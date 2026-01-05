2026. január 5. hétfő Simon
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy hókotró a havat takarítja egy kisebb megyei úton a napfelkelte előtti hajnali órákban
Utazás

Havazás, ónos eső, hófúvás: a Magyar Közút riasztást adott ki az autósoknak

Pénzcentrum
2026. január 5. 10:20

Hétfő hajnaltól újabb havazás érkezik Magyarországra, a Magyar Közút pedig teljes téli készültségben, több száz géppel és több ezer szakemberrel dolgozik azon, hogy a folyamatosan romló útviszonyok mellett is biztonságosan lehessen közlekedni, miközben a hatóságok arra kérik az autósokat: indulás előtt tájékozódjanak, és csak megfelelően felkészített járművel vágjanak útnak.

A meteorológiai előrejelzések szerint hétfő hajnaltól ismét havazásra kell számítani, amely délutánra már az ország nagy részére kiterjedhet. A havazással érintett területeken elsősorban a déli országrészben várható nagyobb mennyiségű csapadék, míg az északi területeken kisebb mennyiség hullhat. Hétfőn napközben a keleti vármegyékben a havazás mellett vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat: eső, havas eső és ónos eső egyaránt. Elszórtan, kisebb területeken akár kifejezetten ónos esőre is számítani kell.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A havazással érintett térségekben a szakemberek már a csapadék érkezése előtt útszóró sót juttatnak ki, hogy megakadályozzák a friss hó azonnali burkolatra tapadását, és megkönnyítsék a későbbi hóekézést. Amint a hó vastagsága eléri a 3–5 centimétert, a sószórás mellett megkezdődnek a hóekézési munkák is.

A Magyar Közút előre meghatározott sorrendben dolgozik: elsőként a gyorsforgalmi utakat tisztítják, ezt követik a főutak, majd a mellékutak. A folyamatos havazás miatt egy-egy útszakaszra többször is visszatérnek a munkagépek mindaddig, amíg a csapadék el nem áll. A munkák akkor érnek véget, amikor a burkolat ismét teljesen fekete lesz, addig azonban a közlekedőknek ideiglenesen téliesebb útviszonyokra kell számítaniuk.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a téli időszakban országosan 19 vármegyei igazgatóságán, 80 mérnökségén és a központi irányításban is 0–24 órás szolgálatot lát el. A társaság 739 téli elhárításra alkalmas tehergépjárművel és 213 rakodógéppel rendelkezik, a hóeltakarítási feladatokat pedig 2301 gépkezelő végzi 12 órás váltott műszakban.

 

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A síkosságmentesítéshez 84 650 tonna útszóró só, 862 tonna CaCl₂‑granulátum, 2,3 millió liter CaCl₂‑oldat és 7 580 tonna zúzalék áll rendelkezésre. A készletek utánpótlására a társaság szerződéses kerettel rendelkezik. Jelenleg minden mérnökség II. téli elhárítási fokozatban dolgozik, de a havazás közeledtével szükség esetén III. fokozatra váltanak.

Fontos figyelmeztetés a közlekedőknek

A társaság hangsúlyozza: minden rendelkezésre álló eszközzel és szakemberrel azon dolgoznak, hogy az országos közutak biztonságosan használhatók legyenek. Ugyanakkor arra kérik a közlekedőket, hogy csak megfelelő műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak.

Utazás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a várható időjárásról és az aktuális útviszonyokról.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #havazás #időjárás #téli gumi #ónos eső #autósok #útviszonyok #útszóró só #magyar közút

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:33
10:25
10:20
10:12
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 5.
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
2026. január 5.
Bomba befektetésekkel és éles kritikákkal startolt el a Cápák között új évada
2026. január 4.
Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most
NAPTÁR
Tovább
2026. január 5. hétfő
Simon
2. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
2 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
7 napja
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
4
1 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
5
3 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tartalékráta
Megmutatja, hogy a kereskedelmi bankoknak az ügyfelek betéteinek mekkora hányadát kell a központi banknál elhelyezni nem kamatozó betétként. Ennek mértékéről az a Monetáris Tanács dönt. A tartalékráta alapvetően a kereskedelmi bankok által nyújtható hitelt korlátozza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 10:04
Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlik rajta, ne hagyd, hogy elvegyék
Pénzcentrum  |  2026. január 5. 05:37
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
Agrárszektor  |  2026. január 5. 10:29
Megérkezett az igazi fagy: ilyen mínuszokat rég láttunk itthon