2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A milliárdosok világában a technológia, a pénzügy és a luxusipar uralja a csúcsot.
Gazdaság

Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben

Jeki Gabriella
2025. október 31. 19:01

A világ vagyoneloszlása soha nem volt ennyire koncentrált: a leggazdagabb 1% birtokolja a globális vagyon közel felét. Egy friss lista alapján Elon Musk, Jeff Bezos és Bernard Arnault vezetik a milliárdosok rangsorát. A CHART by Pénzcentrum adatai szerint Magyarországon is gyorsan nő a gazdasági elit vagyona – Mészáros Lőrinc vagyona például tíz év alatt sokszorosára emelkedett. Az adás feltárja, hol élnek a világ milliárdosai, és milyen trendek alakítják a jövő gazdasági erőviszonyait.

A világ leggazdagabb emberei nemcsak vagyonuk elképesztő nagyságával, hanem annak növekedési ütemével is lenyűgözik – vagy éppen megdöbbentik – a közvéleményt. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb adása azt mutatja be, hogyan alakult az elmúlt években a globális vagyoneloszlás, kik uralják ma a gazdasági elit csúcsát, és milyen trendek formálják a milliárdosok világát. A számok nemcsak a gazdasági erőkoncentrációt, hanem a technológiai és pénzügyi szektor egyre nagyobb dominanciáját is jól tükrözik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Billionaires Index 2025-ös adatai szerint Elon Musk továbbra is a világ leggazdagabb embere, több mint 220 milliárd dolláros vagyonával. Őt követi Jeff Bezos és Bernard Arnault, míg a top tízben ott találjuk Mark Zuckerberget, Larry Ellisont, Warren Buffettet és Bill Gatest is. A vagyonok eloszlása egyértelműen azt mutatja, hogy a digitális gazdaság és az ipari innováció továbbra is a leggazdagabbak fő forrása.

A CHART by Pénzcentrum magyar vonatkozású elemzése szerint az elmúlt évtizedben Mészáros Lőrinc vagyona sokszorosára nőtt, és ezzel tartósan bekerült a hazai gazdasági elit élvonalába. A globális folyamatokhoz hasonlóan Magyarországon is megfigyelhető a vagyonkoncentráció erősödése, ami a befektetési, ipari és pénzügyi szektorban felhalmozott tőkéhez köthető.

Világszinten a vagyoneloszlás tovább torzul: a világ népességének mindössze 1 százaléka birtokolja a teljes vagyon közel 45 százalékát. A milliárdosok több mint fele mindössze három országban – az Egyesült Államokban, Kínában és Indiában – él, ahol az innovációs ökoszisztéma, a tőkekoncentráció és az ipari struktúrák mind hozzájárulnak a gazdasági elit további erősödéséhez. Európában Németország és Franciaország emelkedik ki: előbbiben az ipar, utóbbiban pedig a luxusipar teremti meg a milliárdos státuszt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Lesokkoló adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#milliárdos #gazdaság #gazdagság #vagyon #gazdagok #milliárdosok #jeff bezos #elon musk #CHART by Pénzcentrum #mészáros lőrinc

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:27
19:01
18:44
18:25
18:18
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 31. 16:50
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. október 31. 17:57
Újabb szomorú mérföldkő - megszólalt a Central Médiacsoport a Ringier Hungary eladása kapcsán
A Central Médiacsoport nyilatkozata az aktuális médiapiaci változások kapcsán.
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 31. 17:54
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden ada...
MNB Intézet  |  2025. október 31. 13:44
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak k...
Holdblog  |  2025. október 31. 09:44
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privá...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 31.
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
2025. október 31.
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
2025. október 31.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
4 napja
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
3
1 napja
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
4
1 hete
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
5
6 napja
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelkártya
A kártyával hitelből lehet költeni, nem kell számlával rendelkezni a banknál és igényléséhez nem kell pénz vagy jövedelemátutalás. A havi periódus zárásakor tartozásunkat hitelkamat ellenében továbbvihetjük illetve dönthetünk a teljes összeg visszafizetéséről. A hitelkártyával hitelbe vásárolhatunk, de a bankok többsége nem számol fel kamatot a türelmi időszak alatt, ami általában 45 nap. A vásárlások alkalmával különböző jóváírásokat kaphatunk, amit később levásárolhatunk vagy csökkentik a számlák végösszegét. Ha hitelkártyával vásárolunk nagyon fontos, hogy a türelmi időszak előtt visszafizessük a teljes tartozásunk, egyébként a bank magas kamatot számol fel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 18:44
Lélegzetelállító: ez lett a világ legmagasabb temploma, amit egyszer az életben mindenkinek látni kell
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 18:04
Kvíz: Kik voltak ők és mit tettek le az asztalra? Lássuk, mit tudsz a 2025-ben elhunyt hírességek életéről!
Agrárszektor  |  2025. október 31. 18:31
Aggódnak a lengyel gazdák: elképesztő, ami az almapiacon történt