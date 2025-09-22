A zsúfoltság megszüntetésére a fizetős parkolást vezetnék be a XV. kerületben – szeptember 25-én dönthetnek róla.
Továbbra is bénultan áll Budapest egyik fontos csomópontja: hiába ígérték, ez még nagyon fájni fog
Ismét csúszik a Keleti pályaudvar teljes újranyitása, aminek eredetileg vasárnap reggel kellett volna megnyílnia a forgalom előtt – írja a 444. A tervek ellenére az első vonatokat csak vasárnap délután engedték be az állomásra. Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató akkor azt írta, fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat a pályaudvarra, de „hétfő reggeltől már teljes gőzzel üzemel majd a Keleti”. Ez nem valósult meg.
A MÁV hétfő hajnalban adott ki sajtóközleményt, miszerint a pályaudvar egy részén továbbra is tart a hibaelhárítás, így néhány vonatot továbbra sem tudnak beengedni.
A fennakadás a győri fővonal járatait érinti. A soproni Scarbantia, a szombathelyi Savaria, a győri Arrabona, a grazi Dráva és Mura InterCityk, valamint a bécsi EuroCityk továbbra is Budapest-Kelenföldről indulnak és addig is közlekednek. Az utasoknak az M4-es metrót ajánlják, a Keleti pályaudvar és Kelenföld között továbbra is elfogadják a vasúti jegyeket.
A Keleti pályaudvart augusztus 25-én zárták le négy hétre. A felújítás ideje alatt összesen 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeztek a vasúti infrastruktúrában.
A diszkont légitársaságok versenye új helyszínre, Pozsonyba helyeződik át ősztől, miközben Bécs veszít jelentőségéből.
A SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán.
Kedden nyugaton már eső is lehet, míg keleten még kitart a kánikula: ott akár 32 fokot is mérhetünk.
A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesíttetni kell - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ.
A Wizz Air után a Ryanair is bezárja egyik fontos bázisát: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek
A Ryanair három repülőgépet von ki bécsi bázisáról, és több útvonalat is megszüntet a 2025-ös téli menetrendben
A tervezet öt nagy sebességű vasútvonalat vázol fel, amelyek hálózata 39 várost kötne össze közel 22 000 kilométeren keresztül.
A közlekedési vállalat szeptember közepén feltételes közbeszerzési eljárást indított a hálózatbővítési és korszerűsítési munkák kivitelezésére.
Berobban a késő nyár: a hétvégén országszerte visszatér a strandolós meleg, a Balaton vize tovább melegszik.
Itt a fordulat az időjárásban, hihetetlen, ami a hétvégén ránk vár: érdemes átszervezni a programokat
A hajnalok frissítőek lesznek és éjszaka pára- és ködfoltok képződhetnek, de ezek feloszlása után jellemzően napos, száraz, nyárias idő várható a hétvégén.
Az Egyesült Államok teljes mértékben helyreállítja Magyarország részvételét a vízummentességi programban, miután a két ország közötti biztonsági együttműködés megerősödött.
Meleg, napos időjárásra készülhetünk a következő napokban, a hétvégén többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.
Volán menetrend változás 2025. szeptember 1-től: így változik a buszmenetrend Volán járatoknál, mutatjuk, hogyan módosul a távolsági buszmenetrend ősztől!
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.