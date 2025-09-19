A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el.
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
Bár az oktatásban és az egészségügyben nincs jelentős különbség a nemek között, Magyarország továbbra is az uniós sereghajtók közé tartozik a nemi egyenlőség terén. A politikai és gazdasági döntéshozatalban a nők aránya még mindig elmarad az európai átlagtól. A Global Gender Gap Index 2024-es adatai világosan mutatják: hazánknak bőven van még hova fejlődnie. A CHART by Pénzcentrum friss videójában részletesen bemutatjuk, hol és miben maradunk le.
Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben számos országban jelentős előrelépések történtek a nemek közötti egyenlőség területén, a teljes egyenlőség még mindig távoli cél. A Világgazdasági Fórum által évente összeállított Global Gender Gap Index friss jelentése átfogó képet ad arról, hogyan állnak a világ országai ebben a kérdésben. A legújabb epizódban a CHART by Pénzcentrum elemzi az index eredményeit, feltérképezve a globális trendeket, a legjobban teljesítő nemzeteket, valamint a súlyos lemaradásokat mutató régiókat – köztük hazánkat is.
Az adatok alapján az északi országok – élükön Izlanddal, amely immár több mint egy évtizede őrzi első helyét – továbbra is élen járnak a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtésében. Az olyan országok, mint Norvégia, Finnország és Svédország, társadalmi és gazdaságpolitikai döntéseikkel kézzelfogható eredményeket értek el: ezekben az államokban a jóléti intézkedések, a munkavállalói jogok védelme és a politikai részvétel ösztönzése együttesen járult hozzá a nemek közti különbségek mérsékléséhez. Az északi modell tehát követendő példa lehet más országok számára is, hiszen világosan mutatja, milyen irányba érdemes elmozdulni.
Magyarország továbbra is a sereghajtók között
A régiós átlagokkal összevetve Magyarország továbbra is jelentős lemaradásban van. A CHART by Pénzcentrum által bemutatott statisztikák szerint bár az oktatásban és az egészségügyben alig mérhető különbség a férfiak és nők között, a gazdasági és politikai részvétel terén komoly egyenlőtlenségek tapasztalhatók. A nők aránya a parlamenti képviselők között, valamint a nagyvállalatok vezető pozícióiban még mindig jóval az uniós átlag alatt marad. Ez azt jelzi, hogy a döntéshozatali szinteken a női jelenlét erősítése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valódi strukturális változások történjenek.
Térségi különbségek: hol tart a világ?
A jelentés régiós bontásban is fontos tanulságokat kínál. Míg Európa és Észak-Amerika több országban már 80% fölötti egyenlőségi szintet ért el, addig Latin-Amerika vegyes képet mutat: vannak országok, ahol dinamikusan javulnak a mutatók, míg máshol stagnálás vagy visszaesés tapasztalható. A legnagyobb kihívások azonban továbbra is Közel-Keleten és Dél-Ázsiában vannak jelen, ahol a kulturális, vallási és politikai akadályok lassítják az előrelépést. A globális átlag alapján elmondható: ha a jelenlegi ütemben haladunk, még legalább egy emberöltőre lesz szükség a teljes nemi egyenlőség eléréséhez.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Elgondolkodtató adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy előre felvett videóban ismertette a legújabb szankciós csomag részleteit.
Bár az új funkcióról egyelőre nem érkezett hivatalos értesítés, az appban már aktiválható.
Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizák előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyarország és Szlovákia egyre erősebb nyomás alatt áll az orosz kőolajról való leválás kérdésében.
Ennyi volt az orosz energiának Európában? Már pénteken ledobhatják a bombát Brüsszelben, az olajat is érintheti
Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.
Kifogy a szufla a forintból, ismét 400 felett lehet az euró: jövőre tényleg berobbanhat a magyar gazdaság?
Az év hátralévő részében az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a hazai fizetőeszköz.
A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?
A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most.
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest.
Digitális arany vagy csak egy kockázatos eszköz? A CHART by Pénzcentrum új videójában megmutatjuk, mit tud (és mit nem) a Bitcoin.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a szerdai Kormányinfón.
A forint euróhoz viszonyított lendülete az év hátralévő részében is kitarthat - vélik az egyik hazai bank elemzői.
A globális gazdaság egyre inkább a geopolitikai erőviszonyok mentén alakul, és Európának újra kell gondolnia kereskedelmi stratégiáit.
A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.
Alig változott szerda reggelre a forint árfolyama az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Mi a különbség az egykulcsos adó, a többkulcsos adó és a sávos adózás között? Milyen adórendszer van Magyarországon és mi történne a progresszív adózás bevezetése...
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.