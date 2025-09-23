Újabb legendás vendéglátóhely zárja be kapuit: Pici bácsi lángosozója a csongrádi Körös-torokban eddig baráti árakkal és óriási, bőségesen feltételt lángosokkal várta a vendégeket.
Elképesztő újdonság a MOHU újrahasznosítási díjainál: sok élelmes magyar kereshet nagyot rajta
Sokan bele sem gondolnak, de a padláson porosodó régi tévé vagy a konyhában álló régi hűtőszekrény nemcsak kellemetlen tehertétel, hanem kisebb bevételi forrás is lehet. A hulladékudvarok és MÉH-telepek ugyanis pénzt adnak az elektromos berendezésekért – még ha jelképes összeget is –, a kereskedők pedig jogszabály alapján kötelesek átvenni bizonyos eszközöket. A leadással nemcsak helyet szabadíthatunk fel otthon, hanem a környezetvédelemhez is hozzájárulunk.
A régi hűtők, tévék és egyéb elektronikai eszközök leadása nemcsak környezetvédelmi szempontból fontos, hanem kisebb bevételt is jelenthet a háztartásoknak. De hogyan változtak az átvételi díjak az elmúlt évben, mely eszközök kerülnek leggyakrabban a hulladékudvarokba, és mi történik a leadott készülékekkel? A MOHU (Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.) válaszai alapján mutatjuk a részleteket.
Mielőtt azonban konkrétan a MOHU díjszabásaira és a leadási feltételekre rátérnénk, fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak a hulladékudvarok és MÉH-telepek kínálnak megoldást. A 197/2014. (VIII. 1.) kormányrendelet előírja, hogy a kereskedők kötelesek átvenni bizonyos elektronikai eszközöket, amikor új készüléket vásárolunk.
Ez tehát nem szívesség, hanem jogszabályi kötelezettség, ami biztosítja, hogy az elhasználódott berendezések ne a szeméttelepen végezzék, hanem újrahasznosításra kerüljenek.
Mi mennyit ér, ha leadjuk?
- A nagyméretű háztartási gépek – például a hűtőszekrények – átvételi díja 80 forint kilogrammonként. Mivel egy átlagos hűtő 60–80 kilót nyom, a leadásért 4800–6200 forint közötti összeg kapható. Bár ez nem fedezi egy új készülék árát, mégis jobb, mintha a hűtő porosodna a garázsban vagy szabálytalanul kerülne a szemét közé.
- A síkképernyős televíziók és monitorok után 122 forint jár kilogrammonként. Egy 10 kilós készülékért így kb. 1200 forintot fizetnek. Ez elsőre csekélynek tűnhet, de ha több régi eszköztől szabadulunk meg egyszerre, a bevétel is növekedhet.
- Nemcsak a tévék és hűtők érnek pénzt. Egy 60 kilós régi mosógép leadása a hűtőkhöz hasonlóan körülbelül 5000 forintot jelenthet.
- Sokkal értékesebb azonban a vörösréz: 10 kilója több mint 23 000 forintot érhet, így azok, akik építkezési vagy bontási munkák során jutnak hozzá, jelentős bevételhez juthatnak.
- Az autóakkumulátorok sem maradnak le: egy 15 kilós darabért több mint 6000 forint is kapható.
Tavalyhoz képest emelkedtek a díjak a leadásért
A MOHU-nál felhívták a figyelmet: a kisebb háztartási gépek esetében kilogrammonként közel 10 forinttal nőtt az átvételi díj, míg az informatikai eszközöknél jóval látványosabb volt az emelkedés: átlagosan 72 forinttal magasabb árat fizetnek értük most, mint egy évvel korábban.
Mit adunk le leggyakrabban?
A hulladékfeldolgozó vállalat adatai alapján az elektronikai hulladék közel kétharmadát (66 százalékát) a nagy háztartási gépek adják, például a hűtők, mosógépek és tűzhelyek. Ez nem véletlen, hiszen ezek a berendezések jelentős helyet foglalnak, és meghibásodás után nehéz tőlük más módon megszabadulni.
Mi hasznosítható újra, és mi nem?
Kérdésünkre a vállalat elárulta: a leadott elektronikai hulladék kb. 60 százalékát sikerül újrahasznosítani. A fémek, műanyagok és egyéb anyagok újra bekerülnek a körforgásba, a maradék pedig energetikai hasznosításra kerül.
Így szinte minden része valamilyen formában tovább él, még ha nem is közvetlenül készülék formájában.
Mely anyagok a legértékesebbek?
