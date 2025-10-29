2025. október 29. szerda Nárcisz
egy férfi, szürke pulóvert viselve, magyar forint bankjegyeket számol egy fapadlós szobában állva
Hitel

Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik

Drávucz Péter
2025. október 29. 13:03

A magyarországi kölcsönök felét pénzintézetektől, másik felét viszont rokonoktól, barátoktól veszik fel az emberek. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők egybehangzó állítása szerint kínos vagy sem, az utóbbi kategóriába tartozó kölcsönöket mindenképpen papírozzuk le. A rokoni, a baráti kapcsolat igazi próbája a személyes kölcsön, és ha nem lehet egyértelműen bizonyítani, mi és hogyan történt, a dolgok csupán elmérgesednek. Ám léteznek megoldások a tiszta, egyértelmű helyzet megteremtésére.

A Pulzus kutatóintézet felmérése szerint, ha nagyobb adóssággal szembesülnek a magyarok, amit saját zsebből nem tudnak kifizetni, a családi, baráti körtől ugyanannyian próbálnak pénzhez jutni, mint a hitelintézetektől. Ennek oka, hogy sokan nem szeretnének magas kamatra banki hitelt felvenni, vagy a szociális helyzetük miatt nem is hitelképesek. Egy ismerőstől gyakran egyszerűbben, gyorsabban és kedvezőbb feltételekkel lehet pénzhez jutni. Az ilyen kölcsönök jelentős részéről nem is készül írásos dokumentum, nem ritka, hogy családtagok, ismerősök egy szóbeli ígéretre hiteleznek, akár milliókat.

Érvek sokasága szól a papírozás mellett

Bár a jog szerint nem feltétele az írásos megegyezés a kölcsönszerződés létrejöttének, ám egy írásos dokumentum aláírásával mégis egy hosszú, kellemetlen folyamatnak vehetjük elejét. Az aláírt megegyezés elsősorban a bizonyító ereje miatt fontos – hangsúlyozta a Pénzcentrumnak Kovács Norbert ügyvéd, aki szerint bár manapság a bíróság egyre többször fogad el e-mailes beszélgetést is egyfajta bizonyítékként, de ha egy mód van rá, inkább maradjunk a jó öreg nyomtatott szerződésnél.

Mindenképp írásban kell szerződni – húzták alá a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) szakértői is, akik rámutattak: az ismerősöktől kapott kölcsönök esetén gyakori, hogy csak szóban állapodnak meg a pénzösszeg átadásáról és a visszafizetés feltételeiről. Ez pedig nem légből kapott állítás, a MOKK 2024-es felmérése szerint ez az esetek csaknem felében így van. Ráadásul a többség nem zárkózik el a kölcsönnyújtástól, annak ellenére sem, hogy nincsenek tisztában az erre vonatkozó szabályokkal.

A kamara elnöke, Tóth Ádám szerint bárki kér kölcsön, mindenképp érdemes írásban szerződést kötni. Bár az adósok általában rendben szeretnének törleszteni, de közbejöhetnek váratlan helyzetek, amelyek miatt mégsem tudják visszafizetni a pénzt. Ha például az adós balesetet szenved és váratlanul meghal, az örökösei nem is biztos, hogy tudnak a kölcsönről. A hitelezőnek ilyenkor, bizonyíték nélkül, jóval kisebb az esélye, hogy visszakapja a pénzét.

Szerződés nélkül sincs minden veszve

Kovács Norbert rámutatott: ha írásos megegyezést nem is írunk alá, legalább annyit próbáljunk elérni a megegyezés során, hogy a pénzösszeget banki utalással juttathassuk el a kölcsönkérőhöz. A banki utalásnak ugyanis nyoma van. Nem olyan, mint egy aláírt szerződés, de jelentősen nagyobb a bizonyító ereje, mint némi szóban felidézett foszlányos emlékképnek egy külvárosi McDonalds-ban. Tehát szóban megegyeztünk, kezet fogtunk, megtörtént a pénz átadása. A rokon, a barát, az ismerős felszívódik, netán magyarázkodik, vagy nemes egyszerűséggel tagad. Több mint kínos.

Ilyenkor két jogi út létezik a kölcsönadott pénz vissza nem fizetése esetén az érdekeink védelmére és érvényesítésére.

Az első: a fizetési meghagyás. Az ügyvéd által benyújtott kérelemre a közjegyző fizetési meghagyást küld az adós félnek. Ha az adós nem mond ellent, akkor a meghagyás jogerősnek minősül, megkezdődhet az összeg törvényes végrehajtása. A második: Ha az adós ellent mond – azaz tagadja a tranzakciót és az adósságát – sajnos nem marad más, mint a második út. A polgári per, amely összetett, hosszabb időt igénylő procedúra, melyben a felperesnek (kölcsönadó) a bíróság előtt bizonyítania kell.

