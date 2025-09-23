Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?

Az ADAC friss téligumi-tesztjén hat prémium abroncs bizonyult a legjobbnak, köztük a Goodyear UltraGrip Performance 3, amely összesített győztes lett. A Michelin és a Bridgestone szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, míg a Hankook és a Continental kisebb hiányosságokkal, de szintén jó minősítést kaptak. A skála másik végén 11 belépő szintű modell végzett, köztük a Syron Everest 2, amely a legrosszabb eredményt érte el: vizes úton még akkor is 46 km/h-val haladt, amikor a Goodyearral szerelt autó már megállt. A teszt összességében igazolta: aki a legolcsóbb gumit választja, a biztonságán spórol.

Continental, Goodyear vagy Michelin – ezek a jól ismert gumiabroncsmárkák a legtöbb autós számára ismerősek. De mi a helyzet a Landsail, Petlas vagy Radar nevekkel? Ezekről a márkákról kevesen hallottak eddig.

Az ilyen ismeretlen márkák felbukkanása egyre gyakoribb lett, mióta az online boltokban számos kevésbé ismert gyártó termékei sorakoznak a nagy márkák mellett. De akadnak hagyományos kereskedők is, akik ilyen abroncsokat árulnak.Ezek a jellemzően Távol-Keletről származó termékek rendszerint jóval olcsóbbak, mint a neves márkák gumijai. De vajon felveszik a versenyt a neves gyártók termékeivel?

Nos, aki azt hiszi, hogy minden téli gumi egyformán jó, nagyot téved – ezt mutatta ki a legfrissebb ADAC teszt. Hogy minél átfogóbb képet kapjanak a piacról, 31 darab, 225/40 R18 méretű téli abroncsot vizsgáltak – soha nem volt még ilyen sok gumi a teszteken.

A németek fontosnak tartották, hogy minden árkategóriából legyenek képviselők: az olcsó, a középkategóriás és a prémium szegmensből is. 11 abroncs gyászosan szerepelt – mind a belépő kategóriából került ki.

Ezeknél nemcsak az összminőség, de a téli tulajdonságok sem túl fényesek: a CST Medallion Winter WCP1, a Petlas SnowMaster 2 Sport és a Nankang Winter Activa 4 tapadása például elégtelen osztályzatot kapott, mivel a tesztautó hamar csúszásba kezdett havon. A Landsail Winter Lander havas úton, az Evergreen EW66 pedig jeges fékezésnél alig képes megállítani az autót.

Ez különösen aggasztó, hiszen mindegyik abroncson ott van az „Alpine-szimbólum”, ami hivatalosan téli alkalmasságot jelent.

Vizes úton szintén kirívó különbségek mutatkoztak: a legjobb és a legrosszabb gumi fékútja között több mint 15 méter a különbség 80 km/h-ról vészfékezve. Amikor a Goodyear UltraGrip Performance 3-mal felszerelt autó már áll, a Syron Everest 2-vel még 46 km/h-val halad. Akadtak azonban kivételek is a „budget” kategóriában: a Matador MP93 Nordicca és a Momo W-20 North Pole a „kielégítő” értékelést kapta, így korlátozott használatra elfogadható alternatívát jelenthetnek.

A középkategória többnyire a középmezőnyben

Ez a legtöbb középkategóriás guminál is megfigyelhető: a 11 modellből 8 „kielégítő” minősítést kapott. Ide tartozik például a Kleber Krisalp HP3, a Nokian Tyres Snowproof P, a Ceat WinterDrive, az Uniroyal WinterExpert, a Fulda Kristall Control HP2, a Semperit Speed-Grip 5, a GT Radial WinterPro 2 Sport és a Giti GitiWinter W2.

Három középkategóriás abroncsot viszont az ADAC nem ajánl: Firestone Winterhawk 4, Maxxis Premitra Snow WP6 és Apollo Aspire XP Winter. A Firestone havon és jégen jó, de száraz úton bizonytalan, főleg hirtelen manővereknél. A Maxxis és az Apollo szintén kiegyensúlyozatlan teljesítményt mutatott.

A prémium a legjobb

A kiegyensúlyozottság emeli a prémium abroncsokat az élre. Hat modell kapott „jó” minősítést – mind prémium kategóriás: Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5, Hankook Winter i*cept evo3 W330 és Continental WinterContact TS 870 P. Utóbbi kettőnél csak kisebb hiányosságok voltak a biztonság terén.

Az élmezőny és a sereghajtók között óriási a különbség. A Michelin például havon jobb, mint a Hankook, a Goodyear pedig kiemelkedően teljesít a környezetvédelem szempontjából: 76 000 km futásteljesítmény és alacsony kopás jellemzi. Nem véletlenül lett a teszt összesített győztese.

Összességében a régi mondás itt is beigazolódik. Aki többet fizet, jobb minőséget kap – jelen esetben a hat prémium gumi közül bármelyik jó választás.

A középkategóriában átlagos, de vállalható minőség érhető el, ha tisztában vagyunk a gyengeségekkel.

Aki viszont túlságosan spórol, a biztonságon is spórol – ezt bizonyítja a 11 nem ajánlott belépő szintű modell (két kivétellel).

Ajánlott az északi piacos abroncs?

A németek azt is megvizsgálták, érdemes-e a szokásos téli gumik helyett északi piacra fejlesztett abroncsokat venni? Ezeket a hópehely mellett egy jégszimbólum is jelzi a címkén, és néha online is elérhetők.

Az ADAC vizsgálatai szerint azonban a közép-európai körülmények között nem jelentenek jó alternatívát. Havon és jégen ugyan jobb tapadást adnak, de száraz és nedves úton sokkal bizonytalanabbak, hiszen nem ezekre a hőmérsékleti viszonyokra készültek.

Mivel Magyarországon sincs tartós, hónapokon át tartó összefüggő hótakaró, a legtöbb időben jelentős hátrányokat kellene elviselni. Ezért jobb a „normál”, az ADAC által bevált és ajánlott téli abroncsokat választani.