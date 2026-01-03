2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 3.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 3.)

Pénzcentrum
2026. január 3. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. január 3., szombat.

Névnap

Genovéva, Benjámin

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 383.07 Ft
CHF: 412.56 Ft
GBP: 439.93 Ft
USD: 326.92 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. január 2.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 1. héten emelkedő számsorrendben a következők:
10, 15, 29, 34, 38

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 8 db
4-es találat: 20 db
3+2 találat: 32 db
3+1 találat: 574 db
2+2 találat: 657 db
3-as találat: 1177 db
1+2 találat: 3965 db
2+1 találat: 9078 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 35100 Ft
MOL: 2940 Ft
RICHTER: 9865 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.04: Többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, majd észak felől gyorsan csökken a felhőzet, de a déli, délkeleti tájakon végig sok marad a felhő. Hazánk déli, délnyugati felén fordulhat elő eleinte havas eső, később havazás, amely egyre inkább a déli határ közelébe korlátozódik. Az északnyugati, nyugati szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet -7 és 0, a csúcsérték -1 és +4 fok között alakul.

2026.01.05: Dél felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és csapadékzóna érkezik a Tiszántúlra, valamint a déli országrész fölé: döntően havazás várható, de a keleti területeken ónos eső is eshet. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában -10 és -6 fok között alakul, de a kevésbé felhős északi tájakon ennél hidegebb, a déli határ mentén enyhébb is lehet az idő. A maximum-hőmérséklet -2 és +2 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2026.01.03)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
