Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 30.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. október 30.

Névnap

Alfonz

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.88 Ft

CHF: 418.87 Ft

GBP: 441.68 Ft

USD: 334.41 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 29.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 6, 9, 10, 20, 29, 30



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 62 db

5-ös találat: 2113 db

4-es találat: 28263 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 31700 Ft

MOL: 3014 Ft

RICHTER: 10400 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.31: Az északkeleti, keleti tájakon az éjszaka képződött köd feloszlik és nagyrészt napos idő várható, míg másutt általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. A felhőzet napközben északkelet felé helyeződik, mögötte délnyugaton is naposra fordul az idő. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 21 fok között várható.

2025.11.01: Északkeleten maradhatnak tartósabban felhős vidékek, máshol többnyire napos idő valószínű fátyolfelhőkkel a pára, köd reggeli megszűnését követően. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban a derült részeken -1, +5, a rétegfelhős, szeles tájakon 6, 13 fok között várható. Kora délutánra 13, 22 fok közé melegszik fel a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, az erre érzékenyeknél fejfájás, erősödő migrén lehet a legjellemzőbb tünet. (2025.10.30)

Akciók