A legkeresettebbek a színesfémek, például a réz és az alumínium, de nagy értéke van a nemesfémeknek is, amelyeket elsősorban az elektronikai alkatrészekből lehet kinyerni.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ezek azért is fontosak, mert hazánk és az európai ipar jelentős részben távoli országokból importálja őket
– hívták fel a figyelmet. Hozzátették: a hazai újrahasznosítás így nemcsak környezetvédelmi, hanem gazdasági érdek is.
Hogyan zajlik a feldolgozás?
Egy régi hűtőszekrény esetében először biztonságosan eltávolítják a hűtőközeget és a veszélyes anyagokat. Ezután kézi bontással vagy gépi aprítással szétválasztják a különböző anyagtípusokat, amelyek újrahasznosításra kerülnek.
A televízióknál a folyamat kézi szétszereléssel kezdődik: különválasztják a burkolatot és az elektronikai alkatrészeket. Az üvegrészekből kivonják az ólmot, a nyomtatott áramkörökből pedig a nemesfémeket nyerik ki. Ami anyagában nem hasznosítható, az energetikai célokra vagy biztonságos ártalmatlanításra kerül.
Kereskedő vagy hulladékudvar? Mindkettő működik
A lakosság körében egyaránt jellemző, hogy új készülék vásárlásakor a kereskedőnek adják le a régit, illetve hogy hulladékudvarokban vagy gyűjtőpontokon szabadulnak meg a feleslegessé vált eszközöktől. A lehetőségek így rugalmasak, mindenki megtalálhatja a számára kényelmesebb megoldást.
Fontos tudnivaló az elszámolásról
A kifizetések az SZJA törvény 58. § (10) bekezdése alapján, fémkereskedelmi engedélyköteles anyag (fémhulladék) átadásakor az SZJA (3,75%) levonása után történnek – hívja fel a figyelmet a MOHU. Az aktuális ösztönző díjakról szintén náluk lehet tájékozódni.
részvénypiac forgalma 11,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
A részvénypiac forgalma 33,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Elképesztő mértékben sikerült kiszedni a banki ügyfelekből a pénzüket, és a bankok sem nagyon tudnak ilyenkor kártérítést fizetni.
Nagyon stabil a magyar állampapírpiac: valóban ide teszik a pénzüket az élelmes magyarok, igazuk van?
Stabil a magyar lakossági állampapírok piaca, a kamatok csökkenése ellenére is nőtt a lakosság által tartott állomány - erről az ÁKK vezetője beszélt a Portfolio...
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Ne várd meg, amíg csenget a végrehajtó: kiadták a figyelmeztetést, erről rengeteg magyar megfeledkezett 2025-ben
A NAV arra figyelmeztetett, hogy a hatósági előírásokat célszerű időben, saját szervezésben teljesíteni, különben bírság és magas végrehajtási költségek várhatnak a tulajdonosokra.
Fontos szolgáltatást vezet ki az OTP: sok banki ügyfélnek lesz dolga, ezt kell meglépni a szerződéssel
November 18-án az OTPdirekt internetbank helyét az OTP internetbank veszi át.
Az OTP Bank egy új védelmi funkciót vezetett be elsőként a hazai piacon, amely biztonsági hálót nyújthat ügyfelei számára az átutalásos csalások ellen.
Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai bérlakáspiacra és a befektetési célú ingatlanok hozamaira.
Múlt héten mindössze 41 milliárd forintnyi állampapírt vett a lakosság, ami 20%-os csökkenést jelent az előző heti szinthez képest.
Növekvő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 101 199,84 ponton zárt, 1978,87 ponttal, 1,92 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel...
Százezrekbe kerül egy tanév a magyar szülőknek, de nincs miből kifizetni: mi lesz így a gyerekekkel?
A tanévkezdés az év legnagyobb kiadással járó időszaka az iskolás gyereket nevelő szülők életében, az iskolakezdésre a többségük 50–100 ezer forintot költ.
A Freedom24 szerint az Alcoa, Spotify és Johnson & Johnson ígér hosszú távon erős növekedést.
Leginkább a pénzügyi stabilitás és az emberi kapcsolatok adnak biztonság- és komfortérzetet a Z generáció tagjainak.
Kiderült, hová rejtik milliárdjaikat a magyar elit tagjai: döbbenetes vagyonok a felső tízezer kezében
A hazai felső tízezer családjai átlagosan 4 milliárd forintos vagyonnal rendelkeznek, amelynek jelentős részét likvid pénzügyi eszközökben és ingatlanban tartják.
A BÉT részvényindexe, a BUX 320,35 pontos, 0,31 százalékos csökkenéssel, 102 653,31 ponton zárt kedden.
A legszegényebb magyarok havi 218 ezer forintot tartanak elegendőnek a tisztes megélhetéshez, míg a leggazdagabbak 423 ezret.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is