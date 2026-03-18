Elképesztő hőség az Egyesült Államokban: negyven éve nem láttak ilyen időjárást márciusban

Pénzcentrum
2026. március 18. 17:16

Szokatlanul korai és rendkívül intenzív hőhullám sújtja az Egyesült Államok délnyugati részét. Márciusban több helyen is meghaladhatja a 38 Celsius-fokot a hőmérséklet. Hasonlóan korai hőségre közel négy évtizede nem volt példa a térségben - írja a BBC.

Az amerikai meteorológiai szolgálat (NWS) előrejelzése szerint az arizonai Phoenixben a hét közepén elérheti a 38 Celsius-fokot a nappali csúcshőmérséklet. Erre legutóbb az 1980-as évek végén volt példa ilyen korán az évben. A jelenséget egy lassan mozgó, erős anticiklon okozza, amely egyfajta hőkupolát létrehozva forró levegőt rekeszt a térség fölé. Kalifornia, Nevada és Arizona egyes részein 10-17 fokkal is meghaladhatja a hőmérséklet az ilyenkor szokásos értékeket. A legforróbb belföldi és sivatagi területeken a hőség akár a 43 Celsius-fokot is megközelítheti.

A kánikula több napig is kitarthat, és az éjszakák sem hoznak majd érdemi enyhülést. A meteorológiai szolgálat hőségriasztást adott ki Kalifornia több területére, köztük a San Francisco-öböl térségére és a középső partvidékre is. Las Vegas környékén külön figyelmeztették a turistákat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szokatlanul korai, extrém hőség különösen azokra jelent veszélyt, akik hűvösebb éghajlatról érkeztek, így szervezetük még nem szokott hozzá a meleghez.

A hőhullám komoly fenyegetést jelent Kalifornia amúgy is átlag alatti vastagságú hótakarójára. A Sierra Nevada hegységben a hó olvadása a megszokottnál hetekkel korábban indulhat meg, ami jelentősen csökkenti a víztározókba később eljutó vízmennyiséget.

Kapcsolódó cikkeink:

Mivel a felhalmozódott hó biztosítja az állam vízellátásának nagyjából egyharmadát, a túl gyors olvadás nyári vízhiányhoz vezethet. Emellett a korábban kiszáradó növényzet kedvez az erdőtüzek kialakulásának, ami hosszabb és súlyosabb tűzszezonnal fenyeget.

A délnyugati régióban a tűzveszély egyelőre mérsékelt marad, mivel a gyenge légmozgás lassítja az esetleges lángok terjedését. A Sziklás-hegység és a Nagy-síkság térsége viszont jóval kiszolgáltatottabb. Ezeken a területeken a száraz levegő, a nedvességhiányos növényzet és a tartós szél ideális feltételeket teremt a tüzek gyors továbbterjedéséhez.

A mostani hőhullám éles kontrasztot mutat a csupán napokkal korábbi időjárással. A Középnyugaton és a Nagy-tavak vidékén nemrég még hóviharok tomboltak, a keleti partvidéken pedig heves zivatarok és tornádók jelentettek fenyegetést. A hétvégétől kezdve az átlagosnál melegebb időjárás az ország nagy részére kiterjedhet.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:46
17:31
17:16
17:00
16:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
2026. március 18.
Igazi hidegzuhany vár a vidéki magyarokra: hiába a rezsicsökkentés, brutális árat fizethetnek a gázért
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
1 hete
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
3
6 napja
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
4
2 hete
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
5
2 hete
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
Bonus-malus rendszer
A rendszer egy alap (A00), 10 bonus (B01-10) és 4 malus osztályból (M01-M04) áll. A legmagasabb B10 fokozat rendszerint 50% díjengedményt, a legalacsonyabb M04 fokozat 100%-os pótdíjat jelent az alapdíjhoz képest. Személygépjármű, illetve motorkerékpár esetén két kategóriát csúszik vissza az üzembentartó a bonus-malus skálán, egy-egy károkozás kapcsán, egy kármentes év pedig egy kategóriával kedvezőbb besorolást eredményez. (Tehergépkocsik, autóbuszok, vontatók és mezőgazdasági vontatók minden egyes károkozása egy kategória visszasorolást jelent az üzembentartónak.)

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 17:31
Brutálisan leárazta ikonikus csúcstermékét a Lidl: garantált a sor, több ilyen akció talán nem is lesz
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 16:02
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
Agrárszektor  |  2026. március 18. 17:29
Nem mindennapi magyar kísérlet tért haza az űrből: ez lesz a jövő megoldása?