Az Európai Unió 2027 nyarától egységes, 10 000 eurós felső határt vezet be a készpénzes fizetésekre kereskedelmi ügyletekben valamennyi tagállamban, így Magyarországon is.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 4.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. január 4.
Névnap
Titusz, Leona
Friss hírek
- Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
- Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
- Mikor érkezik a családi pótlék 2026-ban? Hivatalos: itt vannak a családi pótlék utalás dátumai, folyósítás időpontjai
- Temérdek magyar betegszik meg a tudta nélkül télen: ez nem vírusfertőzés, de sokkal súlyosabb is lehet
- Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
- Kimerítették a kasszát az ünnepek? Íme 5+1 filléres recept, amivel kihúzhatod az újév első fizujáig
Deviza árfolyam
EUR: 383.07 Ft
CHF: 412.56 Ft
GBP: 439.93 Ft
USD: 326.92 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. január 1.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 1. héten emelkedő számsorrendben a következők:
17, 28, 36, 70, 82
Joker: 455917
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 61 db
3-as találat: 5352 db
2-es találat: 167386 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 35100 Ft
MOL: 2940 Ft
RICHTER: 9865 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.05: Dél felől beborul az ég, de reggel, délelőtt északnyugaton, északon még pár órára kisüthet a nap. Dél felől csapadékzóna húzódik fölénk, de estig északnyugaton, északon még nem fog esni. Döntően havazás várható, de a keleti határ közelében egyre inkább ónos eső, havas eső, eső valószínű. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában -8 és -2 fok között alakul, de a kevésbé felhős északi tájakon ennél hidegebb is lehet az idő. A maximum-hőmérséklet -2 és +2 fok között valószínű.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
2026.01.06: Zömmel borult lesz az ég. Két hullámban valószínű csapadék: reggel, délelőtt keleten még havazhat, illetve hajnalig a keleti határvidéken még ónos eső is eshet, majd ez megszűnik, hosszabb szünetet követően pedig délutántól délnyugat felől kezdődhet újra havazás. Az északi, északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet -6 és 0, a maximum -4 és +2 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A térségünk közelében hullámzó frontálzóna miatt a hideg- és a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.01.04)
Akciók
