Sok magyar utazót érinthet: sztrájk miatt korlátozzák a járatok számát

Az athéni repülőtéren jelentős késésekre kell számítani, miután a légiirányítók csökkentették az óránként kezelt járatok számát.
Az athéni nemzetközi repülőtér légiirányítói múlt pénteken bejelentették, hogy a túlzott munkaterhelés miatt korlátozzák az óránkénti fel- és leszállások számát. A nyári csúcsidőszakban jellemző 36 helyett mostantól csak 28 érkezést kezelnek óránként - írja az Euronews.
A gyakorlatban ez 20 perctől akár 2-3 órás késéseket is jelenthet minden járat esetében. Az Aegean Airlines közlése szerint a döntés mintegy 25 százalékkal csökkentette az érkezési kapacitást, ami reggel 30-40 perces késéseket okozott, amelyek a nap folyamán tovább növekedtek.
Az utasoknak azt javasolják, hogy utazás előtt vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal járatuk állapotának ellenőrzése érdekében.
A légiirányítók döntése feszültséget okozott a szakszervezet és a kormány között. Christos Dimas közlekedési és infrastrukturális miniszter hangsúlyozta, hogy a légiirányítók fizetése már így is magas, míg a szakszervezet szerint ez "dezorientáló taktika, amikor a bérköltségeink 38 országból a 33. helyen állnak".
A miniszter kiemelte, hogy más európai repülőtereken még rosszabb a helyzet, és hogy az Európai Bizottsággal együttműködve egy 364 pontos, 7 pilléren alapuló cselekvési tervet hajtanak végre, amelyről hathetente készül előrehaladási jelentés.
A terv egyik pillére a Görög Polgári Légiközlekedési Hatóság (CAA) közjogi jogi személlyé alakítása, ami nagyobb adminisztratív autonómiát biztosítana számára. Jelenleg a CAA közvetlenül a miniszternek jelentő autonóm ügynökség, ami azt jelenti, hogy még a mindennapi ügyekhez, például takarításhoz vagy karbantartáshoz is miniszteri aláírás szükséges.
A légiirányítók szakszervezete közleményében csalódottságának adott hangot a miniszter nyilatkozatai miatt. Rámutattak, hogy a májusi és júniusi találkozók óta nem találkoztak a miniszterrel, és szeptember 1-jén kért újabb találkozójukra sem kaptak választ. A szakszervezet szerint félrevezető a fizetésük összegére hivatkozni olyan módon, amely mesterségesen felnagyítja a számokat. Hangsúlyozták, hogy "a görög adófizető egyetlen eurót sem fizet", mivel a díjakat a légitársaságok által fizetett légiközlekedési díjakból finanszírozzák, és ezek 90 százaléka külföldi légitársaságoktól származik.
Az Eurocontrol 2023-as adatai alapján a görög légiirányítók a 38 szolgáltató közül a 33. helyen állnak a repülési óránkénti bérköltség tekintetében, míg termelékenység szempontjából az ötödik helyen. Termelékenyebbek, mint például Németország, Spanyolország, Svájc és Olaszország, miközben béreik alacsonyabbak, mint Bulgária, Románia, Horvátország és Szlovénia esetében.
A Hellén Légiközlekedési Szolgáltató (HASP) ugyanakkor a 38 szolgáltató közül a legolcsóbb a légiközlekedési szolgáltatások nyújtásának költsége szempontjából.
Az infláció és az új árképzési modellek hatására Nyugat-Európa síparadicsomai drasztikus drágulással nyitják a telet.
Vietnam nemcsak egzotikus úti cél, hanem a világ legolcsóbb országa is – immár ötödik éve vezeti az expatok életminőségét vizsgáló InterNations-rangsort.
Három év alatt 120 centimétert csökkent a tihanyi Belső-tóban a vízszint, idén már egyértelműen a kiszáradás jeleit mutatja.
A vendégek száma (közel 2,8 millió) 5,2, a vendégéjszakáké (7,3 millió) 3,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
A meteorológusok szerint bár nem ritka, hogy ex-hurrikánok elérik Európát, azok általában legyengülnek és mérsékelt övi ciklonokká alakulnak át.
Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik...
Olaszországban pénteken országos sztrájk várható a légi közlekedésben, ami jelentős fennakadásokat okozhat az utazóknak.
Borongós, szeles idővel indul a hétvége: pénteken még a felhők dominálnak, többfelé esővel, záporokkal és egy-egy zivatarral. Szombatra szárazabb levegő érkezik.
Budapest Airport kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósítása nemzetgazdasági jelentőségű projekt, ezért szükséges a koncessziós eljárásjogi keretek kialakítása.
Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs foglalási adatok szerint. A
Aki nem készül fel időben, könnyen bajba kerülhet a reptéren a novemberi határidő után.
Kedden 16 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között.
Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek.
