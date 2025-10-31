Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben

A világ vagyoneloszlása soha nem volt ennyire koncentrált: a leggazdagabb 1% birtokolja a globális vagyon közel felét. Egy friss lista alapján Elon Musk, Jeff Bezos és Bernard Arnault vezetik a milliárdosok rangsorát. A CHART by Pénzcentrum adatai szerint Magyarországon is gyorsan nő a gazdasági elit vagyona – Mészáros Lőrinc vagyona például tíz év alatt sokszorosára emelkedett. Az adás feltárja, hol élnek a világ milliárdosai, és milyen trendek alakítják a jövő gazdasági erőviszonyait.

A világ leggazdagabb emberei nemcsak vagyonuk elképesztő nagyságával, hanem annak növekedési ütemével is lenyűgözik – vagy éppen megdöbbentik – a közvéleményt. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb adása azt mutatja be, hogyan alakult az elmúlt években a globális vagyoneloszlás, kik uralják ma a gazdasági elit csúcsát, és milyen trendek formálják a milliárdosok világát. A számok nemcsak a gazdasági erőkoncentrációt, hanem a technológiai és pénzügyi szektor egyre nagyobb dominanciáját is jól tükrözik.

A Billionaires Index 2025-ös adatai szerint Elon Musk továbbra is a világ leggazdagabb embere, több mint 220 milliárd dolláros vagyonával. Őt követi Jeff Bezos és Bernard Arnault, míg a top tízben ott találjuk Mark Zuckerberget, Larry Ellisont, Warren Buffettet és Bill Gatest is. A vagyonok eloszlása egyértelműen azt mutatja, hogy a digitális gazdaság és az ipari innováció továbbra is a leggazdagabbak fő forrása.

A CHART by Pénzcentrum magyar vonatkozású elemzése szerint az elmúlt évtizedben Mészáros Lőrinc vagyona sokszorosára nőtt, és ezzel tartósan bekerült a hazai gazdasági elit élvonalába. A globális folyamatokhoz hasonlóan Magyarországon is megfigyelhető a vagyonkoncentráció erősödése, ami a befektetési, ipari és pénzügyi szektorban felhalmozott tőkéhez köthető.

Világszinten a vagyoneloszlás tovább torzul: a világ népességének mindössze 1 százaléka birtokolja a teljes vagyon közel 45 százalékát. A milliárdosok több mint fele mindössze három országban – az Egyesült Államokban, Kínában és Indiában – él, ahol az innovációs ökoszisztéma, a tőkekoncentráció és az ipari struktúrák mind hozzájárulnak a gazdasági elit további erősödéséhez. Európában Németország és Franciaország emelkedik ki: előbbiben az ipar, utóbbiban pedig a luxusipar teremti meg a milliárdos státuszt.

