Havi szinten enyhe, 0,4%-os csökkenés történt, miközben az év első kilenc hónapjában összességében 6%-os drágulást mértek az iparban.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
A világ vagyoneloszlása soha nem volt ennyire koncentrált: a leggazdagabb 1% birtokolja a globális vagyon közel felét. Egy friss lista alapján Elon Musk, Jeff Bezos és Bernard Arnault vezetik a milliárdosok rangsorát. A CHART by Pénzcentrum adatai szerint Magyarországon is gyorsan nő a gazdasági elit vagyona – Mészáros Lőrinc vagyona például tíz év alatt sokszorosára emelkedett. Az adás feltárja, hol élnek a világ milliárdosai, és milyen trendek alakítják a jövő gazdasági erőviszonyait.
A világ leggazdagabb emberei nemcsak vagyonuk elképesztő nagyságával, hanem annak növekedési ütemével is lenyűgözik – vagy éppen megdöbbentik – a közvéleményt. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb adása azt mutatja be, hogyan alakult az elmúlt években a globális vagyoneloszlás, kik uralják ma a gazdasági elit csúcsát, és milyen trendek formálják a milliárdosok világát. A számok nemcsak a gazdasági erőkoncentrációt, hanem a technológiai és pénzügyi szektor egyre nagyobb dominanciáját is jól tükrözik.
A Billionaires Index 2025-ös adatai szerint Elon Musk továbbra is a világ leggazdagabb embere, több mint 220 milliárd dolláros vagyonával. Őt követi Jeff Bezos és Bernard Arnault, míg a top tízben ott találjuk Mark Zuckerberget, Larry Ellisont, Warren Buffettet és Bill Gatest is. A vagyonok eloszlása egyértelműen azt mutatja, hogy a digitális gazdaság és az ipari innováció továbbra is a leggazdagabbak fő forrása.
A CHART by Pénzcentrum magyar vonatkozású elemzése szerint az elmúlt évtizedben Mészáros Lőrinc vagyona sokszorosára nőtt, és ezzel tartósan bekerült a hazai gazdasági elit élvonalába. A globális folyamatokhoz hasonlóan Magyarországon is megfigyelhető a vagyonkoncentráció erősödése, ami a befektetési, ipari és pénzügyi szektorban felhalmozott tőkéhez köthető.
Világszinten a vagyoneloszlás tovább torzul: a világ népességének mindössze 1 százaléka birtokolja a teljes vagyon közel 45 százalékát. A milliárdosok több mint fele mindössze három országban – az Egyesült Államokban, Kínában és Indiában – él, ahol az innovációs ökoszisztéma, a tőkekoncentráció és az ipari struktúrák mind hozzájárulnak a gazdasági elit további erősödéséhez. Európában Németország és Franciaország emelkedik ki: előbbiben az ipar, utóbbiban pedig a luxusipar teremti meg a milliárdos státuszt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Lesokkoló adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Elárulta Orbán Viktor, miről fog tárgyalni Donald Trumppal: óriási delegációval utazik a miniszterelnök
Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 151,53 ponttal, vagyis 0,14 százalékkal gyengült csütörtökön, és 106 989,61 ponton zárt.
Vegyesen mozgott a forint árfolyama csütörtökön késő délután a főbb devizákkal szemben.
Európa és ezen belül Magyarország gazdaságának növekedési kilátásai az elmúlt időszakban mérséklődtek,
Magyarország gazdasági teljesítménye elmaradt az uniós átlagtól: nagy a baj.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
Európa gazdasági présbe került: miközben technológiai téren egyre jobban lemarad az USA mögött.
2025 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta a 2024. III. negyedévi, az előző negyedévhez képest stagnált a gazdaság.
A megszokottól eltérően ezúttal csütörtök reggel 8 órakor kezdődik a Kormányinfó, amelyet élőben követhetnek nálunk.
A klímaváltozás következtében a hazai konyha egyik fő alapanyaga, a burgonya számára egyre kedvezőtlenebb hazánk éghajlata.
Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.
Az NGM közölte, hogy változik a Demján Sándor Program keretein belül felvehető maximális összeg.
Orbán attól tart, hogy az amerikai szankciók miatt az energiaárak jelentősen emelkednének.
Számos praktikus megoldás létezik, amelyekkel jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás anélkül, hogy az a komfortunk rovására menne.
A hosszú távú, fegyelmezett befektetés még a válságok idején is komoly vagyonnövekedést eredményezhet.
Ismét szokatlan időpontban hirdetettek meg Kormányinfót, ezúttal csütörtök reggel lesz a sajtótájékoztató.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és kormányhivatalok az elmúlt hónapokban több ezer üzletben tartott vizsgálatot.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője előrejelzésében kiemelte, új csúcson járt napközben a BUX index kedden, szerdán iránykereséssel indulhat a kereskedés.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.