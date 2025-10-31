Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén

A Mindenszentek (november 1.) és a halottak napja (november 2.) alkalmából a hazai temetők – különösen a nagyvárosi köztemetők – jellemzően meghosszabbított nyitvatartással várják a hozzátartozókat. Cikkünkben bemutatjuk, milyen nyitvatartási renddel lehet számolni, és mi várható a temetői látogatás során.

Ahogy beköszönt az ősz, egyre többen készülnek a halottak napi megemlékezésre. Mivel az elmúlt években a temetkezési költségek is jelentősen megemelkedtek, egyre többen próbálnak meg takarékoskodni: figyelik a bolti akciókat, előre rendelik a koszorúkat és virágokat, vagy maguk gondoskodnak a sírhelyek rendbetételéről.

Miközben a családok a megemlékezésre készülnek, a temetők országszerte várják a látogatókat. Mivel ebben az időszakban a temetői látogatók száma látványosan megugrik, a fenntartók igyekeznek a sírkert-területet látogathatóbbá és rendezetebbé tenni. A temetők jellemzően előbb nyitnak, később zárnak, és a forgalmi rendet is módosítják: sok helyen korlátozzák a gépjárművel történő behajtást, hogy elkerüljék a zsúfoltságot és biztosítsák a gyalogosok biztonságát. A temetők környékén a közlekedés is lelassulhat, a parkolási lehetőségek szűkülnek, ezért érdemesebb lehet a közösségi közlekedést választani.

A Budapesti Közművek keretében önállóan működő BTI Temetkezési Divízió a korábbi évekhez hasonlóan idén is biztosítotja a fővárosi fenntartású köztemetők meghosszabbított nyitvatartását, így október 30-tól november 2-ig 7 órától egészen 20 óráig várják a látogatókat a következő temetőkben: Új Köztemető, Óbudai temető, Budafoki temető, Csepeli temető, Kispesti temető, Megyeri temető, Pestszentlőrinci temető, Tamás utcai urnatemető, Farkasréti temető, Angeli úti urnatemető, Cinkotai temető, Csömöri sírkert, Kispesti öregtemető, Pesterzsébeti temető, Rákospalotai temető.

Csütörtöktől vasárnapig a fővárosi temetőkbe gépjárművel behajtani tilos, ez alól az Új Köztemető kivétel, ahova péntek reggel 7 órától vasárnap este 8 óráig díjmentesen lehet gépjárművel behajtani. A biztonságos temetőlátogatás és a forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében a Budapesti Közművek megerősített rendészeti szolgálatot biztosít a temetőkben. Emellett a forgalmasabb napokon a kerületi rendőrség, a közterület-felügyelők és a polgárőrség tagjai is fokozott járőrszolgálatot látnak el.

A Debreceni Köztemetőben is meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat, péntektől vasárnapig reggel 7 és este 8 között lesz nyitva. A temető munkatársai ez idő alatt segítenek a sírhelyek felkutatásában, és térképet is biztosítanak, amelyen feltüntetik a keresett sír pontos helyét. Mindenszentek napján minden lakossági, vállalkozói, személy- és tehergépjármű forgalom tilos a temető területén, viszont két kisbusz díjmentesen segíti a rászorulókat a sírok megközelítésében.

Szegeden a Belvárosi temető november 6-ig meghosszabbított nyitvatartással, reggel 7 és este 8 óra között fogadja a látogatókat. Szombaton és vasárnap díjmentesen lehet behajtani a Fonógyári úti sírkertbe, míg a kiskundorozsmai, tápéi és gyálaréti temetők korlátozás nélkül látogathatók. A temető megközelítését segíti, hogy a 3F-es villamos Tarjánból hosszabbított üzemidővel közlekedik a megnövekedett utasforgalom miatt. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Polgárőrség idén is megerősített szolgálattal készül az ünnepekre – a forgalomirányítás és a gyalogosok segítése mellett kiemelt figyelmet fordítanak a bűnmegelőzésre is.

A miskolci temetők szombaton reggel 8 és este 9, vasárnap pedig reggel 8 és délután 5 óra között tartanak nyitva. A temetőkbe szombaton tilos lesz gépjárművel behajtani, vasárnap viszont már a szokásos rend szerint működik majd a forgalom: mozgássérült igazolvánnyal rendelkezők behajthatnak, a többiek viszont csak díjfizetés ellenében.

A Pécsi Köztemetőben szintén módosul a nyitvatartás, november 9-ig reggel 6 és este 8 óra között várják a látogatókat. A rend és a vagyonbiztonság érdekében a temetőt üzemeltető társaság a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel és a polgárőrséggel együttműködve biztosítja a temető területének fokozott felügyeletét. A helyszínen működő saját őrszolgálat nemcsak a rend fenntartásában, hanem a sírhelyek megtalálásában is segítséget nyújt. Szombaton és vasárnap az idősek és a nehezen mozgó látogatók közlekedését ingyenes elektromos kisbusz könnyíti meg a temetőn belül.

Nyíregyházán az Északi temető szombaton és vasárnap meghosszabbított nyitvatartással és ideiglenes renddel fogadja a látogatókat. A rendőrség és a polgárőrség a forgalom irányításában és a biztonság fenntartásában segít, míg a temetkezési társaság ügyeletet tart. Szombaton délelőtt még engedélyezett az autós behajtás, délutántól azonban már csak gyalogosan lehet közlekedni a sírkertben. A hétvégén kegyeleti kiállítás és megemlékezés is várja az emlékezőket. A temető reggel 7 és este 8 óra között látogatható.

A Kecskeméti Köztemető a hétvégén szintén meghosszabbított nyitvatartással, reggel 6 és este 9 óra között várja a megemlékezőket. Mindenszentek és halottak napján 10 óráig lehet autóval behajtani a temető területére, ezt követően szombaton teljes behajtási tilalom lép életbe a személygépkocsik számára, míg vasárnap csak mozgáskorlátozottak kaphatnak engedélyt, ugyanakkor mindkét napon ingyenes kisbuszok segítik a temetőn belüli közlekedést, elsősorban az idősek és a mozgásukban korlátozott látogatók számára.

A temetők és a szolgáltatók ugyan mindent megtesznek azért, hogy a látogatás biztonságos és méltó legyen, érdemes időben elindulni és előre tájékozódni a nyitvatartásról és a közlekedési korlátozásokról, a zsúfoltság elkerülése érdekében pedig célszerű esetleg a hétvége helyett akár a korábbi napokban felkeresni a sírkerteket.