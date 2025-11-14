Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 14.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. november 14., péntek.

Névnap

Aliz

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.38 Ft

CHF: 416.84 Ft

GBP: 434.35 Ft

USD: 330.24 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 32440 Ft

MOL: 3062 Ft

RICHTER: 9835 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.15: Folytatódik a nagyrészt borult, párás, főleg északkeleten ködös idő, szitálás, sőt helyenként gyenge eső is kialakulhat. A déli megyékben azonban előfordulhatnak kevésbé felhős, napos tájak is. Főleg a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, előbbi vidékeken néhol meg is erősödik a délnyugati, déli szél. Hajnalban 3, 12 fok várható. Kora délután a tartósan borult, párás területeken 5, 11, a naposabb vidékeken 12, 19 fokra van kilátás.

2025.11.16: Az Északi-középhegység egyes részein még tarthatja magát a köd, illetve a rétegfelhőzet, de másutt is nagyrészt felhős, délen ugyanakkor naposabb idő valószínű. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szelet a déli országrészben élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3, 12 fok várható. Kora délután a tartósan borult, párás területeken 6, 12, a naposabb részeken 13, 20 fokra van kilátás.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Magas a levegő páratartalma, ezért kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.11.14)

Akciók

