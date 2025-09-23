Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni

Ha most kezded az önálló életed, akár egy pezsgő vidéki nagyváros is lehet az új otthonod! A Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program kedvezményes bérlakásokat kínál fiataloknak, akik gyermekvédelmi ellátásból kerültek ki. Most érdemes még meglépni, több lakásra is pályázhatsz, de véges a határidő, érdemes sietni!

Az idei évben a lakásvásárlás még azok számára is egyre nehezebbé vált, akik jogosultak valamilyen állami támogatásra. A Magyar Nemzeti Bank szerint egyre romlik az ingatlanvásárlás elérhetősége, miközben a lakásárak újra gyorsuló ütemben emelkednek. A probléma főként a fővárost érinti, de a vidéki lakáspiacon sem sokkal kedvezőbb a helyzet. Budapesten és a nagyobb városokban – valamint az agglomerációkban – komoly lakhatási válság alakult ki a fiatalok számára: önálló lakást sem venni, sem bérelni nem tudnak még átlagot meghaladó fizetésből sem. Egy átlagos városi lakás megvásárlásához ma már akár 10–13 évnyi nettó jövedelem is szükséges. E tekintetben vidéken Debrecenben a legrosszabb a helyzet – írta korábbi cikkében a Pénzcentrum. Eközben az albérletpiacon is erősödik a nyomás: a növekvő kereslet és az emelkedő bérleti díjak miatt sokan tartósan kiszorulnak a saját ingatlan megszerzésének lehetőségéből.

Mindez annak ellenére van így, hogy idén kiemelt figyelmet kapott a lakhatási problémák enyhítése. Elérhetővé vált a CSOK Plusz, kedvezményes hitelkonstrukciók mellett pedig egy 21 pontos akcióterv készült a megfizethetőbb lakhatás biztosítására, különösen a fiatalok számára. Emellett lehetővé vált a nyugdíjmegtakarítások lakáscélú felhasználása is. Ebbe a sorba illeszkedik az Otthon Start hitelcsomag, amely az első lakás vagy ház megvásárlásához nyújt kedvezményes hitelt. A konstrukció maximum 50 millió forintig biztosít fix, évi 3% kamatozású hitelt legfeljebb 25 évre, legfeljebb 100 millió forintos lakás vagy 150 millió forintos ház vételár esetén. Az elvárt saját erő minimum 10%, és a lakások maximális fajlagos vételára nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot négyzetméterenként.

Ahogy láthatjuk, az elmúlt években a kormányzat elsősorban a vevők támogatásában látta a probléma megoldását, ám ezek a támogatások rendre növelték a keresletet egy amúgy is túlkeresletes piacon, így főként áremelkedést okoztak. A hazai szakemberek szerint hosszabb távon a kínálatot erősítő intézkedésekre – például állami lakásépítési programokra, társasházak támogatására és építőipari kapacitásbővítésre – is szükség lenne. Csak így érhető el fenntarthatóbb, megfizethetőbb lakáspiac. Éppen ezért különösen értékesek lehetnek például a bérlakáspiaci programok is, amelyek a lakhatás biztosításának másik útját kínálják.

Íme, egy program, ami kedvezményes bérlakásokat kínál fiataloknak

Aki most kezdi az önálló életét, akár egy pezsgő vidéki nagyvárosban is találhat új otthont a Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program segítségével, amely kedvezményes bérlakásokat kínál fiatalok számára. A program rendkívüli lehetőséget jelent azoknak, akik önerőből nem tudnák megoldani a lakhatásukat. Érdemes sietni, hiszen még több lakásra lehet pályázni, de a határidő véges!

A kezdeményezés elsősorban azoknak a fiataloknak ad esélyt, akik gyermekotthonból vagy nevelőszülőktől kikerülve szeretnének biztonságos, megfizethető otthonban elkezdeni a felnőtt életet. A program 2025 januárjában indult, célja a gyermekvédelmi szakellátásból kilépő fiatalok támogatása, és a Belügyminisztérium valamint az MR Közösségi Lakásalap közösen valósítja me

Az idei évben 60 bérlakás pályázatát hirdették meg olyan településeken, ahol jó a munkaerőpiaci lehetőség és megfelelő szolgáltatások állnak rendelkezésre, így a fiatalok könnyebben kezdhetik meg önálló életüket.

A program kifejezetten a 18–35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok számára nyitott, akik:

legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban,

nagykorúvá válásukkor szűnt meg a nevelésbe vételük,

gyermekvédelmi gondoskodásból kilépő, vagy onnan kikerült fiatalok,

munkaviszonnyal rendelkeznek,

cselekvőképes, vagy cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló nagykorúak,

és magyar állampolgárságúak.

