Sándor, József és Benedek idén nem hoz látványos fordulatot az időjárásban: a következő napokban az ilyenkor megszokott, mérsékelten tavaszias időre számíthatunk.
Ezrével törli tavaszi járatait egy népszerű európai légitársaság, brutálisan megdrágulnak a jegyek
A Scandinavian Airlines (SAS) vezérigazgatója bejelentette, hogy a közel-keleti konfliktus miatt megugró üzemanyagárak következtében a légitársaság áprilisban legalább ezer, márciusban pedig több száz járatát törli. A költségnövekedés az utasokat is közvetlenül érinti. Egy átlagos SAS-járat jegyára mintegy 500 svéd koronával (körülbelül 17 ezer forinttal) emelkedik, míg a transzatlanti járatok esetében a drágulás nagyjából 2700 korona (mintegy 92 ezer forint) lesz.
Anko van der Werff vezérigazgató a svéd Dagens Industri napilapnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a kerozin ára tíz nap alatt megduplázódott. Ez a drasztikus áremelkedés valósággal sokkolta a teljes légiközlekedési ágazatot. A vállalatvezető a járattörléseket ugyanakkor nem tartja szélsőséges lépésnek. Ezt azzal indokolta, hogy a légitársaság napi 800 járatot üzemeltet, ami hetente több mint ötezer indulást jelent. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy ha a válság elhúzódik, a jövőben további áremelésekre kell számítani. - tudósított az Independent.
A járattörlések elsősorban azokat az útvonalakat érintik, amelyeken az adott napon más, megfelelő csatlakozási lehetőség is rendelkezésre áll. A közel-keleti helyzet gyors és kiszámíthatatlan változása miatt a légitársaság egyelőre nem tudott végleges listát közzétenni a törölt járatokról.
Alexandra Lindgren Kaoukji, a SAS szóvivője közölte, hogy az érintett utasokat folyamatosan értesítik a változásokról. Számukra felajánlják az átfoglalás lehetőségét alternatív járatokra. A szóvivő rámutatott, hogy az üzemanyagköltségek hirtelen megugrása a teljes európai piacon érezteti a hatását. Ennek következtében a SAS árkorrekciójához hasonló lépésekre más európai légitársaságok is rákényszerültek.
Hogyan hat a közel-keleti konfliktus a magyarok utazási döntéseire
A Pénzcentrum friss kutatásban vizsgálja, hogyan befolyásolja a közel-keleti konfliktus és az iráni–amerikai feszültség a magyar utazók idei terveit. A felmérés arra keresi a választ, hogy a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt változnak‑e az úti célok, kerülik‑e a térséget érintő járatokat, számítanak‑e drágulásra, illetve mennyire tartják fontosnak a biztonsági szempontokat. A kérdőív azt is feltérképezi, milyen alternatív úti célok felé fordulnak azok, akik elkerülnék a Közel‑Keletet vagy Törökországot.
Az elmúlt hetek geopolitikai feszültségei már most hatással lehetnek a nyári utazási tervekre.
