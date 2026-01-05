2026. január 5. hétfő Simon
-1 °C Budapest
Budapest, Magyarország - 2022. március 10.: A covid 19-es mandátum eltörlését követően az ingázók, a helyiek és a turisták ingyenesen élvezhetik a magyar tömegközlekedést a villamosokon, buszokon és vonatokon városszerte. Belső felvéte
Utazás

Fontos változás a diákbérleteknél: ezt mostantól mindenkinek tudnia kell

Pénzcentrum
2026. január 5. 15:02

A közlekedési társaságok nem kérhetik az oktatási azonosító szám feltüntetését a tanulóbérleteken, mivel az személyes adatnak minősül - tájékoztatta a BKK a Telexet. A 2026/2027-es tanévig tartó átmeneti időszakban nem szabható ki pótdíj azokra, akik még az oktatási azonosítót használják.

A  jogszabályok kizárólag a diákigazolvány számának vagy valamely személyazonosító okmány számának feltüntetését teszik lehetővé a kedvezményes bérleteken. Az oktatási azonosító szám személyes adatnak számít, ezért nem szerepelhet a bérleteken - tájékoztatta a BKK a Telexet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A változás fokozatosan lép életbe: a 2026/2027-es tanévig tartó átmeneti időszakban a BKK csak figyelmezteti azokat az utasokat, akik továbbra is az oktatási azonosítót tüntetik fel bérletükön. Emiatt pótdíj kiszabása nem lehetséges, és ha mégis előfordulna ilyen eset, az érintett utas a pótdíjazást végző szolgáltatónál kérheti a helyzet tisztázását.

Az oktatási azonosító szám használata korábban praktikus megoldásnak bizonyult, mivel ez a szám állandó, függetlenül attól, hogy a diák melyik oktatási intézményben folytatja tanulmányait. Az Építési és Közlekedési Minisztérium állásfoglalása azonban egyértelművé tette, hogy a közlekedési társaságok nem kérhetik ezt a személyes adatot.

"Az állásfoglalás alapján a kedvezményes ország- és vármegyebérleteken vagy a diákigazolvány száma, vagy egy személyazonosító okmány száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) szerepelhet" – közölte a BKK.

Azon utasoknak, akik még nem rendelkeznek diákigazolvánnyal és csak ideiglenes igazolással utaznak, személyazonosító okmányuk számát kell feltüntetniük a bérleten. A jegyellenőrzés szabályai nem változnak: a kedvezményes bérlet mellé továbbra is fel kell mutatni a diákigazolványt vagy az azt helyettesítő igazolást, valamint szükség esetén a személyazonosító okmányt is.

Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #bkk #adatvédelem #tömegközlekedés #bérlet #diák #tanuló #diákok #személyes #tanulók

