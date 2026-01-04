A Magyar Honvédség tűzszerészeit tavaly csaknem 1700 alkalommal riasztották különböző robbanótestek miatt, a hatástalanított eszközök össztömege pedig megközelítette a 20 tonnát.
Most érkezett: teljesen lezárták az ország légterét, mi történhetett az irányítással?
Görögország valamennyi repülőterén vasárnap átmenetileg leállították az induló és érkező járatokat, miután ismeretlen eredetű rádiófrekvenciás zavarokat észleltek - közölte a Reuters.
A hatóságok vizsgálják az incidens hátterét. Az athéni repüléstájékoztató körzetén (FIR) áthaladó egyes járatokat továbbra is kiszolgálják, de a repülőterek működésére biztonsági okokból korlátozásokat vezettek be – tájékoztatott a görög polgári légügyi hatóság.
A repüléskövető szolgáltatások adatai szerint a görög légtér gyakorlatilag kiürült. Az ERT állami műsorszolgáltató helyszíni tudósítása szerint az athéni Eleftheriosz Venizelosz repülőtér indulási terminálja zsúfolásig megtelt utasokkal. A járatok felfüggesztésére helyi idő szerint reggel 9 órakor került sor.
A görög állami tévé arról is beszámolt, hogy a járatokat a szomszédos országok repülőtereire irányítják át. Izraelben a repülőtéri hatóság szóvivője közölte, hogy a görög légteret helyi idő szerint délután 4 óráig lezárták, és arra kérte az utasokat, hogy készüljenek fel a járatok késésére.
Rossz hír a szilveszterezőknek: brutál havazás és fagyos szél jön az év utolsó napján, ez nagyon kemény lesz
Szilveszter éjjelén a hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között alakul.
Hidegfront, majd melegfront alakítja az év utolsó napjának időjárását: többfelé havazás, vékony hótakaró is kialakulhat.
Műszaki hiba bénította meg az utazást: törölték a legforgalmasabb tömegközlekedési vonal minden járatát
Az Eurostar minden járatát törölte, a LeShuttle pedig ideiglenesen felfüggesztette szolgáltatásait, ami több ezer utast érint.
Nem szállított utasokat a szerelvény, a MÁV szerint műszaki hiba okozta az esetet, a vonatforgalom nem állt le.
Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért a MÁV több jármű forgalomba állításával készül.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy befejeződött 50 jegy- és bérletautomata korszerűsítése.
Folytatódik a magyarországi fuvaros háború: ennek sokan nem fognak örülni, nagyon kemény dolog élesedik a hazai utakon
Kiterjeszti a 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom korlátozását az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint.
A tömegturizmus helyett egyre többen keresik a különleges élményeket, a lassabb utazást, és olyan helyeket, ahol még nem tapossák egymást a turisták.
Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai.
Az évnek ebben az időszakában átlagosan harminc-hatvan tűz keletkezik tűzijátékok miatt.
A BKK szilveszter éjjel több metró-, villamos- és buszjáratot indít éjjel, hogy mindenki biztonságosan hazaérhessen.