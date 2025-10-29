A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és kormányhivatalok az elmúlt hónapokban több ezer üzletben tartott vizsgálatot.
Brutális, mekkora pénzért toboroznak kémeket Magyarországon: te lennél ennyiért besúgó?
A magyar polgári hírszerzésért felelős szervezet, az Információs Hivatal, több pozícióban keres munkatársakat – köztük hírszerzőket, etikus hackereket, pénzpiaci elemzőket –, ráadásul akár havi bruttó 900 000 forinttól induló fizetéssel.
Az Információs Hivatal Magyarország egyik polgári nemzetbiztonsági szolgálata, melynek feladata, hogy olyan külföldi eredetű, vagy külföldre vonatkozó bizalmas információkat szerezzen meg, amelyek más állami szervek eszközrendszerével nem elérhetőek.
A Hivatal új toborzási kampányba kezdett, és most a Facebookon is hirdeti aktuális álláslehetőségeit. Számos területen keresnek új munkatársakat, többek közt a következő pozíciókra: hírszerző, technikai hírszerző, etikus hacker, kiberbiztonsági szakember, pénzpiaci elemző, nemzetközi kapcsolatok referens, távközlési mérnök és jogtanácsos.
Az Információs Hivatal honlapja szerint az általános felvételi követelmények közé tartozik a magyar állampolgárság, a büntetlen előélet és az állandó belföldi lakhely is, emellett a jelentkezőknek meg kell felelniük a szolgálati beosztás szerinti végzettségi elvárásoknak, valamint egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon is át kell esniük. A titoktartási kötelezettség és a biztonsági feltételek elfogadása alapfeltétel, ahogy a poligráfos vizsgálat vállalása is.
A jelentkezőknek azt is tudniuk kell, hogy a Hivatalnál végzett munka bizonyos alapvető jogok törvény szerinti korlátozásával jár, ugyanakkor az itt végzett munkák jellemzően egyedülálló szakmai kihívást és stabil egzisztenciát kínálnak. A honlapon így fogalmaznak:
Az Információs Hivatal nem pusztán munkalehetőséget kínál, hanem presztízst és hivatást! Velünk dolgozni azt jelenti, hogy nap mint nap a magyar állampolgárok védelméért, az ország érdekeinek érvényesítéséért munkálkodsz, és a hazádat szolgálod.
A pozíciókhoz kínált juttatások sem elhanyagolhatók. Felsőfokú végzettség esetén, tiszti beosztásban a kezdőfizetés minimum havi bruttó 900 ezer forint, középfokú végzettségnél, altiszti vagy zászlósi beosztásban pedig legalább havi bruttó 600 ezer forint. Mint írják, az illetmény megállapításánál minden esetben figyelembe veszik a képzettséget, szakmai tapasztalatot és a nyelvtudást is.
Mindezek mellett az Információs Hivatalnál dolgozók különféle juttatásokban és támogatásokban is részesülhetnek pl. cafeteria, lakhatási támogatás, 50%-os utazási kedvezmény, önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás, képzési támogatás.
Az Információs Hivatal elsősorban olyan pályakezdőket és tapasztalt szakembereket keres, akiket érdekel a kül- és biztonságpolitika, a nemzetközi folyamatok világa, beszélnek nyelveket és akik készek elfogadni a hírszerző életmód sajátos kihívásait.
