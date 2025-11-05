2025. november 5. szerda Imre
Egy sárga busz mozgásban Koppenhága központjában.
Utazás

Dagad a kínai buszbotrány Európában: bármikor leállíthatja távolról a járműveket a gyártó?

Pénzcentrum
2025. november 5. 16:46

A dán hatóságok sürgősen vizsgálják, miként szüntethető meg az a biztonsági rés, amely lehetővé teszi a kínai elektromos buszok távoli leállítását.  

A vizsgálat azután indult, hogy a norvég közlekedési hatóságok felfedezték: a kínai Yutong buszgyártó távoli hozzáféréssel rendelkezik a járművek vezérlőrendszereihez szoftverfrissítések és diagnosztika céljából, ami lehetőséget adhat a buszok menet közbeni befolyásolására - számolt be a The Guardian.

A norvég Ruter közlekedési vállalat biztonsági aggályok miatt két elektromos buszt tesztelt elszigetelt környezetben. Bernt Reitan Jenssen, a Ruter vezérigazgatója elmondta, hogy a tesztek kockázatokat tártak fel, amelyek ellen most intézkedéseket hoznak, és a nemzeti hatóságokat is tájékoztatták.

A vizsgálatok szerint a távoli kikapcsolás megakadályozható lenne a buszok SIM-kártyáinak eltávolításával, de ezt nem tették meg, mert ez más rendszerektől is leválasztaná a járműveket. A Ruter szigorúbb biztonsági követelményeket tervez bevezetni a jövőbeni beszerzéseknél.

A Movia, Dánia legnagyobb közlekedési vállalata 469 kínai elektromos buszt üzemeltet, amelyből 262-t a Yutong gyártott. Jeppe Gaard, a Movia operatív igazgatója hangsúlyozta, hogy ez nem kizárólag kínai buszprobléma, hanem minden olyan járművet és eszközt érint, amelybe kínai elektronika van beépítve.

A dán polgári védelmi és vészhelyzet-kezelési ügynökség figyelmeztetett, hogy a járművek olyan internetkapcsolattal rendelkező alrendszerekkel és érzékelőkkel (kamerák, mikrofonok, GPS) vannak felszerelve, amelyek sebezhetőséget jelenthetnek és kihasználhatók a buszüzemeltetés megzavarására.

A Yutong közleményben jelezte, hogy szigorúan betartja a működési területein alkalmazandó törvényeket és előírásokat. Az EU-ban lévő Yutong járművek adatait egy frankfurti Amazon Web Services adatközpontban tárolják, és az adatokat kizárólag járműkarbantartásra, optimalizálásra használják fel, ügyfélengedély nélkül senki sem férhet hozzá.

Thomas Rohden, a Dán Kína-kritikus Társaság elnöke szerint Dánia túl lassan reagált a kínai cégektől való függőség kérdésére. Véleménye szerint komoly probléma, hogy az ország olyan mértékben függ Kínától, miközben Dánia igyekszik növelni ellenállóképességét az Oroszországnak tulajdonított hibrid támadások közepette.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #biztonság #európa #busz #kínai #tömegközlekedés #elektromos autó #norvégia #kibertámadás #kína #dánia #kiberbiztonság

