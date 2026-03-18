Elképesztő hőség az Egyesült Államokban: negyven éve nem láttak ilyen időjárást márciusban
Szokatlanul korai és rendkívül intenzív hőhullám sújtja az Egyesült Államok délnyugati részét. Márciusban több helyen is meghaladhatja a 38 Celsius-fokot a hőmérséklet. Hasonlóan korai hőségre közel négy évtizede nem volt példa a térségben - írja a BBC.
Az amerikai meteorológiai szolgálat (NWS) előrejelzése szerint az arizonai Phoenixben a hét közepén elérheti a 38 Celsius-fokot a nappali csúcshőmérséklet. Erre legutóbb az 1980-as évek végén volt példa ilyen korán az évben. A jelenséget egy lassan mozgó, erős anticiklon okozza, amely egyfajta hőkupolát létrehozva forró levegőt rekeszt a térség fölé. Kalifornia, Nevada és Arizona egyes részein 10-17 fokkal is meghaladhatja a hőmérséklet az ilyenkor szokásos értékeket. A legforróbb belföldi és sivatagi területeken a hőség akár a 43 Celsius-fokot is megközelítheti.
A kánikula több napig is kitarthat, és az éjszakák sem hoznak majd érdemi enyhülést. A meteorológiai szolgálat hőségriasztást adott ki Kalifornia több területére, köztük a San Francisco-öböl térségére és a középső partvidékre is. Las Vegas környékén külön figyelmeztették a turistákat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szokatlanul korai, extrém hőség különösen azokra jelent veszélyt, akik hűvösebb éghajlatról érkeztek, így szervezetük még nem szokott hozzá a meleghez.
A hőhullám komoly fenyegetést jelent Kalifornia amúgy is átlag alatti vastagságú hótakarójára. A Sierra Nevada hegységben a hó olvadása a megszokottnál hetekkel korábban indulhat meg, ami jelentősen csökkenti a víztározókba később eljutó vízmennyiséget.
Mivel a felhalmozódott hó biztosítja az állam vízellátásának nagyjából egyharmadát, a túl gyors olvadás nyári vízhiányhoz vezethet. Emellett a korábban kiszáradó növényzet kedvez az erdőtüzek kialakulásának, ami hosszabb és súlyosabb tűzszezonnal fenyeget.
A délnyugati régióban a tűzveszély egyelőre mérsékelt marad, mivel a gyenge légmozgás lassítja az esetleges lángok terjedését. A Sziklás-hegység és a Nagy-síkság térsége viszont jóval kiszolgáltatottabb. Ezeken a területeken a száraz levegő, a nedvességhiányos növényzet és a tartós szél ideális feltételeket teremt a tüzek gyors továbbterjedéséhez.
A mostani hőhullám éles kontrasztot mutat a csupán napokkal korábbi időjárással. A Középnyugaton és a Nagy-tavak vidékén nemrég még hóviharok tomboltak, a keleti partvidéken pedig heves zivatarok és tornádók jelentettek fenyegetést. A hétvégétől kezdve az átlagosnál melegebb időjárás az ország nagy részére kiterjedhet.
