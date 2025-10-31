Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban

Nem különösebben meghökkentő, az energiaválság miatt egyre nagyobb népszerűségnek örvendő tűzifa kapcsán is évek óta – az ellenőrzések dacára - folyamatos egyes „eladók” piaci furfangja, üzleti fortélya. A Pénzcentrum összeállítása abban segít, hogy a gyanútlan megrendelők miképp tudják kiszűrni a tűzifacsalókat.

A tűzifacsalók egyik kereskedelmi komiszsága, hogy a megállapodottnál jóval kisebb mennyiséget szállítanak, ami egy átlagos vásárló számára gyakorlatilag észrevehetetlen. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakértői a Pénzcentrumnak elmondták: tűzifát sok módon vehetünk, ám általában két legelterjedtebb elszámolási mérték a térfogat és a tömeg, amiből az utóbbit mázsában adják meg a legtöbbször. Mindkét esetben elvárható a mennyiség két tizedes jeggyel való megadása.

Legtöbben a régi hagyományok miatt még mindig mázsában szeretnek tűzifát megvenni, pedig sok tűzifát árusító és forgalmazó helyen nem áll rendelkezésre hiteles mérőeszköz, ezért legtöbbször a vásárlók, de még a kiszállítók sincsenek tisztában az adott mennyiség tömegével.

A megfelelő fafaj kiválasztásánál figyelembe kell venni az egyes fák fűtőértékét, égési sajátosságait, kezelési tudnivalóit. (Fűtőérték alatt az egységnyi tömegű tüzelőanyag tökéletes elégetésekor keletkezett hőmennyiségét értjük – a szerk.) A frissen kitermelt zöld, úgynevezett élőnedves fa tömegének felét (50%) a víz adja. Ebben az állapotban, a magas víztartalom miatt fűtőértéke alacsony, hiszen a víz elpárologtatásához szükséges energia elvész, így tüzelése gazdaságtalan, környezetszennyező és tüzelő berendezését is károsítja. Egy-másfél évig történő szakszerű, megfelelő szárítás után éri el a víztartalom a 15- 18%-ot.

Erről ismerhető fel a jogszabálykövető kereskedő

Ha egy szabálykövető kereskedő hirdetést ad fel, abban a hatósági azonosítószámot (ez lehet az erdőgazdálkodói kód vagy az úgynevezett EUTR technikai azonosítószám) is feltünteti. A hatósági nyilvántartásokban ez alapján válik azonosíthatóvá.

Amikor az eladó kiszállítja a tűzifát, minden esetben át kell adnia a vásárló részére egy FA-AA betűkóddal és hétjegyű egyedi sorszámmal ellátott (például FA-AA 3324532), szállítójegyet, amin az adott tűzifavásárlás és a kiszállítás összes lényeges adata szerepel. Ezek közül a legfontosabbak: az eladó, a szállító és a vevő adatai, így neve, címe, a teherautó rendszáma, a tűzifa fafaja, mennyisége, a szállítás időpontja, melyet év, hónap, nap, óra és perc pontossággal kell feltüntetni, valamint annak megnevezése, hogy honnan származik a fa.

A NÉBIH szakértői a Pénzcentrumnak elmondták: "Többféle szállítójegy van forgalomban. Fontos tudni, hogy a szállítólevél, nyugta, számla, átvételi elismervény, vagy más megnevezésű dokumentumok nem helyettesítik a szállítójegyet. Ha úgy érzi valaki, hogy megtévesztés áldozata lett, és az eladó a kifogásaira nem adott megfelelő magyarázatot, nem biztosította a kért bizonylatokat, illetve az eladó az egyeztetéstől elzárkózik, őrizze meg az eladótól kapott minden bizonylatot. Jegyezze fel a vásárlással kapcsolatos összes információt és írja meg panaszát a NÉBIH-nek az eutr@nebih.gov.hu címre."

Vizuális és egyéb trükközés

Számos simli ismerős a piacon. Például nagyon sok kalodás kiszerelés külső befoglaló méreteit adják meg, amibe a kaloda lécei, deszkái is beleszámítanak, ezáltal a nettó famennyiség közel 10%-kal is kevesebb lehet, ugyanakkor a kalodát külön felszámolják, amennyiben a vásárló meg akarja tartani – hívja fel a figyelmet a SEFAG Zrt. Továbbá: a kalodákat úgy rakják meg, hogy a kaloda felületén látszódó sorokat szabályszerűen, szorosan rakják, míg a közepébe csak beszórják a hasábokat. Ezzel 10 %-kal kevesebb fához jut a vevő.

A telefonon rendelt tűzifa esetén nem a kifizetett mennyiségű fát, hanem jóval kevesebbet pakolnak le a vevőnek, ezzel már önmagában kárt okoznak. A fafajták ismeretének hiánya kihasználása is megtörténhet (például az égert eladják vörös tölgynek). Ha nem ismert fafajt kínálnak eladásra, annak meghatározásához érdemes segítséget kérni hozzáértőtől.

Érdemes tudni azt is, hogy amennyiben a bűnözőktől vásárolt tűzifa engedély nélkül kitermelt, vagy lopásból származik, az ennek tudatában történt vásárlás már önmagában is bűncselekmény, ezért a vásárló büntetőjogilag is felelősségre vonható, és a bűncselekmény tárgyát képező fát a hatóság lefoglalhatja, elkobozhatja.

