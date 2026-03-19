Kegyetlen ársokk söpör végig a hazai kutakon: elképesztő, mekkora a szakadék a valós és a fizetett összegek között

Jelentősen emelkedtek a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak. A március elején bevezetett kormányzati árstopnak köszönhetően azonban a magyar autósok továbbra is a szomszédos országok átlagánál olcsóbban tankolhatnak. Az elszabaduló árak miatt Magyarország mellett számos más európai állam is rendkívüli beavatkozásra kényszerült a fogyasztók védelmében - írta meg a Portfolio.

A legfrissebb adatok szerint folytatódott a nagykereskedelmi üzemanyagárak emelkedése. A benzin bruttó 11, a gázolaj pedig 15 forinttal drágult. Ennek nyomán a 95-ös benzin piaci átlagára 659, míg a gázolajé 718 forintra nőtt. A magyar kormány március 9-i döntése értelmében a jogosultak számára a benzin literenként legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet.

A piaci és a hatósági árak közötti különbség így egyre markánsabbá válik. A benzinnél 64, a gázolajnál pedig 103 forint a differencia a piaci árak javára.

Az Európai Bizottság adatai alapján a hazai árak régiós összevetésben is kedvezőek. A magyarországi kutakon a benzin 22, a gázolaj pedig 38 forinttal volt olcsóbb a szomszédos országok átlagánál. Érdekesség, hogy a kormány március elején annak ellenére lépett közbe, hogy a hazai árak még nem haladták meg a környező államok átlagát. Noha korábban éppen ezt az árszintet jelölték meg a beavatkozás feltételeként.

Az ársokkok nemcsak itthon, hanem egész Európában rendkívüli kormányzati lépéseket tettek szükségessé. A szlovák vezetés az üzemanyag-turizmus letörése érdekében lehetővé tette, hogy a kutak drágábban adják a gázolajat a külföldi rendszámmal érkezőknek. Eközben Horvátországban ársapkát vezettek be: a gázolaj árát 1,55, a benzinét pedig 1,50 euróban maximálták.

Más országok eltérő módszerekkel próbálják hűteni a piacot. A francia kormány a kereskedői árrések korlátozását vizsgálja. Németország pedig az osztrák mintát követve csak napi egyszeri ármódosítást engedélyezne a benzinkutaknak. Olaszország a jövedéki adó dinamikus kiigazításával stabilizálná az árakat. A holland kormány a stratégiai olajkészletek felszabadítása mellett a további adócsökkentés lehetőségét is mérlegeli.