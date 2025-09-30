2025. szeptember 30. kedd Jeromos
13 °C Budapest
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 30.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 30.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. szeptember 30.

Névnap

Jeromos

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 391.35 Ft
CHF: 418.65 Ft
GBP: 448.38 Ft
USD: 333.75 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 29050 Ft
MOL: 2760 Ft
RICHTER: 9725 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.01: Közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás szórványosan záporral, de egy-egy helyen zivatar is lehet. Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +9, délután 12, 16 fok között alakul.

2025.10.02: Erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, helyenként előfordulhat zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +7, délután 11, 15 fok között alakul.

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Északkelet felől az átlagosnál hidegebb levegő áramlik fölénk, emiatt hideg fronthatás terhelheti az arra különösen érzékenyek szervezetét. Az ereink összehúzódnak, amely hamar a bőr kiszáradásához vezethet, végtagjaink pedig gyorsan kihűlhetnek. A felső légúti hurutos megbetegedések esélye is növekszik. (2025.09.29)

FRISS HÍREK
08:25
08:14
08:04
07:45
07:35
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 29.
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa
2025. szeptember 29.
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
2025. szeptember 29.
Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek
NAPTÁR
2025. szeptember 30. kedd
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Utazás legolvasottabb
1
4 napja
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
2 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
3
3 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
4
2 hete
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
5
2 hete
Volán menetrend változás 2025: így változik a buszmenetrend ősztől
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 06:34
Durván leakciózta az Aldi a magyar férfiak téli kedvencét: pecázásnál, autószerelésnél is jól jön
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 05:29
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
Agrárszektor  |  2025. szeptember 30. 07:07
Ijesztő jóslat érkezett: ez vár ránk 20-30 év múlva, ha nem változtatunk