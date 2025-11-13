2025. november 13. csütörtök Szilvia
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Shot of a young woman decorating a table with place card holders in preparation for a wedding reception - stock photo
HRCENTRUM

Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés

Nagy Anett
2025. november 13. 09:54

Ugyan Magyarországon jelenleg nincs államilag elismert esküvőszervező tanfolyam, az interneten számos képzés közül válogathatunk. Érdemes azonban ezek hitelességét alaposan ellenőrizni, így az oktatóknak és a tanúsítványoknak is célszerű utánanézni. A sikeres vizsga után pedig máris belevághatunk a szervezésbe: Kondász Edit, esküvő - és rendezvényszervező szerint 2025-ben egy igényes 100 fős esküvő legalább 3-6 millió forintba kerül, különböző esküvőszervezői portálokat felkeresve pedig kirajzolódik, hogy a profi esküvőszervezők ebből nagyjából 500000 forintos jutalékot kérhetnek el.

Bár az esküvőszervezők munkája gyakran kihívásokkal és stresszes helyzetekkel teli, sokan álmodoznak házasulandó párok nagy napjának megszervezéséről. Nem csoda, hogy ilyen vonzó ez a karrierlehetőség, hiszen Magyarországon egy 100 fős esküvő több millió forintba kerülhet, a profik pedig ebből jelentős összegeket kérhetnek el. Kezdőként viszont hosszú az út az esküvőnkénti több százezer vagy akár milliós jutalék eléréséhez: első lépésként nem mindegy, hogy milyen képzésbe vágunk bele, ugyanis ezek elvégzése nemcsak a szükséges tudást adhatja meg, hanem akár a hitelességet is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Erre figyelj, amikor esküvőszervező tanfolyamot választasz

Esküvőszervezői OKJ képzés jelenleg nincsen Magyarországon, viszont léteznek olyan tanfolyamok, amik szerepelnek a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben. Ezek ugyan nem adnak oklevelet, de a sikeres vizsgával hivatalos, sorszámozott tanúsítványt lehet szerezni. A zömében online képzés formájában megvalósuló oktatás kiválasztásakor érdemes ellenőrizni, hogy a tanfolyam szerepel-e az említett rendszerben, vagy legalábbis a képzést hirdető weboldalon utalnak-e például a képzés sorszámára.

Szintén fontos megnézni az oktatók listáját, vagyis hogy a tanfolyamért milyen szakértők és aktívan a szakmában tevékenykedő esküvőszervezők felelnek. A komoly képzések mögött gyakran elismerések, díjak állnak, de természetesen a valóban releváns tapasztalat és a számunkra szimpatikus portfolió sem elhanyagolható tényező a választáskor.

Ha továbbra is bizonytalan a képzés hitelessége, mindenképp érdemes tájékozódni. A megbízható tanfolyamok szervezői készséggel válaszolnak például olyan kérdésekre, hogy milyen típusú dokumentumot (hivatalos, sorszámozott tanúsítványt, oklevelet stb.) állítanak ki a sikeres vizsga után.

Természetesen az is megfontolandó, hogy milyen keret áll rendelkezésünkre a tudás elsajátítására: egyes helyeken 180000 - 190000 forintot is elkérnek, míg máshol csupán 50000 - 55000 forint közötti összeget láthatunk ugyanúgy több (jellemzően 2-3) hónapos esküvőszervező tanfolyamokért.

Államilag elismert képzések

A hivatalos esküvőszervezői képzések hiányában akár államilag elismert rendezvényszervezői opciók közül is lehet válogatni. Az érdeklődők számára tanfolyamok, szakirányú továbbképzések és OKJ-s képzések állnak rendelkezésre különféle intézményekben és egyetemeken. Ezek előnye, hogy bár komolyabb állami vizsgával zárul, szakképesítést ad, ugyanakkor hátránya, hogy az esküvők megszervezéséhez szükséges speciális tudást nem feltétlenül adja át.

Az akkreditált tanfolyami képzések jellemzően 50000 - 120000 forint között mozognak, míg a szakirányú képzéseket egyetemeken (pl. ELTE, METU, PTE) oktatják, így ezek ára intézményenként eltérő, nagyjából 250000 - 300000 forint.

Annak eldöntésére, hogy számunkra melyik működne jobban – egy tanfolyam vagy az államilag elismert képzés -, fontos tisztázni a rövid- és hosszútávú céljainkat: ha a gyorsan megszerezhető gyakorlati tudás mellett tesszük le a voksunkat, a tanfolyam jó opció lehet, míg ha már egy meglévő diploma elmélyítése a cél, a szakirányú továbbképzés a megfelelő választás.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szintén megfontolandó, hogy mellékállásként vagy főállásként képzeljük el ezt a munkát, csakis esküvők szervezésére specializálódnánk vagy olykor más rendezvények szervezését is vállalnánk, vagy egyáltalán maga a képzés milyen formában, időpontban működne nekünk a legjobban.

