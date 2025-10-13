A Fertő-Hanság Nemzeti Park Facebookon közölte a szenzációs hírt: megérkeztek az első átvonuló darucsapatok a Fertőre! Jelenleg kb. 1000 daru éjszakázott tegnap is, és várhatóan...
Őszre sem zuhant be a fagylaltszezon: ezekért van most oda minden balatoni turista
Bár az ősz már megérkezett, a Balaton környéki cukrászdák nem zárnak be, sőt, új trendet teremtenek a fagylaltozásban - hívta fel rá a figyelmet közleményében a Balatoni Turizmus Szövetség.
"Az elmúlt hétvégén sok egy napra érkező turista volt a cukrászdákban. Ők csak néhány órát töltöttek a tó partján, és egy-egy cukrászda látogatásával ízesítették meg kirándulást." - írja a szervezet.
Hozzátették: mindez annak bizonyítéka, hogy a helyi vállalkozók kreatívan alkalmazkodnak a változó igényekhez, és bebizonyítják, hogy a Balaton nemcsak nyáron lehet vonzó úti cél. Ez az egyik oka annak, hogy október végéig biztosan lesz náluk fagylalt, amely sokak szerint még mindig vonzza a turistákat.
A Bagaméri Fagylaltozó Balatonfüreden október végéig tart nyitva, kínálatában szerepel az idei év Ország Fagylaltja is. A vendégek már nem csak nyáron keresik a fagylaltot, ősszel is szívesen térnek be hozzánk – mondja Márton Sándor cukrászmester. Balatonalmádiban az Amaretto fagyizóban a hidegebb napokra kifejlesztették a „retro jellegű meleg fagyit”, míg a tihanyi Erzsike fagyizó forralt bort és meleg italokat kínál a fagylalt mellett, igazodva az őszi–téli időszakhoz.
A balatoni cukrászdák példája azt mutatja, hogy a gyakorlati tapasztalatok kulcsfontosságúak, nem lehet csak egy középszerű marketinges íróasztalánál megtervezni, hogy miből lesz trend. Éskovács Péter, a "fagylalt októberben" program ötletgazdája szerint „a balatoni valóság nem csupán statisztikai adatokban mérhető, hanem a vendégek viselkedésében is látszik, milyen változások lesznek a Balatonon. A kreatív cukrászdák ezekre a fogyasztói változásokra figyeltek fel. Ugyanakkor elismeri, hogy a Balatoni Turizmus Szövetség, fagylaltokat középpontba állító kommunikációja is hozzájárult ahhoz, hogy az őszi hónapokban is sok látogató érkezik a térségbe.
A statisztikák szerint tavaly a Balaton több mint 3 millió vendéget fogadott, és a vendégéjszakák száma meghaladta a 9 milliót. A fagylaltozás mellett, már tavaly is a cukrászdák szezonális kínálata, például forralt bor és sütemények, jelentős bevételnövekedést hozott az ősszel. A balatoni cukrászdák tehát rugalmasan alkalmazkodnak a változó igényekhez, és bizonyítják, hogy a fagylalt nemcsak a nyári hónapok kiváltsága.
