Ezrével törli tavaszi járatait egy népszerű európai légitársaság, brutálisan megdrágulnak a jegyek

Pénzcentrum
2026. március 18. 16:14

A Scandinavian Airlines (SAS) vezérigazgatója bejelentette, hogy a közel-keleti konfliktus miatt megugró üzemanyagárak következtében a légitársaság áprilisban legalább ezer, márciusban pedig több száz járatát törli. A költségnövekedés az utasokat is közvetlenül érinti. Egy átlagos SAS-járat jegyára mintegy 500 svéd koronával (körülbelül 17 ezer forinttal) emelkedik, míg a transzatlanti járatok esetében a drágulás nagyjából 2700 korona (mintegy 92 ezer forint) lesz.

Anko van der Werff vezérigazgató a svéd Dagens Industri napilapnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a kerozin ára tíz nap alatt megduplázódott. Ez a drasztikus áremelkedés valósággal sokkolta a teljes légiközlekedési ágazatot. A vállalatvezető a járattörléseket ugyanakkor nem tartja szélsőséges lépésnek. Ezt azzal indokolta, hogy a légitársaság napi 800 járatot üzemeltet, ami hetente több mint ötezer indulást jelent. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy ha a válság elhúzódik, a jövőben további áremelésekre kell számítani. - tudósított az Independent.

A járattörlések elsősorban azokat az útvonalakat érintik, amelyeken az adott napon más, megfelelő csatlakozási lehetőség is rendelkezésre áll. A közel-keleti helyzet gyors és kiszámíthatatlan változása miatt a légitársaság egyelőre nem tudott végleges listát közzétenni a törölt járatokról.

Alexandra Lindgren Kaoukji, a SAS szóvivője közölte, hogy az érintett utasokat folyamatosan értesítik a változásokról. Számukra felajánlják az átfoglalás lehetőségét alternatív járatokra. A szóvivő rámutatott, hogy az üzemanyagköltségek hirtelen megugrása a teljes európai piacon érezteti a hatását. Ennek következtében a SAS árkorrekciójához hasonló lépésekre más európai légitársaságok is rákényszerültek.

Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire

A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
2026. március 18.
Heteken belül beüt a brutális drágulás: milliókat bukhat, aki építkezne, felújítana és nem lép gyorsan
2026. március 18.
Igazi hidegzuhany vár a vidéki magyarokra: hiába a rezsicsökkentés, brutális árat fizethetnek a gázért
1
3 napja
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
1 hete
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
3
6 napja
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
4
2 hete
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
5
2 hete
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 16:02
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 15:33
Itt vannak a friss számok: ennyit lehet keresni az Audinál, megszületett a megállapodás
Agrárszektor  |  2026. március 18. 15:31
Feketelistára kerültek ezek a csirkehúsok: itt teljesen betiltották őket