Hidegörvény hatására változékony, hűvös időjárás várható a következő napokban, helyenként fagypont alatti hőmérséklettel.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 30.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. szeptember 30.
Névnap
Jeromos
Friss hírek
- Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
- drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
- Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa
- Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
- Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek
- Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Deviza árfolyam
EUR: 391.35 Ft
CHF: 418.65 Ft
GBP: 448.38 Ft
USD: 333.75 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 29050 Ft
MOL: 2760 Ft
RICHTER: 9725 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.01: Közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás szórványosan záporral, de egy-egy helyen zivatar is lehet. Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +9, délután 12, 16 fok között alakul.
2025.10.02: Erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, helyenként előfordulhat zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +7, délután 11, 15 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Északkelet felől az átlagosnál hidegebb levegő áramlik fölénk, emiatt hideg fronthatás terhelheti az arra különösen érzékenyek szervezetét. Az ereink összehúzódnak, amely hamar a bőr kiszáradásához vezethet, végtagjaink pedig gyorsan kihűlhetnek. A felső légúti hurutos megbetegedések esélye is növekszik. (2025.09.29)
-
-
