Sportos család neveltje a léceken: bemutatjuk Tóth Zitát, a sí nagy ígéretét

A 23 éves Tóth Zita az elmúlt években a magyar alpesisí egyik meghatározó alakjává vált. A 2022-es pekingi olimpia résztvevője 2025 novemberében történelmi eredményt ért el: első magyar női versenyzőként jutott be műlesiklásban a világkupa második futamába. A tehetséges sportoló az olimpián műlesiklásban, valamint óriás-műlesiklásban indul majd.

A 2002. május 28-án, Budapesten született sportoló pályafutását erősen meghatározta családi háttere. Édesapja, Tóth Zalán, és nagybátyja, Tóth Etre korábban gyepsízők voltak, majd a Vasas síszakosztályánál dolgoztak, nagyanyja pedig szintén a piros-kék klub színeiben atletizált.

Tóth Zita mindössze két és fél évesen, az ausztriai Dientenben állt először sílécre, hároméves korában pedig már versenyeken indult. Pályafutása elején párhuzamosan több sportágat űzött versenyszerűen: úszott, atletizált, hegyikerékpározott és triatlonozott. Tizenkét évesen három különböző sportágban is diadalmaskodott az országos diákolimpián, végül azonban a sízés mellett kötelezte el magát.

Nyolcéves korától az osztrák területi bajnokságokon is eredményesen szerepelt, teljesítményét pedig három alkalommal ismerték el a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címmel. Tehetsége révén felvételt nyert a Saalfeldeni Sígimnáziumba, ahol három évet töltött.

Hamar jött az első vébé

Nemzetközi szinten 2019-ben, a szarajevói téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a 9. helyen végzett, 2020-ban pedig a lausanne-i téli ifjúsági olimpián a 16. pozíciót szerezte meg. Mindössze 18 évesen, 2021-ben már felnőtt-világbajnokságon képviselte Magyarországot; szlalomban és óriás-műlesiklásban azonban nem sikerült befejeznie az első futamot.

A 2022-es pekingi téli olimpián Kékesi Mártonnal együtt vitte a magyar zászlót a megnyitóünnepségen. A műlesiklást a 40. helyen zárta, óriás-műlesiklásban azonban kiesett. A 2023-as és 2025-ös világbajnokságokon szlalomban szintén nem ért célba, óriás-műlesiklásban pedig a 40., illetve a 41. helyen végzett.

Az áttörést 2025. november 15-én, a finnországi Leviben rendezett világkupa-verseny hozta meg. Az első futamban elért 27. helyezésével kiharcolta a jogot a második futamban való indulásra, ahol további két pozíciót javított. Ezzel nemcsak pályafutása első világkupapontjait szerezte meg, hanem történelmet is írt: magyar női versenyző korábban még soha nem indulhatott műlesiklásban a világkupa-sorozat második futamában.

Nem csak a lécen ügyes

A fiatal sportoló sikereit a Vasas SC is elismerte: 2025 májusában, mindössze 23 évesen, 51 egyéni magyar bajnoki címmel a háta mögött megkapta az örökös bajnok címet. Az egyesület hosszú távon számít rá: 2025 őszén 2030-ig szóló szerződést kötöttek vele, amely a milánói–cortinai téli olimpiát is lefedi.

Tóth Zita eddig nyolc alkalommal nyerte el az év legjobb magyar női alpesi sízője címet. Szabadidejében is aktív életet él, kedveli a szörfözést, a hegyikerékpározást és az egykerekű biciklizést. Tóth Sára a most zajló olimpián műlesiklásban, illetve óriás-műlesiklásban is képviseli majd a magyar színeket.