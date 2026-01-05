A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában,
Baleset a Liszt Ferenc reptéren: lecsúszott egy repülőgép a kifutóról
Indulás közben baleset történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Pegasus Airlines PC332 számú Budapest Isztambul járatánál. A légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgálást végző repülőgép vontató letolta a szilárd burkolatról, így a gép a füves területen elakadt. Erről a Budapest Airport adott tájékoztatást.
Mint írták, személyi sérülés nem történt. A fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, mindenki biztonságban van. A repülőtér üzemeltetője azonnal megkezdte az elakadt repülőgép eltávolítását. Az eset nem okozott fennakadást a forgalomban, a repülőtér működése zavartalan.
A közlemény kitért arra is, hogy a repülőtér térségében intenzív havazás zajlik. A Budapest Airport hóeltakarító járművei folyamatosan tisztítják a futópályákat, a gurulóutakat és az előtereket. Egyes járatoknál kisebb késések előfordulhatnak a jégtelenítési eljárások, illetve az Európa több pontján tapasztalható kedvezőtlen időjárás miatt. Az üzemeltető az utasok türelmét és megértését kéri.
Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
A közlekedési társaságok nem kérhetik az oktatási azonosító szám feltüntetését a tanulóbérleteken, mivel az személyes adatnak minősül.
Az Egyesült Államok venezuelai légicsapásai után rendkívül bizonytalanná vált a dél‑amerikai ország helyzete,
Az ország déli felében és a Nyugat‑Dunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.
Szezonrekord hideggel indult a hét, a Bakonyban mérték a tél eddigi legalacsonyabb hőmérsékletét.
A következő órákban erősödhet a havazás, és a fővárosban is téliesebbé válhat az idő.
A katasztrófavédelem fokozott készültségre figyelmeztet, és arra kéri a lakosságot, hogy készüljenek fel a tél okozta közlekedési és biztonsági kockázatokra
Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél. Van, ahol 50 centi hó is eshet csütörtökig.
Lázár János szerint minden adott ahhoz, hogy a hó és a jegesedés ne bénítsa meg a közlekedést.
A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot töröltek hétfőn.
A hatóságok arra kérik az autósokat: indulás előtt tájékozódjanak, és csak megfelelően felkészített járművel vágjanak útnak.
A Pénzcentrum 2026. január 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn egy mediterrán ciklon hatására az ország nagy részén kialakulhat a tél első összefüggő hótakarója.
Nagyon durva számokat közölt a MÁV: 19 halálos baleset volt tavaly vasúti átjáróban, mind elkerülhető lett volna
19 haláleset történt csak tavaly vasúti átjárókban, és mindegyik elkerülhető lett volna.
Görögország valamennyi repülőterén vasárnap átmenetileg leállították az induló és érkező járatokat, miután ismeretlen eredetű rádiófrekvenciás zavarokat észleltek.
A Pénzcentrum 2026. január 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. január 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak
Diósjenő–Balassagyarmat között MÁVbuszok járnak január végéig. A pályafelújítás hatással van a közúton közlekedőkre és a környéken lakókra is.
A Pénzcentrum 2026. január 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!