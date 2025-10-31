Januártól beköltözési korlátozás lép életbe Budapest XVI. kerületében. Az új adminisztrációs terhek és korlátozások precedenst teremthetnek más budapesti kerületek számára is.
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
Nem különösebben meghökkentő, az energiaválság miatt egyre nagyobb népszerűségnek örvendő tűzifa kapcsán is évek óta – az ellenőrzések dacára - folyamatos egyes „eladók” piaci furfangja, üzleti fortélya. A Pénzcentrum összeállítása abban segít, hogy a gyanútlan megrendelők miképp tudják kiszűrni a tűzifacsalókat.
A tűzifacsalók egyik kereskedelmi komiszsága, hogy a megállapodottnál jóval kisebb mennyiséget szállítanak, ami egy átlagos vásárló számára gyakorlatilag észrevehetetlen. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakértői a Pénzcentrumnak elmondták: tűzifát sok módon vehetünk, ám általában két legelterjedtebb elszámolási mérték a térfogat és a tömeg, amiből az utóbbit mázsában adják meg a legtöbbször. Mindkét esetben elvárható a mennyiség két tizedes jeggyel való megadása.
Legtöbben a régi hagyományok miatt még mindig mázsában szeretnek tűzifát megvenni, pedig sok tűzifát árusító és forgalmazó helyen nem áll rendelkezésre hiteles mérőeszköz, ezért legtöbbször a vásárlók, de még a kiszállítók sincsenek tisztában az adott mennyiség tömegével.
A megfelelő fafaj kiválasztásánál figyelembe kell venni az egyes fák fűtőértékét, égési sajátosságait, kezelési tudnivalóit. (Fűtőérték alatt az egységnyi tömegű tüzelőanyag tökéletes elégetésekor keletkezett hőmennyiségét értjük – a szerk.) A frissen kitermelt zöld, úgynevezett élőnedves fa tömegének felét (50%) a víz adja. Ebben az állapotban, a magas víztartalom miatt fűtőértéke alacsony, hiszen a víz elpárologtatásához szükséges energia elvész, így tüzelése gazdaságtalan, környezetszennyező és tüzelő berendezését is károsítja. Egy-másfél évig történő szakszerű, megfelelő szárítás után éri el a víztartalom a 15- 18%-ot.
Erről ismerhető fel a jogszabálykövető kereskedő
Ha egy szabálykövető kereskedő hirdetést ad fel, abban a hatósági azonosítószámot (ez lehet az erdőgazdálkodói kód vagy az úgynevezett EUTR technikai azonosítószám) is feltünteti. A hatósági nyilvántartásokban ez alapján válik azonosíthatóvá.
Amikor az eladó kiszállítja a tűzifát, minden esetben át kell adnia a vásárló részére egy FA-AA betűkóddal és hétjegyű egyedi sorszámmal ellátott (például FA-AA 3324532), szállítójegyet, amin az adott tűzifavásárlás és a kiszállítás összes lényeges adata szerepel. Ezek közül a legfontosabbak: az eladó, a szállító és a vevő adatai, így neve, címe, a teherautó rendszáma, a tűzifa fafaja, mennyisége, a szállítás időpontja, melyet év, hónap, nap, óra és perc pontossággal kell feltüntetni, valamint annak megnevezése, hogy honnan származik a fa.
A NÉBIH szakértői a Pénzcentrumnak elmondták: "Többféle szállítójegy van forgalomban. Fontos tudni, hogy a szállítólevél, nyugta, számla, átvételi elismervény, vagy más megnevezésű dokumentumok nem helyettesítik a szállítójegyet. Ha úgy érzi valaki, hogy megtévesztés áldozata lett, és az eladó a kifogásaira nem adott megfelelő magyarázatot, nem biztosította a kért bizonylatokat, illetve az eladó az egyeztetéstől elzárkózik, őrizze meg az eladótól kapott minden bizonylatot. Jegyezze fel a vásárlással kapcsolatos összes információt és írja meg panaszát a NÉBIH-nek az eutr@nebih.gov.hu címre."
Vizuális és egyéb trükközés
Számos simli ismerős a piacon. Például nagyon sok kalodás kiszerelés külső befoglaló méreteit adják meg, amibe a kaloda lécei, deszkái is beleszámítanak, ezáltal a nettó famennyiség közel 10%-kal is kevesebb lehet, ugyanakkor a kalodát külön felszámolják, amennyiben a vásárló meg akarja tartani – hívja fel a figyelmet a SEFAG Zrt. Továbbá: a kalodákat úgy rakják meg, hogy a kaloda felületén látszódó sorokat szabályszerűen, szorosan rakják, míg a közepébe csak beszórják a hasábokat. Ezzel 10 %-kal kevesebb fához jut a vevő.
A telefonon rendelt tűzifa esetén nem a kifizetett mennyiségű fát, hanem jóval kevesebbet pakolnak le a vevőnek, ezzel már önmagában kárt okoznak. A fafajták ismeretének hiánya kihasználása is megtörténhet (például az égert eladják vörös tölgynek). Ha nem ismert fafajt kínálnak eladásra, annak meghatározásához érdemes segítséget kérni hozzáértőtől.
Érdemes tudni azt is, hogy amennyiben a bűnözőktől vásárolt tűzifa engedély nélkül kitermelt, vagy lopásból származik, az ennek tudatában történt vásárlás már önmagában is bűncselekmény, ezért a vásárló büntetőjogilag is felelősségre vonható, és a bűncselekmény tárgyát képező fát a hatóság lefoglalhatja, elkobozhatja.
A következő sumákság: a vevő mértékegység-ismerete hiányának kihasználása: köbméter, erdei köbméter, űrméter elnevezések, illetve ezek egymáshoz való viszonyszámainak szándékos összekeverése. A teherautó platóján – a tüzelő alatt – más tárgyak is vannak. Olykor egy-két sor raklap is megbújik a farakat alatta, vagy éppen méretes gumibelső, amely, mire lepakolják a fát, leereszt, egy lapos gumin pedig még az utólagos ellenőrző tekintet sem talál kivetnivalót.
Az internetes rendelés problémája
Egyre többen rendelik meg interneten – sok más terméhez hasonlóan – a tűzifát, ám ezzel a NÉBIH szakértőinek rengeteg problémájuk van, mert a közösségi felületeken megjelenő hirdetések szabályozottsága finoman szólva sem kielégítő. Korábban többnyire a lakóhelyen már évek óta működő kereskedőtől rendeltek az emberek, akiket ismertek, tudták milyen minőségű tűzifát szállít, mennyire megbízható.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ehhez képest a Facebook Market Place nevű felületén, fiktív profillal hirdető, azonosíthatatlan „kereskedő” mindenképpen gyanúra adhat okot, miként az irreálisan alacsony ár is.
A Market Placen megjelenő tűzifahirdetések megbízhatatlanságát az is jelzi, hogy a hirdetők több mint fele meg sem adja a telefonszámát, kizárólag privát üzenetben lép kapcsolatba a vásárlókkal. A telefonos próbavásárlás során, miután az ellenőrök felfedték kilétüket, a csalók legtöbbször azonnal letették a telefont. Az elmúlt évek elszomorító tapasztalata, hogy a hirdetések túlnyomó többsége jogsértő.
Minden olyan esetben, amikor az eladó a hatósággal együttműködött, a NÉBIH szakemberei megadták a jogszerű hirdetésfeladáshoz szükséges információkat. Azon hirdetők adatai és telefonszámai, akik a hatósági segítség alapján pótolták a hiányosságokat, javították a hirdetéseket, nem kerültek fel a jogszerűtlen hirdetések közé.
Jó tanácsok vásárlóknak
- Ismert kereskedőtől, erdőgazdálkodótól kell vásárolni, aki a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifa vásárlási tájékoztatót is biztosít, a NÉBIH-nél regisztrálta tevékenységét, így EUTR technikai azonosító számmal rendelkezik.
- A telephellyel, nyitvatartási idővel működő kereskedők megbízhatóbbak a csak tűzifa közvetítéssel foglalkozókkal szemben.
- Ha hirdetés alapján vásárol valaki, ellenőrizze, szerepel-e benne az EUTR azonosító. E nélkül érdemes más eladót keresni.
- Ha van EUTR azonosító, ellenőrizni kell a számot a NÉBIH honlapján.
- A telefonszám is kontrolálható a NÉBIH fekete listáján.
- Tűzifát csak szállítójeggyel szabad átvenni.
- Lerakodás előtt alaposan szükséges alaposan megnézni a kiszállított fát.
- Soha nem szabad pénzt előre utalni, főleg ismeretlen hirdetőknek.
- Ha a hirdető regisztrált székhelyétől távol vagy az ország egész területére vállal szállítást, óvatosnak kell lenni. A magas fajlagos szállítási költség mellett ugyanis a kereskedőnek elvileg nem éri meg kisebb mennyiséget előre vinni.
- Előre lehetőség szerint csak telephelyen, a kereskedő, erdőgazdálkodó pénztárában szabad fizetni. Ismeretlen szállítónál csak díjbekérő alapján, az EUTR számhoz tartozó névre érdemes utalni.
Inkább térfogatra vásároljuk a tűzifát
A tűzifa tömegre vásárlása sok esetben bizonytalanabb, mint a térfogatra történő beszerzés, hiszen a tömegre vásárlásnál a fa nedvességét is figyelembe kell venni. Kiszállításkor ránézésre nem lehet megállapítani, mennyi a megvásárolt fa tömege, mennyi vizet vásárolunk a fával együtt. A térfogategységben vásárlás azért célszerűbb, mert ebben az esetben egyszerű méréssel ellenőrizhető a megvásárolt tűzifa mennyisége.
