A közhiedelemmel ellentétben bizonyos értékhatár felett a neten eladott használt holmink után is adózni kell, bizonylatot kell kiállítani, nyilvántartást vezetni.
A Wizz Air után a Ryanair is bezárja egyik fontos bázisát: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek
A Ryanair három repülőgépet von ki bécsi bázisáról, és több útvonalat is megszüntet a 2025-ös téli menetrendben – ezzel újabb repedés keletkezik az osztrák légiközlekedési piacon, alig egy évvel a Wizz Air hasonló döntése után. A diszkont légitársaság a magas költségekre hivatkozik, különösen a 12 eurós állami légiforgalmi adóra és a reptéri díjakra, miközben a bécsi repülőtér szerint épp ezek a terhek teszik kevésbé vonzóvá Ausztriát a nemzetközi szereplők számára.
A Wizz Air után a Ryanair is visszavesz bécsi jelenlétéből: újabb repülőgépeket von ki, útvonalakat szüntet meg, és közvetlenül mintegy száz munkatársat érint a döntés. A diszkont légitársaság három géppel csökkenti a bécsi bázis kapacitását – 19 helyett 16 repülőgép marad –, a változások pedig a 2025-ös téli menetrendben lépnek életbe. Több útvonal, köztük Billund, Santander és Tallinn kikerül a kínálatból, más járatok ritkábban közlekednek. A Ryanair a döntést a magas működési költségekkel indokolja, különösen az osztrák légiforgalmi adóval és a reptéri díjakkal, amelyeket túlzottnak tart.
A bécsi repülőtér sajnálattal fogadta a lépést, ugyanakkor hangsúlyozta: nem a saját díjszabása okozza a problémát. Mint közölték, a reptéri tarifák évek óta stabilak, és még az infláció ellenére is a 2015-ös árszintet tükrözik. Ráadásul 2026 januárjától további kedvezmények lépnek életbe, akár 5 százalékos díjcsökkenéssel. A reptér szerint a valódi versenyhátrányt az állami repülési adó jelenti, amely más globális piacokon – például Ázsiában vagy Indiában – nem létezik, így Ausztria kevésbé vonzó célpont a nemzetközi légitársaságok számára.
A repülőtér ugyanakkor pozitív fejleményként említette, hogy az Austrian Airlines nemrég kapacitásbővítést jelentett be: a 2026-os nyári menetrendben két új rövid távú repülőgépet állít forgalomba, ami részben ellensúlyozhatja a Ryanair visszalépését. A Wizz Air hasonló döntéséről a 37. heti beszámolónkban olvashat bővebben – írta a GD Consulting.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az Egyesült Államok teljes mértékben helyreállítja Magyarország részvételét a vízummentességi programban, miután a két ország közötti biztonsági együttműködés megerősödött.
Meleg, napos időjárásra készülhetünk a következő napokban, a hétvégén többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Volán menetrend változás 2025. szeptember 1-től: így változik a buszmenetrend Volán járatoknál, mutatjuk, hogyan módosul a távolsági buszmenetrend ősztől!
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:
A Balatoni Hajózási Zrt. feltételes közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők teljes körű megújítására.
Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak
Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén.
A rendőrség büntetőeljárást indított a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.
Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak
Egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazista vette észre a szabálysértést elkövető férfit.
Budapest Főváros Kormányhivatala továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok állapotát.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Front érkezik északnyugat felől, záporokkal és zivatarokkal. Miközben nyugaton 17 fok lesz, keleten közel 30 fokot mérhetünk.
Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.