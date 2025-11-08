2025. november 8. szombat Zsombor
Meleg és hívogató hálószoba, ahol egy szépen megvetett ágy, egy stílusos éjjeliszekrény egy izzó lámpával és az ablakon beszűrődő természetes fény található.
Utazás

Láthatalan parazita vadászik a magyarokra: éjszaka, az ágyban támad az élősködő

Pénzcentrum
2025. november 8. 14:32

Szakértők szerint a szállodai szekrények és fiókos bútorok az ágyi poloskák kedvelt búvóhelyei, ezért érdemes átgondolni, hol tároljuk ruháinkat utazás közben.

Dr. Jason Singh arra figyelmeztet, hogy kerüljük a ruhák kicsomagolását a szállodai fiókos szekrényekbe. "A szállodai komódok, különösen a fából készültek, amelyeken illesztések vagy repedések vannak, kockázatot jelentenek az ágyi poloska fertőzés szempontjából. Nem csak az ágyakban lehetnek ágyi poloskák, a szállodai fiókos bútorok is tartalmazhatják őket, és ezeket nem is tisztítják rendszeresen" - magyarázza Instagram videójában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Terminix kártevőirtó szakemberei szerint érdemes zseblámpával átvizsgálni a bútorok sötét részeit és repedéseit, ahol az ágyi poloskák megbújhatnak. Ellenőrizni kell a székek, kanapék, párnák és párnázatok varratait, redőit vagy repedéseit, valamint az íróasztalok, éjjeliszekrények és fiókos szekrények illesztéseit és repedéseit is - számolt be a Travel and Leisure.

Az ágyi poloskák nemcsak a bútorokon, hanem a falakon, mennyezeten, tapéta mögött, képkeretekben, elektromos aljzatokban és szegélylécekben is megtalálhatók. Sőt, a falakon és mennyezeten keresztül képesek szobák között vándorolni vagy új búvóhelyeket keresni.

A ruházat védelmére Singh azt javasolja, hogy inkább a szállodai szekrényekben vagy függesztett tárolókban helyezzük el a ruhákat, ne a fiókokban. Még egyszerűbb megoldás, ha egyáltalán nem csomagolunk ki, és közvetlenül a bőröndből vesszük elő a ruhákat.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Egy másik hatékony módszer a bőrönd fürdőkádban való tárolása érkezéskor. Ez a legbiztonságosabb hely az ágyi poloska fertőzés elkerülésére, és időt ad a szoba átvizsgálására. Daniel Clarke utazási szakértő tapasztalatai szerint: "A fürdőkád nemcsak hatékony helykihasználást biztosít kis szobák esetén, de amióta ott tárolom a csomagjaimat, nem találtam nemkívánatos rovarokat a táskáimban."
