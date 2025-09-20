Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 20.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. szeptember 20., szombat.

Névnap

Friderika

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.36 Ft

CHF: 417.77 Ft

GBP: 447.63 Ft

USD: 332.34 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 19.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 37, 40, 41, 46



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 6 db

4-es találat: 22 db

3+2 találat: 21 db

3+1 találat: 456 db

2+2 találat: 355 db

3-as találat: 1422 db

1+2 találat: 2216 db

2+1 találat: 7739 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 29410 Ft

MOL: 2772 Ft

RICHTER: 9790 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.21: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz időre van kilátás. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A minimum-hőmérséklet általában 12, 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 26, 32 fok között várható.

2025.09.22: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült vagy fátyolfelhős, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli, délkeleti szél többfelé lesz élénk, északnyugaton és délkeleten erős. A hőmérséklet hajnalban általában 13, 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Délutánra 27, 33 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál meleg fronthatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.09.19)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!