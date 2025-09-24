2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 24.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 24.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. szeptember 24., szerda.

Névnap

Gellért, Mercédesz

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.04 Ft
CHF: 417.26 Ft
GBP: 446.51 Ft
USD: 330.52 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 28580 Ft
MOL: 2704 Ft
RICHTER: 10030 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.25: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, az ország déli felén süthet ki hosszabb időre a nap. Több helyen - a nap második részében az ország északkeleti felén - valószínű eső, zápor, délen zivatar is kialakulhat. Az északkeleti, keleti szelet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 26 fok között alakul, nyugaton és északon, északkeleten lesz a hűvösebb, míg a délkeleti határnál a melegebb idő.

2025.09.26: Általában erősen felhős, a Nyugat- és az Észak-Dunántúlon borult időre lehet számítani, az ország déli és keleti harmadán hosszabb időre kisüt a nap. Reggelre északkeleten megszűnik a csapadék, napközben hazánk nyugati, délnyugati felén fordulhat elő eső, zápor. A keleties szél változatlanul élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 9, 16, délután 15, 23 fokra van kilátás, délkeleten a magasabb értékekkel.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Egy hullámzó front miatt a hideg- és a melegfrontra érzékenyek szervezetét is megterheli az időjárás. (2025.09.23)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:33
07:14
07:04
06:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 23.
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
2025. szeptember 23.
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
2025. szeptember 23.
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 24. szerda
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
2 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
3
5 napja
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
3 hete
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
5
2 hete
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 07:04
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 06:30
Ez ám az igazi fusi meló több ezer magyarnak: 6 nap munkával 200 ezret is simán megkeresel
Agrárszektor  |  2025. szeptember 24. 07:01
Itt az új magyar fejlesztés: elképesztő kutatás látott napvilágot