A következő sumákság: a vevő mértékegység-ismerete hiányának kihasználása: köbméter, erdei köbméter, űrméter elnevezések, illetve ezek egymáshoz való viszonyszámainak szándékos összekeverése. A teherautó platóján – a tüzelő alatt – más tárgyak is vannak. Olykor egy-két sor raklap is megbújik a farakat alatta, vagy éppen méretes gumibelső, amely, mire lepakolják a fát, leereszt, egy lapos gumin pedig még az utólagos ellenőrző tekintet sem talál kivetnivalót.

Az internetes rendelés problémája

Egyre többen rendelik meg interneten – sok más terméhez hasonlóan – a tűzifát, ám ezzel a NÉBIH szakértőinek rengeteg problémájuk van, mert a közösségi felületeken megjelenő hirdetések szabályozottsága finoman szólva sem kielégítő. Korábban többnyire a lakóhelyen már évek óta működő kereskedőtől rendeltek az emberek, akiket ismertek, tudták milyen minőségű tűzifát szállít, mennyire megbízható.

Ehhez képest a Facebook Market Place nevű felületén, fiktív profillal hirdető, azonosíthatatlan „kereskedő” mindenképpen gyanúra adhat okot, miként az irreálisan alacsony ár is.

A Market Placen megjelenő tűzifahirdetések megbízhatatlanságát az is jelzi, hogy a hirdetők több mint fele meg sem adja a telefonszámát, kizárólag privát üzenetben lép kapcsolatba a vásárlókkal. A telefonos próbavásárlás során, miután az ellenőrök felfedték kilétüket, a csalók legtöbbször azonnal letették a telefont. Az elmúlt évek elszomorító tapasztalata, hogy a hirdetések túlnyomó többsége jogsértő.

Minden olyan esetben, amikor az eladó a hatósággal együttműködött, a NÉBIH szakemberei megadták a jogszerű hirdetésfeladáshoz szükséges információkat. Azon hirdetők adatai és telefonszámai, akik a hatósági segítség alapján pótolták a hiányosságokat, javították a hirdetéseket, nem kerültek fel a jogszerűtlen hirdetések közé.

Jó tanácsok vásárlóknak

Ismert kereskedőtől, erdőgazdálkodótól kell vásárolni, aki a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifa vásárlási tájékoztatót is biztosít, a NÉBIH-nél regisztrálta tevékenységét, így EUTR technikai azonosító számmal rendelkezik. A telephellyel, nyitvatartási idővel működő kereskedők megbízhatóbbak a csak tűzifa közvetítéssel foglalkozókkal szemben. Ha hirdetés alapján vásárol valaki, ellenőrizze, szerepel-e benne az EUTR azonosító. E nélkül érdemes más eladót keresni. Ha van EUTR azonosító, ellenőrizni kell a számot a NÉBIH honlapján. A telefonszám is kontrolálható a NÉBIH fekete listáján. Tűzifát csak szállítójeggyel szabad átvenni. Lerakodás előtt alaposan szükséges alaposan megnézni a kiszállított fát. Soha nem szabad pénzt előre utalni, főleg ismeretlen hirdetőknek. Ha a hirdető regisztrált székhelyétől távol vagy az ország egész területére vállal szállítást, óvatosnak kell lenni. A magas fajlagos szállítási költség mellett ugyanis a kereskedőnek elvileg nem éri meg kisebb mennyiséget előre vinni. Előre lehetőség szerint csak telephelyen, a kereskedő, erdőgazdálkodó pénztárában szabad fizetni. Ismeretlen szállítónál csak díjbekérő alapján, az EUTR számhoz tartozó névre érdemes utalni.

Inkább térfogatra vásároljuk a tűzifát

A tűzifa tömegre vásárlása sok esetben bizonytalanabb, mint a térfogatra történő beszerzés, hiszen a tömegre vásárlásnál a fa nedvességét is figyelembe kell venni. Kiszállításkor ránézésre nem lehet megállapítani, mennyi a megvásárolt fa tömege, mennyi vizet vásárolunk a fával együtt. A térfogategységben vásárlás azért célszerűbb, mert ebben az esetben egyszerű méréssel ellenőrizhető a megvásárolt tűzifa mennyisége.

Amennyiben valaki mégis tömegre szeretné a tüzelőjét megvenni, csak olyan helyről vásároljon, ahol hitelesített mérlegen mért, mérlegjegy alapján kiállított számla ellenében kell a fáért fizetnie. Ebben az esetben megnézheti a vásárolni kívánt fát, ott lehet a mérlegelésnél, és ténylegesen azt a fát és azt a tömegben mért mennyiséget fogja megkapni, amit megrendelt, kiválasztott.

Ugyanakkor célszerű lehet ilyenkor műszerrel megmérni a tűzifa nedvességtartalmát. A hatályos jogszabályok előírják, hogy tűzifát tömegre értékesíteni csak hitelesített mérlegen történő mérlegelés után, a mérlegelésről kiállított mérlegjeggyel vagy egyéb, a mérleg azonosítását biztosító bizonylattal lehet.

A legjobb tűzifák otthoni fűtéshez

Miként korábban számot adtunk róla, a keményfák a leghatékonyabbak, mivel nagy sűrűségűek, lassan égnek, és magas hőértéket biztosítanak: