Nagy bejelentést tett a Wizz Air: ez rengeteg magyar utast érint, erre kell készülni
A Wizz Air két új északi úticéllal bővíti budapesti járathálózatát: decembertől Tallinn, áprilistól Billund városa lesz közvetlenül elérhető a magyar utasok számára.
A Wizz Air hivatalosan is bejelentette, hogy új északi célállomásokkal bővíti budapesti járathálózatát. December 11-től hetente három alkalommal indulnak repülőgépei Budapest és az észt főváros, Tallinn között. Az észt város az UNESCO világörökség részét képező óvárosával, modern fintech vállalkozásaival és a Kalamaja negyed hangulatos faházaival vonzza a látogatókat.
Jövő áprilistól a LEGO-rajongók is örülhetnek: április 2-től heti négy alkalommal (kedd, csütörtök, szombat, vasárnap) indulnak járatok Budapest és a dániai Billund városa között. A célállomás nemcsak a LEGOLAND-ről híres, hanem Dél-Dánia természeti szépségeiről és túraútvonalairól is, így a kirándulók többféle élményt is gyűjthetnek egy utazás során.
Mindkét járat egész évben közlekedik, a jegyek Tallinnba 10.190 forinttól, Billundba 12.290 forinttól foglalhatók a Wizz Air honlapján és mobilalkalmazásában.
A légitársaság kutatása szerint az északi úticélok népszerűsége jelentősen nőtt az elmúlt években. A nyári időszakban három év alatt közel hétszeresére emelkedett az északra tartó utasok száma, arányuk a teljes forgalomhoz képest meg is négyszereződött, kicsivel több mint 4 százalékot képviselve. Emellett a teljes Wizz Air hálózatban a Koppenhága, Stockholm, Bergen, Trondheim és Reykjavík felé irányuló forgalom 2022 és 2024 között 44 százalékkal nőtt, jelezve az északi desztinációk folyamatos térnyerését.
