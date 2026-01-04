2026. január 4. vasárnap Titusz, Leona
1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy kereskedelmi repülőgép átrepül a viharfelhőkön. Repülés rossz időben, turbulencia az égen.
Utazás

Most érkezett: teljesen lezárták az ország légterét, mi történhetett az irányítással?

Pénzcentrum
2026. január 4. 12:31

Görögország valamennyi repülőterén vasárnap átmenetileg leállították az induló és érkező járatokat, miután ismeretlen eredetű rádiófrekvenciás zavarokat észleltek - közölte a Reuters.

A hatóságok vizsgálják az incidens hátterét. Az athéni repüléstájékoztató körzetén (FIR) áthaladó egyes járatokat továbbra is kiszolgálják, de a repülőterek működésére biztonsági okokból korlátozásokat vezettek be – tájékoztatott a görög polgári légügyi hatóság.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A repüléskövető szolgáltatások adatai szerint a görög légtér gyakorlatilag kiürült. Az ERT állami műsorszolgáltató helyszíni tudósítása szerint az athéni Eleftheriosz Venizelosz repülőtér indulási terminálja zsúfolásig megtelt utasokkal. A járatok felfüggesztésére helyi idő szerint reggel 9 órakor került sor.

A görög állami tévé arról is beszámolt, hogy a járatokat a szomszédos országok repülőtereire irányítják át. Izraelben a repülőtéri hatóság szóvivője közölte, hogy a görög légteret helyi idő szerint délután 4 óráig lezárták, és arra kérte az utasokat, hogy készüljenek fel a járatok késésére.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #biztonság #repülőtér #hatóság #görögország #korlátozás #repülőgép #utasok #repülőjárat #légiforgalom #légter #légtérzár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:31
12:01
11:01
10:00
09:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 4.
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
2026. január 3.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
2026. január 3.
Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
2026. január 3.
Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
2026. január 2.
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
NAPTÁR
Tovább
2026. január 4. vasárnap
Titusz, Leona
1. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már látni, ekkor éri el a brutális lehűlés Magyarországot: berobban a tél, dermesztő hidegek lesznek éjszaka
2
2 hete
Itt a friss karácsonyi hótérkép, sokan fognak örülni: ezekben az országrészekben van esély fehér ünnepre
3
6 napja
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
4
7 napja
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
5
3 hete
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 4. 12:01
Már csak ez hiányzott erre az évre: rakétát tesztelt az észak-koreai rezsim, tényleg közel a háború?
Pénzcentrum  |  2026. január 4. 08:30
Hatalmas havazás érkezhet a jövő héten: most aztán berúghatja az ajtót a tél
Agrárszektor  |  2026. január 4. 12:32
Hatalmas havazás érkezhet Magyarországra: jó lesz vigyázni