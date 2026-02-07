2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy légi felvétel egy férfi síelés a hegyi hóban magyarország mátra epleny
Sport

Sportos család neveltje a léceken: bemutatjuk Tóth Zitát, a sí nagy ígéretét

Pénzcentrum
2026. február 7. 18:30

A 23 éves Tóth Zita az elmúlt években a magyar alpesisí egyik meghatározó alakjává vált. A 2022-es pekingi olimpia résztvevője 2025 novemberében történelmi eredményt ért el: első magyar női versenyzőként jutott be műlesiklásban a világkupa második futamába. A tehetséges sportoló az olimpián műlesiklásban, valamint óriás-műlesiklásban indul majd.

A 2002. május 28-án, Budapesten született sportoló pályafutását erősen meghatározta családi háttere. Édesapja, Tóth Zalán, és nagybátyja, Tóth Etre korábban gyepsízők voltak, majd a Vasas síszakosztályánál dolgoztak, nagyanyja pedig szintén a piros-kék klub színeiben atletizált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tóth Zita mindössze két és fél évesen, az ausztriai Dientenben állt először sílécre, hároméves korában pedig már versenyeken indult. Pályafutása elején párhuzamosan több sportágat űzött versenyszerűen: úszott, atletizált, hegyikerékpározott és triatlonozott. Tizenkét évesen három különböző sportágban is diadalmaskodott az országos diákolimpián, végül azonban a sízés mellett kötelezte el magát.

Nyolcéves korától az osztrák területi bajnokságokon is eredményesen szerepelt, teljesítményét pedig három alkalommal ismerték el a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címmel. Tehetsége révén felvételt nyert a Saalfeldeni Sígimnáziumba, ahol három évet töltött.

A Pénzcentrum sorozatában bemutatjuk azokat a sprtolókat, akik a magyar színeket képviselik a most zajló téli olimpián: a sorozat eddigi részeit itt olvashatod újra.

Kapcsolódó cikkeink:

Hamar jött az első vébé

Nemzetközi szinten 2019-ben, a szarajevói téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a 9. helyen végzett, 2020-ban pedig a lausanne-i téli ifjúsági olimpián a 16. pozíciót szerezte meg. Mindössze 18 évesen, 2021-ben már felnőtt-világbajnokságon képviselte Magyarországot; szlalomban és óriás-műlesiklásban azonban nem sikerült befejeznie az első futamot.

A 2022-es pekingi téli olimpián Kékesi Mártonnal együtt vitte a magyar zászlót a megnyitóünnepségen. A műlesiklást a 40. helyen zárta, óriás-műlesiklásban azonban kiesett. A 2023-as és 2025-ös világbajnokságokon szlalomban szintén nem ért célba, óriás-műlesiklásban pedig a 40., illetve a 41. helyen végzett.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az áttörést 2025. november 15-én, a finnországi Leviben rendezett világkupa-verseny hozta meg. Az első futamban elért 27. helyezésével kiharcolta a jogot a második futamban való indulásra, ahol további két pozíciót javított. Ezzel nemcsak pályafutása első világkupapontjait szerezte meg, hanem történelmet is írt: magyar női versenyző korábban még soha nem indulhatott műlesiklásban a világkupa-sorozat második futamában.

Nem csak a lécen ügyes

A fiatal sportoló sikereit a Vasas SC is elismerte: 2025 májusában, mindössze 23 évesen, 51 egyéni magyar bajnoki címmel a háta mögött megkapta az örökös bajnok címet. Az egyesület hosszú távon számít rá: 2025 őszén 2030-ig szóló szerződést kötöttek vele, amely a milánói–cortinai téli olimpiát is lefedi.

Tóth Zita eddig nyolc alkalommal nyerte el az év legjobb magyar női alpesi sízője címet. Szabadidejében is aktív életet él, kedveli a szörfözést, a hegyikerékpározást és az egykerekű biciklizést. Tóth Sára a most zajló olimpián műlesiklásban, illetve óriás-műlesiklásban is képviseli majd a magyar színeket.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #síelés #sport #világbajnokság #sportoló #olimpikon #2025 #téli olimpia #olimpia2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:18
19:01
18:30
17:58
17:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 7.
Magyarországot is elérte a sörhorror 2026-ra: most látni csak igazán, óriási a baj
2026. február 7.
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 7. szombat
Tódor, Rómeó
6. hét
Február 7.
A házasság hete
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
6 napja
NFL Super Bowl 2026: itt a kezdés időpontja, a fellépők és a résztvevő csapatok - hol nézheted az NFL döntőjét?
3
4 napja
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
4
2 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
5
1 hete
Gyászol a magyar sportközösség: meghalt a világ-és Európa-bajnok dartsversenyző
PÉNZÜGYI KISOKOS
Óvadék
az az összeg, melyet egy bankkártya fenntartásához állandóan a banknál kell tartani, ezért cserébe a bank általában lekötött betét kamatot fizet. Ebből az összegből a bank az esetleges túlköltéseket finanszírozza, melyeket vissza kell fizetni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 19:18
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 17:58
Kvíz: Te emlékszel, kivel kötötték első házasságukat ezek a hírességek? Vannak meglepő párosok!
Agrárszektor  |  2026. február 7. 18:08
Ellepték a Balaton környékét a vaddisznók: a polgármesterek is tehetetlenek