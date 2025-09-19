2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
Gazdaság

Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon

Jeki Gabriella
2025. szeptember 19. 18:57

Bár az oktatásban és az egészségügyben nincs jelentős különbség a nemek között, Magyarország továbbra is az uniós sereghajtók közé tartozik a nemi egyenlőség terén. A politikai és gazdasági döntéshozatalban a nők aránya még mindig elmarad az európai átlagtól. A Global Gender Gap Index 2024-es adatai világosan mutatják: hazánknak bőven van még hova fejlődnie. A CHART by Pénzcentrum friss videójában részletesen bemutatjuk, hol és miben maradunk le.

Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben számos országban jelentős előrelépések történtek a nemek közötti egyenlőség területén, a teljes egyenlőség még mindig távoli cél. A Világgazdasági Fórum által évente összeállított Global Gender Gap Index friss jelentése átfogó képet ad arról, hogyan állnak a világ országai ebben a kérdésben. A legújabb epizódban a CHART by Pénzcentrum elemzi az index eredményeit, feltérképezve a globális trendeket, a legjobban teljesítő nemzeteket, valamint a súlyos lemaradásokat mutató régiókat – köztük hazánkat is.

Az adatok alapján az északi országok – élükön Izlanddal, amely immár több mint egy évtizede őrzi első helyét – továbbra is élen járnak a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtésében. Az olyan országok, mint Norvégia, Finnország és Svédország, társadalmi és gazdaságpolitikai döntéseikkel kézzelfogható eredményeket értek el: ezekben az államokban a jóléti intézkedések, a munkavállalói jogok védelme és a politikai részvétel ösztönzése együttesen járult hozzá a nemek közti különbségek mérsékléséhez. Az északi modell tehát követendő példa lehet más országok számára is, hiszen világosan mutatja, milyen irányba érdemes elmozdulni.

Magyarország továbbra is a sereghajtók között

A régiós átlagokkal összevetve Magyarország továbbra is jelentős lemaradásban van. A CHART by Pénzcentrum által bemutatott statisztikák szerint bár az oktatásban és az egészségügyben alig mérhető különbség a férfiak és nők között, a gazdasági és politikai részvétel terén komoly egyenlőtlenségek tapasztalhatók. A nők aránya a parlamenti képviselők között, valamint a nagyvállalatok vezető pozícióiban még mindig jóval az uniós átlag alatt marad. Ez azt jelzi, hogy a döntéshozatali szinteken a női jelenlét erősítése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valódi strukturális változások történjenek.

Térségi különbségek: hol tart a világ?

A jelentés régiós bontásban is fontos tanulságokat kínál. Míg Európa és Észak-Amerika több országban már 80% fölötti egyenlőségi szintet ért el, addig Latin-Amerika vegyes képet mutat: vannak országok, ahol dinamikusan javulnak a mutatók, míg máshol stagnálás vagy visszaesés tapasztalható. A legnagyobb kihívások azonban továbbra is Közel-Keleten és Dél-Ázsiában vannak jelen, ahol a kulturális, vallási és politikai akadályok lassítják az előrelépést. A globális átlag alapján elmondható: ha a jelenlegi ütemben haladunk, még legalább egy emberöltőre lesz szükség a teljes nemi egyenlőség eléréséhez.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Elgondolkodtató adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
