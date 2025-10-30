Csütörtökön változékony időre készülhetünk: délelőtt még sokfelé napos, fátyolfelhős lesz az ég, délutánra azonban megnövekszik a felhőzet,
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 30.)
Névnap
Alfonz
Friss hírek
- A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
- Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
- Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
- Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél
- Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
- Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
Deviza árfolyam
EUR: 388.88 Ft
CHF: 418.87 Ft
GBP: 441.68 Ft
USD: 334.41 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. október 29.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 6, 9, 10, 20, 29, 30
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 62 db
5-ös találat: 2113 db
4-es találat: 28263 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 31700 Ft
MOL: 3014 Ft
RICHTER: 10400 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.31: Az északkeleti, keleti tájakon az éjszaka képződött köd feloszlik és nagyrészt napos idő várható, míg másutt általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. A felhőzet napközben északkelet felé helyeződik, mögötte délnyugaton is naposra fordul az idő. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 21 fok között várható.
2025.11.01: Északkeleten maradhatnak tartósabban felhős vidékek, máshol többnyire napos idő valószínű fátyolfelhőkkel a pára, köd reggeli megszűnését követően. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban a derült részeken -1, +5, a rétegfelhős, szeles tájakon 6, 13 fok között várható. Kora délutánra 13, 22 fok közé melegszik fel a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hideg fronthatás várható, az erre érzékenyeknél fejfájás, erősödő migrén lehet a legjellemzőbb tünet. (2025.10.30)
Akciók
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója jelentette be, hogy megújul Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása.
A szlovák parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely 6 km/órában maximalizálja a járdán közlekedők sebességét.
A Pénzcentrum 2025. október 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
December 23-án lejár a Bubi-szolgáltató szerződése, az új tender pedig csúszik, így hónapokig állhat a budapesti közbringa-rendszer.
Itt a vége, minden megváltozik a szerb-magyar határon: már el is kezdődött az új rendszer, sok utazót érint
Keddtől fokozatosan bevezetik az Európai Unió új beléptetőrendszerét (EES) a magyar-szerb határátkelőhelyeken, ez pedig számos utazónak hoz változást.
A Pénzcentrum 2025. október 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden napközben a felhők mögül több órára kisüt a nap, de délután északnyugat felől egyre vastagabb felhőtakaró érkezik, amely az ország északkeleti részét borítja be.
Munkásokra dőlt egy támfal Biatorbágyon – írta a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi médiában.
A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.
Szakaszos burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M2-es autóúton Vác térségében. A felújítás több ütemben, helyenként sávzárás mellett valósul meg.
A Pénzcentrum 2025. október 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A jövő héten is folytatódik a szeles, változékony időjárás, a hét elején még szórványosan lehet eső, majd szerdától melegedés kezdődik.
Portugália Comporta régiója, amely egykor csendes halászfalu és rizstermesztő közösség volt, mára luxus úti céllá alakult,
Újabb online utazási iroda, a Fly Far International tűnt el jelentős előlegek beszedése után.
Egy 41 éves magyar turista életét vesztette a Magas-Tátrában, egy megáradt patakbe esett.
A lista nemcsak utazóknak hasznos – hanem mindenkinek, aki kíváncsi, mennyit fizet valójában a városi mobilitásért.
A Pénzcentrum 2025. október 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 2025-ös adventi és karácsonyi vásárokba szervezett utak iránt már nyáron megindult az érdeklődés, és sok program hetekkel az indulás előtt teltházas lett.
