Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 1.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. november 1., szombat.

Névnap

Marianna

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.02 Ft

CHF: 418.02 Ft

GBP: 442.27 Ft

USD: 336.33 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. október 31.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 11, 40, 41, 47



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 1 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 9 db

4-es találat: 27 db

3+2 találat: 22 db

3+1 találat: 563 db

2+2 találat: 413 db

3-as találat: 1274 db

1+2 találat: 2153 db

2+1 találat: 9078 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 32090 Ft

MOL: 2960 Ft

RICHTER: 10370 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.02: Az északnyugati, északi határvidéken lehet erősen felhős vagy borult az ég, másutt a pára-, ködfoltok feloszlását követően fátyolfelhős, napos időre van kilátás. Estefelé az északnyugati, északi tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 5, 10 fok között alakul, ennél hidegebb a derült északkeleti tájakon, enyhébb idő a szeles dunántúli helyeken valószínű. Kora délután többnyire 18, 23 fokra van kilátás, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet.

2025.11.03: Nyugat felől megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, nagyobb mennyiség a délnyugati és északkeleti tájakon eshet. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 12, kora délután 10, 18 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.11.01)

Akciók

