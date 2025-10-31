A kutatóűrhajós szerint a misszió végén volt a legmotiváltabb, ugyanis a kísérletek rendkívül sikeresek voltak.
Kínai hekkerek törték fel magyar uniós diplomaták gépeit: érzékeny titkokat lophattak el, óriási a fejetlenség
Kínai kibertámadás érte a magyar és más európai uniós diplomatákat egy Windows-sérülékenységen keresztül. A UNC6384 nevű, Kínához köthető hekkercsoport célzott adathalász levelekkel és fejlett kártevőkkel szerzett távoli hozzáférést a diplomaták számítógépeihez.
Az Arctic Wolf kiberbiztonsági vállalat jelentése szerint egy kínai állami támogatású hackercsoport, a UNC6384 magyar, belga, szerb, olasz és holland EU-diplomatákat vett célba egy kifinomult kibertámadás-sorozatban. A szeptember óta zajló művelet során a támadók egy Windows-rendszerben található biztonsági rést használtak ki - írja a Telex.
A támadás módszere többlépcsős volt: először az Európai Bizottság nevében küldtek személyre szabott e-maileket a diplomatáknak, amelyek különböző uniós ülésekről, NATO-workshopokról vagy diplomáciai eseményekről szóltak. A magyar célpontok esetében egy "Agenda_Meeting 26 Sep Brussels" nevű PDF-dokumentumot használtak csalétekként, amely egy valós, az Európai Bizottság bővítésért és keleti szomszédságért felelős főigazgatósága által szervezett megbeszélésre utalt. Az esemény témája a határátkelési eljárások harmonizálása és az EU-Nyugat-Balkán közötti szabad áruforgalom volt.
A támadók a ZDI-CAN-25373 nevű, a Windows parancsikonfájljait érintő sérülékenységet kihasználva PowerShell-parancsokat futtattak a megfertőzött gépeken. A többlépcsős kártevőlánc végén egy PlugX nevű trójai programot telepítettek, amely legitim Canon nyomtatófájlokhoz társítva rejtőzött el a rendszerben, és teljes távoli hozzáférést biztosított a támadóknak.
A PlugX kártevő már 2008 óta ismert, és különösen népszerű a kínai állami hackercsoportok körében. Képes billentyűleütések rögzítésére, valamint fájlok fel- és letöltésére is. A Record szerint a kártevőt eddig 170 országban közel százezer számítógépen azonosították, és januárban az amerikai védelmi minisztérium több mint négyezer gépről távolította el. A mostani támadásban használt verzió jelentősen továbbfejlesztett, nehezebben felfedezhető változat.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az Arctic Wolf elemzése szerint a UNC6384 csoport képességei figyelemre méltóak: mindössze hat hónap alatt tudtak támadóeszközt fejleszteni egy újonnan felfedezett sérülékenységre. Emellett részletes ismeretekkel rendelkeznek a diplomáciai folyamatokról és eseményekről, amelyekre kifinomult social engineering kampányokat építenek. A mostani incidens azt is jelzi, hogy a korábban főként Délkelet-Ázsiában aktív csoport már Európában is tevékenykedik.
A UNC6384 csoportot augusztusban a Google kiberbiztonsági részlege is azonosította egy hasonló, márciusi kampány kapcsán, amelyben akkor délkelet-ázsiai diplomatákat támadtak meg. A mostani akció a szakértők szerint a csoport taktikai fejlődését mutatja.
A tranzakció, amely még jóváhagyásra vár, az orosz olajóriás globális finomítóit, olajmezőit és kereskedelmi hálózatait érinti.
Lengyel MiG-29-es vadászgépek csütörtökön orosz felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger felett, ami a héten már a második ilyen incidens volt.
A Microsoft felülmúlta az elemzői várakozásokat az elmúlt negyedévben, 77,7 milliárd dolláros bevételt és 30,8 milliárd dolláros nyereséget jelentve.
Az orosz légvédelem 170 drónt semmisített meg, de több régió, köztük Moszkva is célponttá vált a hajnalban indított támadásban.
Bombameglepetés a holland választáson: nem jött be Wilders számítása, bukhatja a kormányzást Orbán szövetségese
Rob Jetten centrista-liberális pártja, a D66 fej fej mellett áll az iszlámellenes populista Geert Wilders pártjával a holland választáson.
Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban
Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését.
Tizenhat magyar állampolgár is a fedélzeten tartózkodott azon a Níluson közlekedő turistahajón, amely kigyulladt és leégett
Lezuhant egy kisrepülő Kenyában nyolc magyarral a fedélzetén. A balesetről most az első felvételek is napvilágra kerültek.
Gates szerint "bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élők számára – nem fog az emberiség pusztulásához vezetni.
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
Trump egyre növekvő frusztrációt mutat amiatt, hogy nem tudja befejezni a háborút, ami újraválasztási kampányának egyik ígérete volt.
A tárgyalások hátterében a globális kereskedelmi háború fenyegetése áll.
Mintegy 15 ezer jamaicai lakos menedékhelyeken húzta meg magát.
Zelenszkij szerint az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.
Salva Papuasvili sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a keresetet először a parlament eljárási bizottságához továbbítják.
Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország területét szerda este, négy drónt Moszkva térségében lőtt le a légvédelem.
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.
Nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában: részleteket közöltek a tragédiáról
A fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.