, 4 vagy 5 évente változó, illetve végig rögzített kamatfelárok közül válogathatunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 06:02
Dúl a szaloncukor-háború a magyar boltokban: egymásra licitál a Tesco, Spar, Aldi - indul a roham, mindenki ezeket keresi
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 05:28
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
Agrárszektor  |  2025. november 14. 07:02
Ezt nem gondoltad volna: ennyibe kerül most a paprika a lengyeleknél