Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés

Ugyan Magyarországon jelenleg nincs államilag elismert esküvőszervező tanfolyam, az interneten számos képzés közül válogathatunk. Érdemes azonban ezek hitelességét alaposan ellenőrizni, így az oktatóknak és a tanúsítványoknak is célszerű utánanézni. A sikeres vizsga után pedig máris belevághatunk a szervezésbe: Kondász Edit, esküvő - és rendezvényszervező szerint 2025-ben egy igényes 100 fős esküvő legalább 3-6 millió forintba kerül, különböző esküvőszervezői portálokat felkeresve pedig kirajzolódik, hogy a profi esküvőszervezők ebből nagyjából 500000 forintos jutalékot kérhetnek el.

Bár az esküvőszervezők munkája gyakran kihívásokkal és stresszes helyzetekkel teli, sokan álmodoznak házasulandó párok nagy napjának megszervezéséről. Nem csoda, hogy ilyen vonzó ez a karrierlehetőség, hiszen Magyarországon egy 100 fős esküvő több millió forintba kerülhet, a profik pedig ebből jelentős összegeket kérhetnek el. Kezdőként viszont hosszú az út az esküvőnkénti több százezer vagy akár milliós jutalék eléréséhez: első lépésként nem mindegy, hogy milyen képzésbe vágunk bele, ugyanis ezek elvégzése nemcsak a szükséges tudást adhatja meg, hanem akár a hitelességet is.

Erre figyelj, amikor esküvőszervező tanfolyamot választasz

Esküvőszervezői OKJ képzés jelenleg nincsen Magyarországon, viszont léteznek olyan tanfolyamok, amik szerepelnek a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben. Ezek ugyan nem adnak oklevelet, de a sikeres vizsgával hivatalos, sorszámozott tanúsítványt lehet szerezni. A zömében online képzés formájában megvalósuló oktatás kiválasztásakor érdemes ellenőrizni, hogy a tanfolyam szerepel-e az említett rendszerben, vagy legalábbis a képzést hirdető weboldalon utalnak-e például a képzés sorszámára.

Szintén fontos megnézni az oktatók listáját, vagyis hogy a tanfolyamért milyen szakértők és aktívan a szakmában tevékenykedő esküvőszervezők felelnek. A komoly képzések mögött gyakran elismerések, díjak állnak, de természetesen a valóban releváns tapasztalat és a számunkra szimpatikus portfolió sem elhanyagolható tényező a választáskor.

Ha továbbra is bizonytalan a képzés hitelessége, mindenképp érdemes tájékozódni. A megbízható tanfolyamok szervezői készséggel válaszolnak például olyan kérdésekre, hogy milyen típusú dokumentumot (hivatalos, sorszámozott tanúsítványt, oklevelet stb.) állítanak ki a sikeres vizsga után.

Természetesen az is megfontolandó, hogy milyen keret áll rendelkezésünkre a tudás elsajátítására: egyes helyeken 180000 - 190000 forintot is elkérnek, míg máshol csupán 50000 - 55000 forint közötti összeget láthatunk ugyanúgy több (jellemzően 2-3) hónapos esküvőszervező tanfolyamokért.

Államilag elismert képzések

A hivatalos esküvőszervezői képzések hiányában akár államilag elismert rendezvényszervezői opciók közül is lehet válogatni. Az érdeklődők számára tanfolyamok, szakirányú továbbképzések és OKJ-s képzések állnak rendelkezésre különféle intézményekben és egyetemeken. Ezek előnye, hogy bár komolyabb állami vizsgával zárul, szakképesítést ad, ugyanakkor hátránya, hogy az esküvők megszervezéséhez szükséges speciális tudást nem feltétlenül adja át.

Az akkreditált tanfolyami képzések jellemzően 50000 - 120000 forint között mozognak, míg a szakirányú képzéseket egyetemeken (pl. ELTE, METU, PTE) oktatják, így ezek ára intézményenként eltérő, nagyjából 250000 - 300000 forint.

Annak eldöntésére, hogy számunkra melyik működne jobban – egy tanfolyam vagy az államilag elismert képzés -, fontos tisztázni a rövid- és hosszútávú céljainkat: ha a gyorsan megszerezhető gyakorlati tudás mellett tesszük le a voksunkat, a tanfolyam jó opció lehet, míg ha már egy meglévő diploma elmélyítése a cél, a szakirányú továbbképzés a megfelelő választás.

Szintén megfontolandó, hogy mellékállásként vagy főállásként képzeljük el ezt a munkát, csakis esküvők szervezésére specializálódnánk vagy olykor más rendezvények szervezését is vállalnánk, vagy egyáltalán maga a képzés milyen formában, időpontban működne nekünk a legjobban.

Mennyit keres egy esküvőszervező?

Mivel az esküvőszervezői munka nagyon specifikus, érdemes arra is vetni egy pillantást, hogy mennyit keres egy rendezvényszervező. A rendezvényszervezők általánosságban több különböző területen elhelyezkedhetnek, így bár számos tényezőn múlik a fizetésük, a KSH 2024-es adatai alapján nagyjából 514107 - 619530 forint között keres egy konferencia- és rendezvényszervező. A fix fizetés viszont inkább a vállalatok alkalmazásában álló munkavállalókra vonatkoznak, míg esküvőket főként vállalkozóként szerveznek, így a bevétel attól is függ, hogy hány rendezvényt vállalunk egy bizonyos időszakban.

Ennyit fizet ki egy pár az esküvőszervezőnek 2025-ben

Az utóbbi években különösen sokat lehet hallani arról, hogy mennyibe kerül egy esküvő. Kondász Edit, esküvő - és rendezvényszervező, szertartásvezető, esküvői moderátor szerint 2025-ben az esküvői árak nagyon változatosak, de egy igényesebb 100 fős esküvőre legalább 3-6 millió forint közötti összeget kell fordítaniuk a házasulandó pároknak. Ez természetesen sokféle szolgáltatást jelent, viszont ezeket zömében az esküvőszervező keresi fel és ajánlja ki a pároknak, így innen, azaz az adott szolgáltatóktól is származhat plusz jutalék.

Nehéz azonban pontosan meghatározni, hogy mennyi pénz jön ki a szervezőenk egy esküvő teljes levezényléséből. A legtöbb esküvőszervezői weboldal esetében csupán ajánlatkéréssel kerülhetünk jobban képbe az árakkal, bár olykor csomagajánlatokkal is találkozhatunk. Ezekből láthatók a nagyságrendek, így tudjuk, hogy egy professzionális, teljeskörű esküvőszervezői szolgáltatás 500000 forintnál kezdődik. Ez az ár persze nincs kőbe vésve, kisebb (40 fő alatti) esküvők esetén 320000 - 370000 forint körüli összegeket kérnek a profik.

Viszont kezdőként, főleg mellékállásban alacsonyabb összegekkel érdemes számolni, mivel a fentebbiek teljes embert kívánnak nemcsak az esküvő napján, hanem az azt megelőző hónapokban is: a főszervező segít helyszínt, szolgáltatókat, dizájnt választani, folyamatosan tartja a kapcsolatot a párral és a nagy napon tulajdonképpen ők támogatják a násznépet, mint vendéglátók. Ezt nehéz, ugyanakkor nem lehetetlen egy teljes állás mellett elkezdeni, ehhez első lépésként azonban fontos világosan meghatározni a céljainkat és annak megfelelően képzést választani.