Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 4.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. január 4.

Névnap

Titusz, Leona

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 383.07 Ft

CHF: 412.56 Ft

GBP: 439.93 Ft

USD: 326.92 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 1.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 1. héten emelkedő számsorrendben a következők:

17, 28, 36, 70, 82

Joker: 455917

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 61 db

3-as találat: 5352 db

2-es találat: 167386 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 35100 Ft

MOL: 2940 Ft

RICHTER: 9865 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.05: Dél felől beborul az ég, de reggel, délelőtt északnyugaton, északon még pár órára kisüthet a nap. Dél felől csapadékzóna húzódik fölénk, de estig északnyugaton, északon még nem fog esni. Döntően havazás várható, de a keleti határ közelében egyre inkább ónos eső, havas eső, eső valószínű. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában -8 és -2 fok között alakul, de a kevésbé felhős északi tájakon ennél hidegebb is lehet az idő. A maximum-hőmérséklet -2 és +2 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.01.06: Zömmel borult lesz az ég. Két hullámban valószínű csapadék: reggel, délelőtt keleten még havazhat, illetve hajnalig a keleti határvidéken még ónos eső is eshet, majd ez megszűnik, hosszabb szünetet követően pedig délutántól délnyugat felől kezdődhet újra havazás. Az északi, északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet -6 és 0, a maximum -4 és +2 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A térségünk közelében hullámzó frontálzóna miatt a hideg- és a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (2026.01.04)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!