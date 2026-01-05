Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 5.)

Hétfőn egy mediterrán ciklon hatására az ország nagy részén kialakulhat a tél első összefüggő hótakarója.
Névnap
Simon
Friss hírek
- Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
- Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
- Bomba befektetésekkel és éles kritikákkal startolt el a Cápák között új évada
- Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most
- Itt élnek a legboldogabb magyarok 2026-ban: elképesztő, mi miatt aggódnak az emberek
- Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
Deviza árfolyam
EUR: 383.55 Ft
CHF: 413.3 Ft
GBP: 440.73 Ft
USD: 328.17 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. január 1.
A Hatoslottó nyerőszámai a 1. héten emelkedő számsorrendben a következők:
10, 13, 25, 30, 31, 35
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 34 db
4-es találat: 1444 db
3-as találat: 21837 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 35100 Ft
MOL: 2940 Ft
RICHTER: 9865 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.06: Túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Két hullámban valószínű csapadék: reggelig keleten még havazhat, illetve hajnalig a keleti határvidéken még vegyes halmazállapot, ónos eső is előfordulhat, majd átmeneti szünetet követően délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, délutántól ismét egyre többfelé havazhat. Az ország délkeleti felén vastagabb hótakaró is kialakulhat, északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugati, északi szelet az Észak-Dunántúlon és északkeleten élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, mely a Bakonyban hófúvást is eredményezhet. A minimum-hőmérséklet -6 és 0, a maximum -4 és +1 fok között alakul.
2026.01.07: Túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Sokfelé valószínű havazás, a jelenlegi számítások szerint délkeleten, keleten a legnagyobb mennyiségben, arrafelé további jelentős mennyiségű friss hó hullhat. Az északnyugati, nyugati tájak akár csapadékmentesek maradhatnak. Az északias szelet elsősorban a Dunántúl nyugati felén és északkeleten továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik, mely hordhatja a havat. A hőmérséklet hajnalban -7, -2, délután -5, 0 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A térségünk közelében hullámzó frontálzóna miatt a hideg- és a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.01.05)
