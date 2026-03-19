Elképesztő boldogtalan nép a magyar: itt a friss ranglista, egyre aggasztóbb a helyzet hazánkban

Finnország 2026-ban is az első helyen végzett a World Happiness Report listáján, immár kilencedik éve vezeti a rangsort. A jelentés azonban nemcsak a legboldogabb országokat mutatja be, hanem egyre erősebb problémára is felhívja a figyelmet: a közösségi média túlhasználatára.

A lista élén továbbra is az északi országok állnak. Izland, Dánia és Svédország is az élmezőnyben szerepel, mellettük Costa Rica került be az első ötbe. A 6 és 10. hely között Norvégia, Hollandia, Izrael, Luxemburg és Svájc található.

A kutatás 147 országot vizsgált. Az értékelés olyan tényezőkre épül, mint a gazdasági teljesítmény, az egészségi állapot, a szabadságérzet, a társadalmi bizalom és a korrupció érzékelése. Európában vegyes kép rajzolódik ki. Németország javított és a 17. helyre lépett előre, miközben Ausztria visszacsúszott a 19. helyre. Az Egyesült Államok a 23. helyen áll, Afganisztán pedig a lista végén szerepel.

Hosszabb távon a közép és kelet európai régió felzárkózása látszik. Az elmúlt másfél évtizedben több országban nőtt az életelégedettség, miközben több nyugati ipari államban csökkenés figyelhető meg.

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása a közösségi média hatásához kapcsolódik. A kutatók szerint a napi több órás használat összefügg a fiatalok alacsonyabb életelégedettségével. Különösen erős ez a hatás napi 5 és 7 óra felett, főként a lányok körében.

A részletes adatok szerint Nyugat Európában a legintenzívebb felhasználók lényegesen rosszabb értékelést adnak saját életükre egy tízfokú skálán. Ugyanakkor nem minden online tevékenység káros. A kapcsolattartást segítő platformok inkább javítják a jóllétet, míg a passzív tartalomfogyasztás, például influenszer alapú felületeken, inkább rontja azt.

A szakértők szerint a kulcs a valódi kapcsolatok erősítése. A fiatalok jóllétének egyik legfontosabb tényezője a közösségi beágyazottság, vagyis az, hogy mennyire vannak jelen valódi közösségekben.