Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 19.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. március 19.

Névnap

József, Bánk

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.41 Ft

CHF: 432.88 Ft

GBP: 455.17 Ft

USD: 343.02 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. március 18.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 12. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 7, 8, 10, 11, 14, 25



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 64 db

5-ös találat: 2581 db

4-es találat: 36802 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 36460 Ft

MOL: 3762 Ft

RICHTER: 11880 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.03.20: A változó mennyiségű fátyol- és gomolyfelhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok valószínűek. Néhol eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken pár fokkal hidegebb lehet. A maximum-hőmérséklet 11 és 15 fok között valószínű.

2026.03.21: Hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett erősen vagy közepesen felhős idő valószínű. Eső, záporeső néhol előfordulhat. A keleti, északkeleti szél nagy területen megélénkül, olykor megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1 és 6 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont alá is lehűlhet a levegő. Délután 11, 15 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.03.19)

