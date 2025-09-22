Továbbra is bénultan áll Budapest egyik fontos csomópontja: hiába ígérték, ez még nagyon fájni fog

Ismét csúszik a Keleti pályaudvar teljes újranyitása, aminek eredetileg vasárnap reggel kellett volna megnyílnia a forgalom előtt – írja a 444. A tervek ellenére az első vonatokat csak vasárnap délután engedték be az állomásra. Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató akkor azt írta, fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat a pályaudvarra, de „hétfő reggeltől már teljes gőzzel üzemel majd a Keleti”. Ez nem valósult meg.

A MÁV hétfő hajnalban adott ki sajtóközleményt, miszerint a pályaudvar egy részén továbbra is tart a hibaelhárítás, így néhány vonatot továbbra sem tudnak beengedni.

A fennakadás a győri fővonal járatait érinti. A soproni Scarbantia, a szombathelyi Savaria, a győri Arrabona, a grazi Dráva és Mura InterCityk, valamint a bécsi EuroCityk továbbra is Budapest-Kelenföldről indulnak és addig is közlekednek. Az utasoknak az M4-es metrót ajánlják, a Keleti pályaudvar és Kelenföld között továbbra is elfogadják a vasúti jegyeket.

A Keleti pályaudvart augusztus 25-én zárták le négy hétre. A felújítás ideje alatt összesen 4,5 milliárd forint értékű beavatkozást végeztek a vasúti infrastruktúrában.