Mennyit keres egy esküvőszervező?

Mivel az esküvőszervezői munka nagyon specifikus, érdemes arra is vetni egy pillantást, hogy mennyit keres egy rendezvényszervező. A rendezvényszervezők általánosságban több különböző területen elhelyezkedhetnek, így bár számos tényezőn múlik a fizetésük, a KSH 2024-es adatai alapján nagyjából 514107 - 619530 forint között keres egy konferencia- és rendezvényszervező. A fix fizetés viszont inkább a vállalatok alkalmazásában álló munkavállalókra vonatkoznak, míg esküvőket főként vállalkozóként szerveznek, így a bevétel attól is függ, hogy hány rendezvényt vállalunk egy bizonyos időszakban.

Kapcsolódó cikkeink:

Ennyit fizet ki egy pár az esküvőszervezőnek 2025-ben

Az utóbbi években különösen sokat lehet hallani arról, hogy mennyibe kerül egy esküvő. Kondász Edit, esküvő - és rendezvényszervező, szertartásvezető, esküvői moderátor szerint 2025-ben az esküvői árak nagyon változatosak, de egy igényesebb 100 fős esküvőre legalább 3-6 millió forint közötti összeget kell fordítaniuk a házasulandó pároknak. Ez természetesen sokféle szolgáltatást jelent, viszont ezeket zömében az esküvőszervező keresi fel és ajánlja ki a pároknak, így innen, azaz az adott szolgáltatóktól is származhat plusz jutalék.

Nehéz azonban pontosan meghatározni, hogy mennyi pénz jön ki a szervezőenk egy esküvő teljes levezényléséből. A legtöbb esküvőszervezői weboldal esetében csupán ajánlatkéréssel kerülhetünk jobban képbe az árakkal, bár olykor csomagajánlatokkal is találkozhatunk. Ezekből láthatók a nagyságrendek, így tudjuk, hogy egy professzionális, teljeskörű esküvőszervezői szolgáltatás 500000 forintnál kezdődik. Ez az ár persze nincs kőbe vésve, kisebb (40 fő alatti) esküvők esetén 320000 - 370000 forint körüli összegeket kérnek a profik.

Viszont kezdőként, főleg mellékállásban alacsonyabb összegekkel érdemes számolni, mivel a fentebbiek teljes embert kívánnak nemcsak az esküvő napján, hanem az azt megelőző hónapokban is: a főszervező segít helyszínt, szolgáltatókat, dizájnt választani, folyamatosan tartja a kapcsolatot a párral és a nagy napon tulajdonképpen ők támogatják a násznépet, mint vendéglátók. Ezt nehéz, ugyanakkor nem lehetetlen egy teljes állás mellett elkezdeni, ehhez első lépésként azonban fontos világosan meghatározni a céljainkat és annak megfelelően képzést választani.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #vállalkozás #fizetés #esküvő #oktatás #tanfolyam #képzés #szolgáltatás #jutalék #rendezvényszervezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
09:54
09:51
09:45
09:33
HR BLOGGER
laskainelli  |  2025.11.13 08:15
A megrekedt kapcsolat oka és megoldása
Sokan élik meg azt a frusztráló érzést, hogy a párkapcsolatuk mintha egyhelyben toporogna. Nincs nag...
kovacstunde  |  2025.11.08 08:08
Halál felé vezető úton 4. rész - A szálak elvarrása
Gyerekként nagynénémtől hallottam a falujukban megesett kissé morbid, mókás történetet. Gábrisbácsi...
legacykft  |  2025.11.07 14:22
6+1 tévhit a csoportos coachingról
"Csoportos coaching...” (Csend) „Az micsoda? Jaaah, tudom, amikor csapatban coacholunk!” „Igen is...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
hrdoktor  |  2025.11.05 13:03
10+1 érdekesség a prosztatarákról
Havonta hány ejakuláció csökkenti a prosztatarák kockázatát? Növeli-e a rizikót, ha édesanyánknak va...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 12.
Ezek a leggyakoribb plasztikai műtétek itthon: döbbenetes, mennyi magyar fekszik kés alá
2025. november 12.
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
2025. november 12.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 13. csütörtök
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2
1 hete
A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
3
3 napja
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
4
1 hónapja
December 24 munkaszüneti nap 2025-ben? Döntöttek, le kell-e dolgozni a szentestét
5
2 napja
Az EU bírósága döntött a magyar minimálbérről: nincs apelláta, ezt itthon is kötelező betartani
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 08:45
Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 06:28
Légkondi teszt 2025 telén: ez az igazi válasz a dráguló gázra - rengeteg berendezést kipróbáltak, tényleg a legdrágább a legjobb?
Agrárszektor  |  2025. november 13. 08:58
Hihetetlen, de igaz: napi 100 tonna kenyér sülhet ebben a magyar gyárban