Sok magyar utazót érinthet: sztrájk miatt korlátozzák a járatok számát

Az athéni repülőtéren jelentős késésekre kell számítani, miután a légiirányítók csökkentették az óránként kezelt járatok számát.

Az athéni nemzetközi repülőtér légiirányítói múlt pénteken bejelentették, hogy a túlzott munkaterhelés miatt korlátozzák az óránkénti fel- és leszállások számát. A nyári csúcsidőszakban jellemző 36 helyett mostantól csak 28 érkezést kezelnek óránként - írja az Euronews.

A gyakorlatban ez 20 perctől akár 2-3 órás késéseket is jelenthet minden járat esetében. Az Aegean Airlines közlése szerint a döntés mintegy 25 százalékkal csökkentette az érkezési kapacitást, ami reggel 30-40 perces késéseket okozott, amelyek a nap folyamán tovább növekedtek.

Az utasoknak azt javasolják, hogy utazás előtt vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal járatuk állapotának ellenőrzése érdekében.

A légiirányítók döntése feszültséget okozott a szakszervezet és a kormány között. Christos Dimas közlekedési és infrastrukturális miniszter hangsúlyozta, hogy a légiirányítók fizetése már így is magas, míg a szakszervezet szerint ez "dezorientáló taktika, amikor a bérköltségeink 38 országból a 33. helyen állnak".

A miniszter kiemelte, hogy más európai repülőtereken még rosszabb a helyzet, és hogy az Európai Bizottsággal együttműködve egy 364 pontos, 7 pilléren alapuló cselekvési tervet hajtanak végre, amelyről hathetente készül előrehaladási jelentés.

A terv egyik pillére a Görög Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAA) közjogi jogi személlyé alakítása, ami nagyobb adminisztratív autonómiát biztosítana számára. Jelenleg a CAA közvetlenül a miniszternek jelentő autonóm ügynökség, ami azt jelenti, hogy még a mindennapi ügyekhez, például takarításhoz vagy karbantartáshoz is miniszteri aláírás szükséges.

A légiirányítók szakszervezete közleményében csalódottságának adott hangot a miniszter nyilatkozatai miatt. Rámutattak, hogy a májusi és júniusi találkozók óta nem találkoztak a miniszterrel, és szeptember 1-jén kért újabb találkozójukra sem kaptak választ. A szakszervezet szerint félrevezető a fizetésük összegére hivatkozni olyan módon, amely mesterségesen felnagyítja a számokat. Hangsúlyozták, hogy "a görög adófizető egyetlen eurót sem fizet", mivel a díjakat a légitársaságok által fizetett légiközlekedési díjakból finanszírozzák, és ezek 90 százaléka külföldi légitársaságoktól származik.

Az Eurocontrol 2023-as adatai alapján a görög légiirányítók a 38 szolgáltató közül a 33. helyen állnak a repülési óránkénti bérköltség tekintetében, míg termelékenység szempontjából az ötödik helyen. Termelékenyebbek, mint például Németország, Spanyolország, Svájc és Olaszország, miközben béreik alacsonyabbak, mint Bulgária, Románia, Horvátország és Szlovénia esetében.

A Hellén Légiközlekedési Szolgáltató (HASP) ugyanakkor a 38 szolgáltató közül a legolcsóbb a légiközlekedési szolgáltatások nyújtásának költsége szempontjából.