Fontos változás a diákbérleteknél: ezt mostantól mindenkinek tudnia kell
A közlekedési társaságok nem kérhetik az oktatási azonosító szám feltüntetését a tanulóbérleteken, mivel az személyes adatnak minősül - tájékoztatta a BKK a Telexet. A 2026/2027-es tanévig tartó átmeneti időszakban nem szabható ki pótdíj azokra, akik még az oktatási azonosítót használják.
A jogszabályok kizárólag a diákigazolvány számának vagy valamely személyazonosító okmány számának feltüntetését teszik lehetővé a kedvezményes bérleteken. Az oktatási azonosító szám személyes adatnak számít, ezért nem szerepelhet a bérleteken - tájékoztatta a BKK a Telexet.
A változás fokozatosan lép életbe: a 2026/2027-es tanévig tartó átmeneti időszakban a BKK csak figyelmezteti azokat az utasokat, akik továbbra is az oktatási azonosítót tüntetik fel bérletükön. Emiatt pótdíj kiszabása nem lehetséges, és ha mégis előfordulna ilyen eset, az érintett utas a pótdíjazást végző szolgáltatónál kérheti a helyzet tisztázását.
Az oktatási azonosító szám használata korábban praktikus megoldásnak bizonyult, mivel ez a szám állandó, függetlenül attól, hogy a diák melyik oktatási intézményben folytatja tanulmányait. Az Építési és Közlekedési Minisztérium állásfoglalása azonban egyértelművé tette, hogy a közlekedési társaságok nem kérhetik ezt a személyes adatot.
"Az állásfoglalás alapján a kedvezményes ország- és vármegyebérleteken vagy a diákigazolvány száma, vagy egy személyazonosító okmány száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) szerepelhet" – közölte a BKK.
Azon utasoknak, akik még nem rendelkeznek diákigazolvánnyal és csak ideiglenes igazolással utaznak, személyazonosító okmányuk számát kell feltüntetniük a bérleten. A jegyellenőrzés szabályai nem változnak: a kedvezményes bérlet mellé továbbra is fel kell mutatni a diákigazolványt vagy az azt helyettesítő igazolást, valamint szükség esetén a személyazonosító okmányt is.
