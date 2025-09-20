Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy előre felvett videóban ismertette a legújabb szankciós csomag részleteit.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 20.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. szeptember 20., szombat.
Névnap
Friderika
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 390.36 Ft
CHF: 417.77 Ft
GBP: 447.63 Ft
USD: 332.34 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 19.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 37, 40, 41, 46
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 6 db
4-es találat: 22 db
3+2 találat: 21 db
3+1 találat: 456 db
2+2 találat: 355 db
3-as találat: 1422 db
1+2 találat: 2216 db
2+1 találat: 7739 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 29410 Ft
MOL: 2772 Ft
RICHTER: 9790 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.21: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz időre van kilátás. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A minimum-hőmérséklet általában 12, 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 26, 32 fok között várható.
2025.09.22: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli, délkeleti szél többfelé lesz élénk, északnyugaton és délkeleten erős. A hőmérséklet hajnalban általában 13, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délutánra 27, 33 fok közé melegszik fel a levegő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál meleg fronthatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.09.19)
Akciók
-
