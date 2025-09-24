Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 24.)

Szerdán borongós, szeles időre készülhetünk: bár délelőtt még lehetnek szakadozások a felhőzetben, napközben már döntően erősen felhős égbolt várható
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. szeptember 24., szerda.
Névnap
Gellért, Mercédesz
Friss hírek
- Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
- Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
- Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
- Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
- 700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
- Elképesztő újdonság a MOHU újrahasznosítási díjainál: sok élelmes magyar kereshet nagyot rajta
Deviza árfolyam
EUR: 390.04 Ft
CHF: 417.26 Ft
GBP: 446.51 Ft
USD: 330.52 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 28580 Ft
MOL: 2704 Ft
RICHTER: 10030 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.25: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, az ország déli felén süthet ki hosszabb időre a nap. Több helyen - a nap második részében az ország északkeleti felén - valószínű eső, zápor, délen zivatar is kialakulhat. Az északkeleti, keleti szelet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 26 fok között alakul, nyugaton és északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg a délkeleti határnál a melegebb idő.
2025.09.26: Általában erősen felhős, a Nyugat- és az Észak-Dunántúlon borult időre lehet számítani, az ország déli és keleti harmadán hosszabb időre kisüt a nap. Reggelre északkeleten megszűnik a csapadék, napközben hazánk nyugati, délnyugati felén fordulhat elő eső, zápor. A keleties szél változatlanul élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 9, 16, délután 15, 23 fokra van kilátás, délkeleten a magasabb értékekkel.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Egy hullámzó front miatt a hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterheli az időjárás. (2025.09.23)
A főváros által előkészített taxisrendelet-módosítás miatt újabb demonstrációra készülnek a taxisok, több budapesti helyszínen is tiltakozást szerveznek.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden az ország időjárása kettészakad: míg a délkeleti kétharmadban marad a napos, száraz idő, addig nyugat felől fokozatosan megérkeznek a felhők.
Ez az afrikai ország nemcsak gazdasági és fenntarthatósági szempontból mutat látványos fejlődést, hanem turisztikai célpontként is egyre népszerűbb.
Hatalmas sztrájk van Olaszországban: leálltak a közszolgáltatások, a közlekedés, a reptereket is érinti
Olaszországban hétfőn országos sztrájkot tartanak, amely jelentősen érinti a közlekedést, az egészségügyet és a közigazgatást is.
A diszkont légitársaságok versenye új helyszínre, Pozsonyba helyeződik át ősztől, miközben Bécs veszít jelentőségéből.
Továbbra is fennakadás várható a Keleti pályaudvart érintő vonatjáratoknál.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hét végén csökken a csapadék esélye, de a hőmérséklet csúcsértéke már csak 20 Celsius-fok körül alakul.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A MÁV szombat éjszaka bejelentette a Keleti újranyitását, ám vasárnap reggel a biztosítóberendezés hibája miatt mégis zárva maradt a pályaudvar.
A SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán.
Kedden nyugaton már eső is lehet, míg keleten még kitart a kánikula: ott akár 32 fokot is mérhetünk.
A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesíttetni kell - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Wizz Air után a Ryanair is bezárja egyik fontos bázisát: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek
A Ryanair három repülőgépet von ki bécsi bázisáról, és több útvonalat is megszüntet a 2025-ös téli menetrendben
A tervezet öt nagy sebességű vasútvonalat vázol fel, amelyek hálózata 39 várost kötne össze közel 22 000 kilométeren keresztül.
A közlekedési vállalat szeptember közepén feltételes közbeszerzési eljárást indított a hálózatbővítési és korszerűsítési munkák kivitelezésére.
