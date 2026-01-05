Havazás, ónos eső, hófúvás: a Magyar Közút riasztást adott ki az autósoknak

A magyar pálinkapiac a tavalyi évben jelentős visszaesést szenvedett el, amelynek hátterében elsősorban a kedvezőtlen időjárás és a megváltozott fogyasztói szokások állnak.
Hétfő hajnaltól újabb havazás érkezik Magyarországra, a Magyar Közút pedig teljes téli készültségben, több száz géppel és több ezer szakemberrel dolgozik azon, hogy a folyamatosan romló útviszonyok mellett is biztonságosan lehessen közlekedni, miközben a hatóságok arra kérik az autósokat: indulás előtt tájékozódjanak, és csak megfelelően felkészített járművel vágjanak útnak.
A meteorológiai előrejelzések szerint hétfő hajnaltól ismét havazásra kell számítani, amely délutánra már az ország nagy részére kiterjedhet. A havazással érintett területeken elsősorban a déli országrészben várható nagyobb mennyiségű csapadék, míg az északi területeken kisebb mennyiség hullhat. Hétfőn napközben a keleti vármegyékben a havazás mellett vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat: eső, havas eső és ónos eső egyaránt. Elszórtan, kisebb területeken akár kifejezetten ónos esőre is számítani kell.
A havazással érintett térségekben a szakemberek már a csapadék érkezése előtt útszóró sót juttatnak ki, hogy megakadályozzák a friss hó azonnali burkolatra tapadását, és megkönnyítsék a későbbi hóekézést. Amint a hó vastagsága eléri a 3–5 centimétert, a sószórás mellett megkezdődnek a hóekézési munkák is.
A Magyar Közút előre meghatározott sorrendben dolgozik: elsőként a gyorsforgalmi utakat tisztítják, ezt követik a főutak, majd a mellékutak. A folyamatos havazás miatt egy-egy útszakaszra többször is visszatérnek a munkagépek mindaddig, amíg a csapadék el nem áll. A munkák akkor érnek véget, amikor a burkolat ismét teljesen fekete lesz, addig azonban a közlekedőknek ideiglenesen téliesebb útviszonyokra kell számítaniuk.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a téli időszakban országosan 19 vármegyei igazgatóságán, 80 mérnökségén és a központi irányításban is 0–24 órás szolgálatot lát el. A társaság 739 téli elhárításra alkalmas tehergépjárművel és 213 rakodógéppel rendelkezik, a hóeltakarítási feladatokat pedig 2301 gépkezelő végzi 12 órás váltott műszakban.
A síkosságmentesítéshez 84 650 tonna útszóró só, 862 tonna CaCl₂‑granulátum, 2,3 millió liter CaCl₂‑oldat és 7 580 tonna zúzalék áll rendelkezésre. A készletek utánpótlására a társaság szerződéses kerettel rendelkezik. Jelenleg minden mérnökség II. téli elhárítási fokozatban dolgozik, de a havazás közeledtével szükség esetén III. fokozatra váltanak.
Fontos figyelmeztetés a közlekedőknek
A társaság hangsúlyozza: minden rendelkezésre álló eszközzel és szakemberrel azon dolgoznak, hogy az országos közutak biztonságosan használhatók legyenek. Ugyanakkor arra kérik a közlekedőket, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak.
Utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a várható időjárásról és az aktuális útviszonyokról.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.
