Az esztergomi származású Pónya Sára több mint húsz éve áll sílécen, és mindkét választott sportágában, a sífutásban és a biatlonban is eljutott a legmagasabb szintű...
Sportos család neveltje a léceken: bemutatjuk Tóth Zitát, a sí nagy ígéretét
A 23 éves Tóth Zita az elmúlt években a magyar alpesisí egyik meghatározó alakjává vált. A 2022-es pekingi olimpia résztvevője 2025 novemberében történelmi eredményt ért el: első magyar női versenyzőként jutott be műlesiklásban a világkupa második futamába. A tehetséges sportoló az olimpián műlesiklásban, valamint óriás-műlesiklásban indul majd.
A 2002. május 28-án, Budapesten született sportoló pályafutását erősen meghatározta családi háttere. Édesapja, Tóth Zalán, és nagybátyja, Tóth Etre korábban gyepsízők voltak, majd a Vasas síszakosztályánál dolgoztak, nagyanyja pedig szintén a piros-kék klub színeiben atletizált.
Tóth Zita mindössze két és fél évesen, az ausztriai Dientenben állt először sílécre, hároméves korában pedig már versenyeken indult. Pályafutása elején párhuzamosan több sportágat űzött versenyszerűen: úszott, atletizált, hegyikerékpározott és triatlonozott. Tizenkét évesen három különböző sportágban is diadalmaskodott az országos diákolimpián, végül azonban a sízés mellett kötelezte el magát.
Nyolcéves korától az osztrák területi bajnokságokon is eredményesen szerepelt, teljesítményét pedig három alkalommal ismerték el a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címmel. Tehetsége révén felvételt nyert a Saalfeldeni Sígimnáziumba, ahol három évet töltött.
A Pénzcentrum sorozatában bemutatjuk azokat a sprtolókat, akik a magyar színeket képviselik a most zajló téli olimpián: a sorozat eddigi részeit itt olvashatod újra.
Hamar jött az első vébé
Nemzetközi szinten 2019-ben, a szarajevói téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a 9. helyen végzett, 2020-ban pedig a lausanne-i téli ifjúsági olimpián a 16. pozíciót szerezte meg. Mindössze 18 évesen, 2021-ben már felnőtt-világbajnokságon képviselte Magyarországot; szlalomban és óriás-műlesiklásban azonban nem sikerült befejeznie az első futamot.
A 2022-es pekingi téli olimpián Kékesi Mártonnal együtt vitte a magyar zászlót a megnyitóünnepségen. A műlesiklást a 40. helyen zárta, óriás-műlesiklásban azonban kiesett. A 2023-as és 2025-ös világbajnokságokon szlalomban szintén nem ért célba, óriás-műlesiklásban pedig a 40., illetve a 41. helyen végzett.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az áttörést 2025. november 15-én, a finnországi Leviben rendezett világkupa-verseny hozta meg. Az első futamban elért 27. helyezésével kiharcolta a jogot a második futamban való indulásra, ahol további két pozíciót javított. Ezzel nemcsak pályafutása első világkupapontjait szerezte meg, hanem történelmet is írt: magyar női versenyző korábban még soha nem indulhatott műlesiklásban a világkupa-sorozat második futamában.
Nem csak a lécen ügyes
A fiatal sportoló sikereit a Vasas SC is elismerte: 2025 májusában, mindössze 23 évesen, 51 egyéni magyar bajnoki címmel a háta mögött megkapta az örökös bajnok címet. Az egyesület hosszú távon számít rá: 2025 őszén 2030-ig szóló szerződést kötöttek vele, amely a milánói–cortinai téli olimpiát is lefedi.
Tóth Zita eddig nyolc alkalommal nyerte el az év legjobb magyar női alpesi sízője címet. Szabadidejében is aktív életet él, kedveli a szörfözést, a hegyikerékpározást és az egykerekű biciklizést. Tóth Sára a most zajló olimpián műlesiklásban, illetve óriás-műlesiklásban is képviseli majd a magyar színeket.
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
A mentális felkészülésre nincs szabályrendszerem. A hétköznapokban aktívan élek, nem állok fejre a napkeltében jógapózban.
A 41 éves amerikai sílegenda, Lindsey Vonn komoly térdsérülése ellenére is rajthoz állhat vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklószámában.
Beleszállt a tévés szakértőkbe Szoboszlai csapattársa: nagyon odapirított a Pool kapitánya, ezt gondolja róluk
A volt élvonalbeli labdarúgókból lett szakértőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk az új generáció iránt, amikor a játékosok teljesítményét értékelik – hangsúlyozta Virgil van Dijk.
A pénteken rajtoló milánói–cortinai téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a résztvevő sportolók 92 százalékát már doppingvizsgálatnak vetette alá.
Fiatal titán a léceken: bemutatjuk Úry Bálintot, aki műlesiklásban indul magyar színekben az olimpián
A magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkban most Úry Bálint van soron, a fiatal sportoló óriás-műlesiklásban indul - nagy reményekkel, bár újoncként.
Nyilvánosan figyelmeztette Cristiano Ronaldót a Szaúdi Pro Liga, miután kérdésessé vált a portugál sztár jövője az Al-Nassrban.
Súlyos testi sértés vádjával néz szembe Gavin McKenna, a Penn State egyetem 18 éves csatára, akit sokan a 2026-os NHL-draft első választottjaként tartanak számon.
Az idei téli olimpia közeledtével nemcsak a sportolók, hanem a kiberbűnözők is csúcsformába lendülnek.
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej képviselik majd a magyar színeket az olimpia páros műkorcsolyaszámában, most őket mutatjuk be.
Ma este rajtol a 2026-os téli olimpia az észak-olaszországi Milánóban és Cortinában, ahol több mint 90 országból mintegy 2900 sportoló méri össze tudását.
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya.
Műkorcsolyáról váltott a fiatal magyar lány, most short trackesként indul: bemutatjuk Végi Diána Laurát
Sorozatunkban most a debreceni születésű Végi Diána Laura van soron, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legígéretesebb tehetsége.
Eltiltás után jött a második esély: íme Kim Minszok, aki már a magyar színekért versenyez a téli olimpián
A háromszoros olimpiai érmes dél-koreai gyorskorcsolyázó, Kim Minszok eltiltását követően magyar állampolgárságot szerzett, és 2024 júliusa óta Magyarország színeiben versenyez.
Hat különböző bajnokság mérkőzéseivel indul a hétvége: péntek késő délutántól egészen éjszakáig folyamatosan követhetjük a labdarúgást a magyar másodosztálytól az angol élvonalig.
Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!
Somodi Maja Szegeden ismerkedett meg a gyorskorcsolyával, és néhány év alatt a hobbisportból junior-világbajnoki címig vitte.
A jelenleg 38 éves játékos tavaly októberben 2028-ig meghosszabbította szerződését az Inter Miamival, ami látszólag kizárta a visszatérés lehetőségét.
A WADA-hoz eljutott, elsőre abszurdnak hangzó pletyka szerint egyes síugrók hialuronsavat fecskendezhetnek a péniszükbe, hogy a versenyruhák trükkös méretezésével előnyhöz jussanak.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!