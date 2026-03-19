Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Egészség

Elképesztő boldogtalan nép a magyar: itt a friss ranglista, egyre aggasztóbb a helyzet hazánkban

2026. március 19. 10:59

Finnország 2026-ban is az első helyen végzett a World Happiness Report listáján, immár kilencedik éve vezeti a rangsort. A jelentés azonban nemcsak a legboldogabb országokat mutatja be, hanem egyre erősebb problémára is felhívja a figyelmet: a közösségi média túlhasználatára.

A lista élén továbbra is az északi országok állnak. Izland, Dánia és Svédország is az élmezőnyben szerepel, mellettük Costa Rica került be az első ötbe. A 6 és 10. hely között Norvégia, Hollandia, Izrael, Luxemburg és Svájc található.

A kutatás 147 országot vizsgált. Az értékelés olyan tényezőkre épül, mint a gazdasági teljesítmény, az egészségi állapot, a szabadságérzet, a társadalmi bizalom és a korrupció érzékelése. Európában vegyes kép rajzolódik ki. Németország javított és a 17. helyre lépett előre, miközben Ausztria visszacsúszott a 19. helyre. Az Egyesült Államok a 23. helyen áll, Afganisztán pedig a lista végén szerepel.

Hosszabb távon a közép és kelet európai régió felzárkózása látszik. Az elmúlt másfél évtizedben több országban nőtt az életelégedettség, miközben több nyugati ipari államban csökkenés figyelhető meg.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása a közösségi média hatásához kapcsolódik. A kutatók szerint a napi több órás használat összefügg a fiatalok alacsonyabb életelégedettségével. Különösen erős ez a hatás napi 5 és 7 óra felett, főként a lányok körében.

A részletes adatok szerint Nyugat Európában a legintenzívebb felhasználók lényegesen rosszabb értékelést adnak saját életükre egy tízfokú skálán. Ugyanakkor nem minden online tevékenység káros. A kapcsolattartást segítő platformok inkább javítják a jóllétet, míg a passzív tartalomfogyasztás, például influenszer alapú felületeken, inkább rontja azt.

A szakértők szerint a kulcs a valódi kapcsolatok erősítése. A fiatalok jóllétének egyik legfontosabb tényezője a közösségi beágyazottság, vagyis az, hogy mennyire vannak jelen valódi közösségekben.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 19.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
2026. március 18.
Brutális áremelkedést és turistacunamit hoznak a mozisikerek: ezek a vidékek kerültek most a bakancslisták élére
1
1 hete
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
2
2 hete
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
3
1 hete
Meghalt Kiss László
4
1 hónapja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
5
3 hete
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 10:51
Váratlan húzásra készülnek Oroszország ellen: így vennék vissza vérontás nélkül a több mint 30 éve elszakadt területet
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 10:02
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
Agrárszektor  |  2026. március 19. 10:34
Kritikus állapotok Magyarországon: ezt az ivóvizünk is bánhatja