Egy tanulságos kvíz rokoni, baráti kölcsönről

A kozjegyzotkeresek.hu tavalyi kvízének az alábbiak voltak a tanulságai. A kitöltők 79 százaléka jól tudta, hogy magánszemélyként bármekkora összeget kölcsön lehet adni, nincsen erre vonatkozó korlát. Ezzel szemben 11 százalék tévesen azt gondolta, a maximális összeg a minimálbér havi bruttó összegének tízszerese, ami 2024-ben 2 668 000 forintot jelent. 6 százalék úgy tudta, legfeljebb az éves minimálbér bruttó összegének tízszeresét, vagyis 32 016 000 forintot lehet kölcsönadni, míg 5 százalék szerint ez az összeg maximum százmillió forint, efelett jegybanki engedélyre van szükség a hitelezéshez.

Csak 31 százalék volt tisztában azzal, hogy magánkölcsön esetén is lehet kamatot szedni. A legtöbben (53 százalék) rosszul tudták, hogy egy magánkölcsönnél jogszerűen nem kérhetnek kamatot, holott ezt semmilyen jogszabály sem tiltja. 16 százalék azt jól tudta, hogy kérhetnek kamatot, de a válaszuk mégis rossz volt, mert tévesen azt hitték, ha a kamat meghaladja a jegybanki alapkamat háromszorosát, csak közjegyző készítheti el a szerződést.

A kvíz utolsó két kérdése a kitöltők saját tapasztalataira kérdezett rá. A 104 válaszadó több mint fele (58 százalék) már adott kölcsön pénzt rokonoknak, barátoknak vagy ismerősöknek. 23 százaléktól még sosem kértek, de ha valaki kérne is, nem nyújtanának kölcsönt. 12 százaléktól sem kértek még soha, de ők nem mondanának nemet egy ilyen kérésre, míg 8 százalékuk azt válaszolta, kértek már tőle pénzt, de nem adott.

A kitöltők 30 százaléka sosem adott még kölcsön, 29 százalékuk azonban igen, és vissza is kapták a pénzt a megbeszélt határidőre. 21 százalék késve, de szintén visszakapta. 13 százalék csak részben kapta vissza a tartozást, 8 százalékuk azonban semmit sem látott viszont a kölcsön adott összegből.

Szerződés nélkül sincs minden veszve

A LegitiMo szakértői szerint akkor sincs minden veszve, hogyha a pénzösszeg átadásáról, átvételéről és a kölcsönügylet részleteiről nem készítenek a felek szerződést, ám ekkor már sok minden múlik a kölcsönvevő fizetési hajlandóságán is. Van ugyanis lehetőség arra, hogy a kölcsönadó fél egy úgynevezett tartozáselismerő nyilatkozatot írattasson alá a kölcsönvevővel.

Ebben a nyilatkozatban tudják a felek azt rögzíteni, hogy a kölcsönvevő milyen pénzösszeggel tartozik helytállni, s annak mi volt az eredeti fizetési határideje. Természetesen ebben a nyilatkozatban lehet azt is rögzíteni, hogy a kölcsönvevő a tartozás összegét milyen póthatáridőn belül vállalja megfizetni, tehát a felek megállapodhatnak egy újabb határidőben is.

A tartozás elismerésének jelentősége abban áll, hogy megfordítja a bizonyítási kötelezettséget. Ha a kötelezett a tartozását elismerte, már őt terheli annak bizonyítása, hogy tartozása nincsen, vagy alacsonyabb összegű, mint amit korábban elismert. A tartozás elismerés másik fontos következménye, hogy a tartozás elévülését megszakítja, és az elévülési idő újra kezdődik. Ezen nyilatkozatot sem kell feltétlenül közjegyzői okiratba foglalni, mindazonáltal a tényleges behajtás folyamatát meggyorsíthatja, hogyha ilyen formában kerül sor a tartozáselismerő nyilatkozat megtételére.

Amennyiben a tartozáselismerő nyilatkozat aláírására akár a kölcsönvevő fizetési hajlandóságának hiányában, akár más okokból nem kerül sor, úgy érdemes a kölcsönadónak átgondolnia, hogy valamilyen kedvezmény nyújtásával (például részletfizetési megállapodással vagy a tartozás egy részének elengedésével) tudja-e utólagosan dokumentálni a kölcsönadás tényét és annak részleteit – figyelmeztetnek a LegitiMo szakértői.

Mint bárhol, bizonyítani kell

Kovács Norbert szerint összességében nagyon fontos, hogy bizonyítania kell, hogy kinek, mennyit, mikor, meddig, milyen feltételekkel adott kölcsönt. Konkrét bizonyítékokat, akár tanúkat is fel kell tudnia sorakoztatni. Ha mindez sikeresen végbemegy, a pénz jó eséllyel újra visszakerülhet a gazdájához. 

Lehetőleg körültekintően, a kölcsönadás feltételeit írásban rögzítve menjünk bele a dologba, legyen szó akár barátról, kollégáról, rokonról. A legtisztább megoldás az, ha egy két tanúval ellátott, vagy ügyvéd előtt aláírt kölcsönszerződésben rögzítjük a tranzakció részleteit, majd banki utalással adunk kölcsön. Ha ez nem megy, önmagában véve már egy egyoldalas, kézzel aláírt dokumentum is életmentő lehet, ha a kölcsönkérő fél egy nap valamiért úgy ébredne, hogy „másképp emlékszik” a történtekre.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket.

A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!

 
Címlapkép: Getty Images
