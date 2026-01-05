Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 5.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. január 5., hétfő.

Névnap

Simon

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 383.55 Ft

CHF: 413.3 Ft

GBP: 440.73 Ft

USD: 328.17 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 1.

A Hatoslottó nyerőszámai a 1. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 13, 25, 30, 31, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 34 db

4-es találat: 1444 db

3-as találat: 21837 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35100 Ft

MOL: 2940 Ft

RICHTER: 9865 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.06: Túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Két hullámban valószínű csapadék: reggelig keleten még havazhat, illetve hajnalig a keleti határvidéken még vegyes halmazállapot, ónos eső is előfordulhat, majd átmeneti szünetet követően délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, délutántól ismét egyre többfelé havazhat. Az ország délkeleti felén vastagabb hótakaró is kialakulhat, északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugati, északi szelet az Észak-Dunántúlon és északkeleten élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, mely a Bakonyban hófúvást is eredményezhet. A minimum-hőmérséklet -6 és 0, a maximum -4 és +1 fok között alakul.

2026.01.07: Túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Sokfelé valószínű havazás, a jelenlegi számítások szerint délkeleten, keleten a legnagyobb mennyiségben, arrafelé további jelentős mennyiségű friss hó hullhat. Az északnyugati, nyugati tájak akár csapadékmentesek maradhatnak. Az északias szelet elsősorban a Dunántúl nyugati felén és északkeleten továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik, mely hordhatja a havat. A hőmérséklet hajnalban -7, -2, délután -5, 0 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A térségünk közelében hullámzó frontálzóna miatt a hideg- és a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.01.05)

Akciók

