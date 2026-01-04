Most érkezett: teljesen lezárták az ország légterét, mi történhetett az irányítással?

Görögország valamennyi repülőterén vasárnap átmenetileg leállították az induló és érkező járatokat, miután ismeretlen eredetű rádiófrekvenciás zavarokat észleltek - közölte a Reuters.

A hatóságok vizsgálják az incidens hátterét. Az athéni repüléstájékoztató körzetén (FIR) áthaladó egyes járatokat továbbra is kiszolgálják, de a repülőterek működésére biztonsági okokból korlátozásokat vezettek be – tájékoztatott a görög polgári légügyi hatóság.

A repüléskövető szolgáltatások adatai szerint a görög légtér gyakorlatilag kiürült. Az ERT állami műsorszolgáltató helyszíni tudósítása szerint az athéni Eleftheriosz Venizelosz repülőtér indulási terminálja zsúfolásig megtelt utasokkal. A járatok felfüggesztésére helyi idő szerint reggel 9 órakor került sor.

A görög állami tévé arról is beszámolt, hogy a járatokat a szomszédos országok repülőtereire irányítják át. Izraelben a repülőtéri hatóság szóvivője közölte, hogy a görög légteret helyi idő szerint délután 4 óráig lezárták, és arra kérte az utasokat, hogy készüljenek fel a járatok késésére.