Amennyiben valaki mégis tömegre szeretné a tüzelőjét megvenni, csak olyan helyről vásároljon, ahol hitelesített mérlegen mért, mérlegjegy alapján kiállított számla ellenében kell a fáért fizetnie. Ebben az esetben megnézheti a vásárolni kívánt fát, ott lehet a mérlegelésnél, és ténylegesen azt a fát és azt a tömegben mért mennyiséget fogja megkapni, amit megrendelt, kiválasztott.
Ugyanakkor célszerű lehet ilyenkor műszerrel megmérni a tűzifa nedvességtartalmát. A hatályos jogszabályok előírják, hogy tűzifát tömegre értékesíteni csak hitelesített mérlegen történő mérlegelés után, a mérlegelésről kiállított mérlegjeggyel vagy egyéb, a mérleg azonosítását biztosító bizonylattal lehet.
A legjobb tűzifák otthoni fűtéshez
Miként korábban számot adtunk róla, a keményfák a leghatékonyabbak, mivel nagy sűrűségűek, lassan égnek, és magas hőértéket biztosítanak:
- Tölgy – Magas fűtőértékű, egyenletesen ég, kevés hamut hagy. Bár drágább, hosszú égési ideje miatt gazdaságos választás.
- Bükk – Könnyen hasítható, jól szárad, tisztán ég. Ideális hosszú távú fűtéshez.
- Gyertyán – Az egyik legsűrűbb tűzifa, kiemelkedő hőértékkel. Szárítása időigényes, de kandallóhoz, kazánhoz kiváló.
- Kőris – Egyenletes hőt ad, lassan ég, jól tartja a parazsat.
- Cser – Tartós, magas hőértékű fa, ha elérhető, kiváló választás.
Tetőcsere támogatás 2025-ben is szerezhető: itt tartanak a tetőcsere árak a tetőcsere kalkulátor szerint, mutatjuk, milyen tetőcsere pályázat elérhető a költségek finanszírozására.
Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél
Több mint 3 millió kutya él Magyarországon – de vajon mennyibe kerül a szeretet? A CHART by Pénzcentrum utánajárt a kutyatartás valódi árának.
A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint a lakóingatlanoké, de most ősszel mégis többet kell fizetni értük, mint a nyári főszezonban.
A felújítandó lakások aránya 2024 eleje óta stabilan 9-10% között mozog országosan, de a vásárlói szándékok mögött régiónként eltérő motivációk húzódnak meg.
Az Otthon Start Program szeptember 1. és október 15. között már több mint 50 ezer embert mozgatott meg.
Beköltözési korlátozást vezet be a XVI. kerület 2026 elejétől.
Megmozdulhat az új építésű lakások piaca, miután a fejlesztők az eddig bejelentetteken felül országszerte több mint 25 ezer új lakás építését kezdhetik el a következő...
Idén is meghosszabbított nyitvatartással üzemelnek a temetők a fővárosban. Eközben több járat is sűrűbben fog járni.
A Duna House legfrissebb, reprezentatív ingatlanpiaci kutatása rávilágít, hogy mi számít ma a leginkább a vásárlást tervezők számára.
Szerte a világban ingatlanpiaci durranástól félnek az elemzők és a közgazdászok. Most egy magyar ingatlanok magyarázta el, hogy valóban fenyeget-e ez a veszély.
A piaci kereslet átalakulása, a munkaerőhiány és a klímaváltozás hatásai együttesen alakítják át az ágazat működését.
A minisztérium most jelentős módosításokkal próbálja vonzóbbá tenni a programot.
Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint változna a támogatás egyik kulcsfeltétele, a házaspárok életkorára vonatkozó előírás.
Mindenszentek, halottak napja 2025-ben: melyik napon mit ünneplünk? - Hagyományok, szokások, tudnivalók
Mikor van mindenszentek és mikor van halottak napja? Milyen szokások kapcsolódnak ezekhez az ünnepekhez? Mutatjuk!
Több hullámban emelkedtek az ingatlanárak a XVIII. kerületben az elmúlt egy évben, a legutóbbi ilyet az Otthon Start keltette a piacon.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Az európai városokban 2020 óta drámaian emelkedtek a rezsiköltségek, ami komoly terhet ró a háztartásokra és a vállalkozásokra.
Csökken a lakáspiaci őrület, máris elengedik a magyarok az Otthon Startot? Jól járhat, aki időben lép
Az Otthon Start Program első keresleti hulláma szeptember első hetében érte el a csúcspontját, október végére pedig szinte már teljesen lecsengett.
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.