Mennyi a vidéki városokban a bérleti díj?

Az ingatlanok első éves bérleti díja mindössze havi 10 ezer forint, ami, mondani is kár, a piaci árak töredéke. A most meghirdetett lakások vidéki nagyvárosokban találhatók, és a garzonlakásoktól a családosok számára is alkalmas, felújított társasházi lakásokig terjed a kínálat. A lényeg pedig, hogy az ingatlanok mind jó műszaki állapotban vannak.

Az idei évben - derült ki a Lépj! program sajtóközleményéből - összesen 100 bérlakás átadását vállalták országszerte, eddig 41 fiatal már be is költözött:

20 fő egyedül,

16 fő párjával,

5 fő gyermekével.

A program statisztikái szerint a bérlők 62%-a több mint tíz évet töltött nevelőszülőknél vagy lakásotthonban, így a kezdeményezés valódi esélyt nyújt számukra az önálló élet megkezdésére.

A pályázatokat idén szeptember 28-ig lehet benyújtani, a szükséges dokumentumok beadási határideje azonban későbbi: 2025. október 8-ig adhatók le, illetve pótolhatók.

Íme, az üresen álló, felújított bérlakások – lista megyénként

Országosan még több tucatnyi lakásra lehet tehát pályázni. Az alábbiakban össze is gyűjtöttük, melyik megyében hány üres, felújított bérlakás (konyhabútorral és főzőkészülékkel felszerelve) várja új bérlőjét. A linkek mellett fotókat és a lakások belső tereit bemutató térképet is találtok. A részletes feltételek és a lakások bemutatása pedig elérhető a program honlapján (itt).

Bács-Kiskun: 1 db lakás (Baján egy 62 m2, 2.5 szobás ingatlan) Baranya: 7 db lakás (Szigetváron, Siklóson, Pécsen és Komlón) Békés: 1 db lakás (Tótkomlóson egy 58 m2 , 2.5 szobás ingatlan) Borsod-Abaúj-Zemplén: 7 db lakás (Miskolcon, Putnokon, Sárospatakon és Szerencsen) Csongrád-Csanád: 1 db lakás (Szegeden egy 55 m2, 1.5 szobás lakás) Fejér: 1 db lakás: Székesfehérváron és Dunaújvárosban Győr-Moson-Sopron: 2 db lakás Győrben Hajdú-Bihar: 2 db lakás (Hajdúszoboszlón és Hajdúnánáson) Heves: 3 db lakás (Gyöngyösön és Egerben) Jász-Nagykun-Szolnok: 2 db lakás Szolnokon Komárom-Esztergom: 9 db lakás (Tatabányán, Komáromban, Bajon, Oroszlányban és Lábatlanon) Nógrád: 1 db lakás Salgótarjánban Pest: 3 db lakás (Tápiószecsőn, Szigetszentmiklóson és Százhalombattán) Somogy: 1 db lakás Kaposváron Szabolcs-Szatmár-Bereg: 2 db lakás Nyíregyházás, és Fehérgyarmaton Tolna: 2 db lakás Szekszárdon Vas: 4 db lakás Szombathelyen és Celldömölkön Veszprém: 3 db lakás Várpalotán és Pétfürdőn Zala: 2 db lakás Zalaegerszegen Budapesten: 2db lakás

A bérleti díj 5 évre szól, és határozott idejű bérleti jogviszonyt biztosítanak

Ez idő alatt a bérlők mindvégig havi 10 000 forintos bérleti díjat fizetnek. Az 5 évre szólő bérleti időszak végén lehetőségük nyílik az ingatlan megvásárlására is. A lakás árának kifizetéséhez felhasználható a bérleti díj 20%-a, valamint a lakástakarék-szerződésükön felhalmozott megtakarítások. Ezen kívül, ha a fiatal nem vette igénybe a gyermekvédelmi ellátásból való kilépéskor járó otthonteremtési támogatást (amely 1,3–19 millió forint között mozog), azt is önerőként felhasználhatja a lakás megvételekor is.

A bérleti jogviszony 5 év után meg is hosszabbítható, vagy a fiatalok dönthetnek az elköltözés mellett is, átadva a helyet más, rászoruló fiatalnak. Fontos, hogy a bérlők a lakásbérleti szerződés aláírását követően 10 munkanapon belül már birtokba is vehetik a kiszemelt ingatlant.