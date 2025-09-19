2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cork, Írország - 2009. június 19.: A Ryanair Boeing 737-es repülőgépe üzemanyag-takarékos szárnyvégekkel leszálláskor a Corki repülőtéren, Cork, Írország
Utazás

A Wizz Air után a Ryanair is bezárja egyik fontos bázisát: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 20:04

A Ryanair három repülőgépet von ki bécsi bázisáról, és több útvonalat is megszüntet a 2025-ös téli menetrendben – ezzel újabb repedés keletkezik az osztrák légiközlekedési piacon, alig egy évvel a Wizz Air hasonló döntése után. A diszkont légitársaság a magas költségekre hivatkozik, különösen a 12 eurós állami légiforgalmi adóra és a reptéri díjakra, miközben a bécsi repülőtér szerint épp ezek a terhek teszik kevésbé vonzóvá Ausztriát a nemzetközi szereplők számára.

A Wizz Air után a Ryanair is visszavesz bécsi jelenlétéből: újabb repülőgépeket von ki, útvonalakat szüntet meg, és közvetlenül mintegy száz munkatársat érint a döntés. A diszkont légitársaság három géppel csökkenti a bécsi bázis kapacitását – 19 helyett 16 repülőgép marad –, a változások pedig a 2025-ös téli menetrendben lépnek életbe. Több útvonal, köztük Billund, Santander és Tallinn kikerül a kínálatból, más járatok ritkábban közlekednek. A Ryanair a döntést a magas működési költségekkel indokolja, különösen az osztrák légiforgalmi adóval és a reptéri díjakkal, amelyeket túlzottnak tart.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bécsi repülőtér sajnálattal fogadta a lépést, ugyanakkor hangsúlyozta: nem a saját díjszabása okozza a problémát. Mint közölték, a reptéri tarifák évek óta stabilak, és még az infláció ellenére is a 2015-ös árszintet tükrözik. Ráadásul 2026 januárjától további kedvezmények lépnek életbe, akár 5 százalékos díjcsökkenéssel. A reptér szerint a valódi versenyhátrányt az állami repülési adó jelenti, amely más globális piacokon – például Ázsiában vagy Indiában – nem létezik, így Ausztria kevésbé vonzó célpont a nemzetközi légitársaságok számára.

A repülőtér ugyanakkor pozitív fejleményként említette, hogy az Austrian Airlines nemrég kapacitásbővítést jelentett be: a 2026-os nyári menetrendben két új rövid távú repülőgépet állít forgalomba, ami részben ellensúlyozhatja a Ryanair visszalépését. A Wizz Air hasonló döntéséről a 37. heti beszámolónkban olvashat bővebben – írta a GD Consulting.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Wizz Air #adó #ryanair #légitársaság #ausztria #bécs #repülőtér #költség #repülőgép #járattörlés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:04
19:31
19:18
18:57
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 19.
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
2025. szeptember 19.
Otthon Start láz: így adhatod 50%-kal drágábban a lakásodat, tényleg működik a trükk
2025. szeptember 19.
Óriási katasztrófára derült fény: milliókat érint a dolog, ezt 100 év is kevés helyrehozni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 19. péntek
Vilhelmina
38. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
2 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
3
3 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
4
3 hete
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
5
1 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dombornyomású, dombornyomott
bankkártya esetén a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylat segítségével tévedés nélkül átvezetésre kerül a kártya száma és érvényességi ideje.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 18:57
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 18:31
Otthon Start láz: így adhatod 50%-kal drágábban a lakásodat, tényleg működik a trükk
Agrárszektor  |  2025. szeptember 19. 19:34
Zuhanórepülésben a paradicsom ára: hol lesz ennek a vége?