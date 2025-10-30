2025. október 30. csütörtök Alfonz
17 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 30.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 30.)

Pénzcentrum
2025. október 30. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. október 30.

Névnap

Alfonz

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.88 Ft
CHF: 418.87 Ft
GBP: 441.68 Ft
USD: 334.41 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 29.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 44. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 6, 9, 10, 20, 29, 30

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 62 db
5-ös találat: 2113 db
4-es találat: 28263 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 31700 Ft
MOL: 3014 Ft
RICHTER: 10400 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.31: Az északkeleti, keleti tájakon az éjszaka képződött köd feloszlik és nagyrészt napos idő várható, míg másutt általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. A felhőzet napközben északkelet felé helyeződik, mögötte délnyugaton is naposra fordul az idő. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 21 fok között várható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.11.01: Északkeleten maradhatnak tartósabban felhős vidékek, máshol többnyire napos idő valószínű fátyolfelhőkkel a pára, köd reggeli megszűnését követően. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban a derült részeken -1, +5, a rétegfelhős, szeles tájakon 6, 13 fok között várható. Kora délutánra 13, 22 fok közé melegszik fel a levegő, északkeleten lesz a leghűvösebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, az erre érzékenyeknél fejfájás, erősödő migrén lehet a legjellemzőbb tünet. (2025.10.30)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
08:15
08:02
07:45
07:29
07:14
