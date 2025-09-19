A Wizz Air után a Ryanair is bezárja egyik fontos bázisát: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek

A Ryanair három repülőgépet von ki bécsi bázisáról, és több útvonalat is megszüntet a 2025-ös téli menetrendben – ezzel újabb repedés keletkezik az osztrák légiközlekedési piacon, alig egy évvel a Wizz Air hasonló döntése után. A diszkont légitársaság a magas költségekre hivatkozik, különösen a 12 eurós állami légiforgalmi adóra és a reptéri díjakra, miközben a bécsi repülőtér szerint épp ezek a terhek teszik kevésbé vonzóvá Ausztriát a nemzetközi szereplők számára.

A Wizz Air után a Ryanair is visszavesz bécsi jelenlétéből: újabb repülőgépeket von ki, útvonalakat szüntet meg, és közvetlenül mintegy száz munkatársat érint a döntés. A diszkont légitársaság három géppel csökkenti a bécsi bázis kapacitását – 19 helyett 16 repülőgép marad –, a változások pedig a 2025-ös téli menetrendben lépnek életbe. Több útvonal, köztük Billund, Santander és Tallinn kikerül a kínálatból, más járatok ritkábban közlekednek. A Ryanair a döntést a magas működési költségekkel indokolja, különösen az osztrák légiforgalmi adóval és a reptéri díjakkal, amelyeket túlzottnak tart.

A bécsi repülőtér sajnálattal fogadta a lépést, ugyanakkor hangsúlyozta: nem a saját díjszabása okozza a problémát. Mint közölték, a reptéri tarifák évek óta stabilak, és még az infláció ellenére is a 2015-ös árszintet tükrözik. Ráadásul 2026 januárjától további kedvezmények lépnek életbe, akár 5 százalékos díjcsökkenéssel. A reptér szerint a valódi versenyhátrányt az állami repülési adó jelenti, amely más globális piacokon – például Ázsiában vagy Indiában – nem létezik, így Ausztria kevésbé vonzó célpont a nemzetközi légitársaságok számára.

A repülőtér ugyanakkor pozitív fejleményként említette, hogy az Austrian Airlines nemrég kapacitásbővítést jelentett be: a 2026-os nyári menetrendben két új rövid távú repülőgépet állít forgalomba, ami részben ellensúlyozhatja a Ryanair visszalépését. A Wizz Air hasonló döntéséről a 37. heti beszámolónkban olvashat bővebben – írta a GD Consulting.