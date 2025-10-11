Ismét lehasalt a MÁV: szombat reggel áramszünet miatt álltak a vonatok

Szombat reggel váratlan áramszünet okozott fennakadást a székesfehérvári vasútállomáson, ami miatt átmenetileg leállt a vonatközlekedés. A MÁV pótlóbuszokat indított, majd korlátozásokkal újraindult a forgalom.

A MÁV tájékoztatása szerint szombat reggel előre nem bejelentett áramkimaradás következtében üzemképtelenné vált a biztosítóberendezés a székesfehérvári vasútállomáson, ami a vonatforgalom ideiglenes szüneteltetését tette szükségessé.

A kialakult helyzetre reagálva a vasúttársaság pótlóbuszokat állított forgalomba, elsősorban a Székesfehérvár-Gárdony és a Székesfehérvár-Szabadbattyán szakaszokon.

Délelőtt háromnegyed tízkor korlátozásokkal újraindulhatott a vasúti közlekedés. A társaság közlése szerint a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, a Székesfehérvár-Tapolca, a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely, a Székesfehérvár-Komárom, a Székesfehérvár-Pusztaszabolcs és a Székesfehérvár-Sárbogárd vonalakon 30-60, egyes esetekben 60-90 perces késések alakultak ki, amelyek fokozatosan mérséklődnek.

A MÁV előrejelzése szerint a menetrend várhatóan szombat kora délutánra normalizálódik. A társaság azt is bejelentette, hogy a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa és a Székesfehérvár-Tapolca vonalakon a mai napon helyjegy nélkül is igénybe vehetők a feláras vonatok - tudósított a HVG.