Baleset a Liszt Ferenc reptéren: lecsúszott egy repülőgép a kifutóról

Indulás közben baleset történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Pegasus Airlines PC332 számú Budapest Isztambul járatánál. A légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgálást végző repülőgép vontató letolta a szilárd burkolatról, így a gép a füves területen elakadt. Erről a Budapest Airport adott tájékoztatást.

Mint írták, személyi sérülés nem történt. A fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, mindenki biztonságban van. A repülőtér üzemeltetője azonnal megkezdte az elakadt repülőgép eltávolítását. Az eset nem okozott fennakadást a forgalomban, a repülőtér működése zavartalan.

A közlemény kitért arra is, hogy a repülőtér térségében intenzív havazás zajlik. A Budapest Airport hóeltakarító járművei folyamatosan tisztítják a futópályákat, a gurulóutakat és az előtereket. Egyes járatoknál kisebb késések előfordulhatnak a jégtelenítési eljárások, illetve az Európa több pontján tapasztalható kedvezőtlen időjárás miatt. Az üzemeltető az utasok türelmét és megértését kéri.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA