2025. szeptember 23. kedd Tekla
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
új modern téli gumiabroncs szettek szegecsek nélkül a gumiabroncs boltban
Autó

Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 16:03

Az ADAC friss téligumi-tesztjén hat prémium abroncs bizonyult a legjobbnak, köztük a Goodyear UltraGrip Performance 3, amely összesített győztes lett. A Michelin és a Bridgestone szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, míg a Hankook és a Continental kisebb hiányosságokkal, de szintén jó minősítést kaptak. A skála másik végén 11 belépő szintű modell végzett, köztük a Syron Everest 2, amely a legrosszabb eredményt érte el: vizes úton még akkor is 46 km/h-val haladt, amikor a Goodyearral szerelt autó már megállt. A teszt összességében igazolta: aki a legolcsóbb gumit választja, a biztonságán spórol.

Continental, Goodyear vagy Michelin – ezek a jól ismert gumiabroncsmárkák a legtöbb autós számára ismerősek. De mi a helyzet a Landsail, Petlas vagy Radar nevekkel? Ezekről a márkákról kevesen hallottak eddig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ilyen ismeretlen márkák felbukkanása egyre gyakoribb lett, mióta az online boltokban számos kevésbé ismert gyártó termékei sorakoznak a nagy márkák mellett. De akadnak hagyományos kereskedők is, akik ilyen abroncsokat árulnak.Ezek a jellemzően Távol-Keletről származó termékek rendszerint jóval olcsóbbak, mint a neves márkák gumijai. De vajon felveszik a versenyt a neves gyártók termékeivel? 

Nos, aki azt hiszi, hogy minden téli gumi egyformán jó, nagyot téved – ezt mutatta ki a legfrissebb ADAC teszt. Hogy minél átfogóbb képet kapjanak a piacról, 31 darab, 225/40 R18 méretű téli abroncsot vizsgáltak – soha nem volt még ilyen sok gumi a teszteken.

A németek fontosnak tartották, hogy minden árkategóriából legyenek képviselők: az olcsó, a középkategóriás és a prémium szegmensből is. 11 abroncs gyászosan szerepelt – mind a belépő kategóriából került ki.

Ezeknél nemcsak az összminőség, de a téli tulajdonságok sem túl fényesek: a CST Medallion Winter WCP1, a Petlas SnowMaster 2 Sport és a Nankang Winter Activa 4 tapadása például elégtelen osztályzatot kapott, mivel a tesztautó hamar csúszásba kezdett havon. A Landsail Winter Lander havas úton, az Evergreen EW66 pedig jeges fékezésnél alig képes megállítani az autót.

Ez különösen aggasztó, hiszen mindegyik abroncson ott van az „Alpine-szimbólum”, ami hivatalosan téli alkalmasságot jelent.

Vizes úton szintén kirívó különbségek mutatkoztak: a legjobb és a legrosszabb gumi fékútja között több mint 15 méter a különbség 80 km/h-ról vészfékezve. Amikor a Goodyear UltraGrip Performance 3-mal felszerelt autó már áll, a Syron Everest 2-vel még 46 km/h-val halad. Akadtak azonban kivételek is a „budget” kategóriában: a Matador MP93 Nordicca és a Momo W-20 North Pole a „kielégítő” értékelést kapta, így korlátozott használatra elfogadható alternatívát jelenthetnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A középkategória többnyire a középmezőnyben

Ez a legtöbb középkategóriás guminál is megfigyelhető: a 11 modellből 8 „kielégítő” minősítést kapott. Ide tartozik például a Kleber Krisalp HP3, a Nokian Tyres Snowproof P, a Ceat WinterDrive, az Uniroyal WinterExpert, a Fulda Kristall Control HP2, a Semperit Speed-Grip 5, a GT Radial WinterPro 2 Sport és a Giti GitiWinter W2.

Három középkategóriás abroncsot viszont az ADAC nem ajánl: Firestone Winterhawk 4, Maxxis Premitra Snow WP6 és Apollo Aspire XP Winter. A Firestone havon és jégen jó, de száraz úton bizonytalan, főleg hirtelen manővereknél. A Maxxis és az Apollo szintén kiegyensúlyozatlan teljesítményt mutatott.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A prémium a legjobb

A kiegyensúlyozottság emeli a prémium abroncsokat az élre. Hat modell kapott „jó” minősítést – mind prémium kategóriás: Goodyear UltraGrip Performance 3, Michelin Pilot Alpin 5, Bridgestone Blizzak 6, Dunlop Winter Sport 5, Hankook Winter i*cept evo3 W330 és Continental WinterContact TS 870 P. Utóbbi kettőnél csak kisebb hiányosságok voltak a biztonság terén.

Az élmezőny és a sereghajtók között óriási a különbség. A Michelin például havon jobb, mint a Hankook, a Goodyear pedig kiemelkedően teljesít a környezetvédelem szempontjából: 76 000 km futásteljesítmény és alacsony kopás jellemzi. Nem véletlenül lett a teszt összesített győztese.

Összességében a régi mondás itt is beigazolódik. Aki többet fizet, jobb minőséget kap – jelen esetben a hat prémium gumi közül bármelyik jó választás.

A középkategóriában átlagos, de vállalható minőség érhető el, ha tisztában vagyunk a gyengeségekkel.
Aki viszont túlságosan spórol, a biztonságon is spórol – ezt bizonyítja a 11 nem ajánlott belépő szintű modell (két kivétellel).

Ajánlott az északi piacos abroncs?

A németek azt is megvizsgálták, érdemes-e a szokásos téli gumik helyett északi piacra fejlesztett abroncsokat venni? Ezeket a hópehely mellett egy jégszimbólum is jelzi a címkén, és néha online is elérhetők.

Az ADAC vizsgálatai szerint azonban a közép-európai körülmények között nem jelentenek jó alternatívát. Havon és jégen ugyan jobb tapadást adnak, de száraz és nedves úton sokkal bizonytalanabbak, hiszen nem ezekre a hőmérsékleti viszonyokra készültek.

Mivel Magyarországon sincs tartós, hónapokon át tartó összefüggő hótakaró, a legtöbb időben jelentős hátrányokat kellene elviselni. Ezért jobb a „normál”, az ADAC által bevált és ajánlott téli abroncsokat választani.
Címlapkép: Getty Images
#autó #Hankook #biztonság #téli gumi #teszt #abroncs #termékteszt #adac #michelin #continental

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:03
15:32
15:22
15:11
15:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 23.
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
2025. szeptember 23.
Elképesztő újdonság a MOHU újrahasznosítási díjainál: sok élelmes magyar kereshet nagyot rajta
2025. szeptember 22.
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 23. kedd
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
2
2 hónapja
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
3
2 hónapja
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
4
4 hete
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
5
4 hete
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Egyszer használatos kártyaszám
interneten használatos bankkártyás fizetési megoldás, amely az első használat után lejár, így nem lehet visszaélni vele.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 15:11
Aggasztó a helyzet Csernobilnál: súlyos jelentés érkezett a tiltott zónából, nagy lehet a baj
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 14:44
Hatalmas bajban lehet az egész gazdaság: ezt mi is megérezzük a zsebünkön
Agrárszektor  |  2025. szeptember 23. 15:32
Itthon betiltották, külföldre még jó lesz - kitálaltak a környezetvédők