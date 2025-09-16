Abban az esetben, ha az észlelt hiba a jelzett időszakon túl is fennáll, hívják az ügyfélszolgálatot díjmentesen a 1414-es telefonszámon!
Fontos közleményt adott ki a fővárosi kormányhivatal: ellenőrzésekre készülhetnek a lakosok
Mivel az eddig megvizsgált BKV buszok több mint felénél műszaki hiányosságot talált a kormányhivatal, elindult a bkvbusz@bfkh.gov.hu emailcím, ahol az utasok - fotók csatolásával - bejelenthetik, ha műszaki-biztonsági problémát tapasztalnak egy járművön.
Budapest Főváros Kormányhivatala mint közlekedési hatóság továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok állapotát az utasok biztonsága érdekében.
Az eddig összesen megvizsgált 109 autóbusz 59 százaléknál merült fel műszaki probléma (6 százalékának műszaki érvényességét törölték, 51 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 2 százaléknál azonnali javítást rendeltek el), és csupán 41 százalék van megfelelő műszaki állapotban.
Szeptember 8. és 11. között ismét több telephelyen, összesen 59 autóbuszt vizsgáltak át a műszaki ellenőrök. Az ebben az időszakban ellenőrzött autóbuszok 44 százalékánál merült fel műszaki probléma, és csak 56 százalék volt műszakilag megfelelő állapotban.
Az átfogó ellenőrzésekre azért van szükség, mert az augusztusban néhány nap alatt több kigyulladt BKV busz miatt elrendelt azonnali, szúrópróbaszerű ellenőrzés lesújtó eredményeket hozott. A közösségi közlekedést használó utasok biztonsága érdekében a kormányhivatal szakemberei a jövőben is folytatják az autóbuszok átfogó vizsgálatát.
Karácsony Gergely főpolgármester minderre reagálva Facebook-oldalán közölte, hogy mindenki küldjön levelet a kormányhivatalnak, de inkább arról, hogy Budapest kapja vissza a neki járó pénzeket. Szerinte a kormányhivatal folytatja a Fidesz megrendelésére elindított kampányát a budapesti közösségi közlekedés ellen.
A főpolgármester azt is leírta, hogy a fővárosi közösségi közlekedés fejlesztése jelenleg is zajlik, és csaknem ezer új jármű beszerzése vagy bérlése van folyamatban. „Ennek a járműcsere programnak a végrehajtásához és felgyorsításához egyetlen dolog kell csak: a kormány adja vissza Budapest pénzét” – írta a főpolgármester.
Front érkezik északnyugat felől, záporokkal és zivatarokkal. Miközben nyugaton 17 fok lesz, keleten közel 30 fokot mérhetünk.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
A 2025 37. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet.
A sztereotípiák mögött egy olcsó, rendezett és meglepően barátságos ország tárul fel.
Szombaton a napsütést főként délelőtt fátyolfelhőzet szűrheti, de csapadék nem várható. Mérsékelt lesz a délkeleti szél.
Mennyit ér a magyar útlevél? Nézd meg a világ legértékesebb útleveleinek listáját és a CHART by Pénzcentrum elemzését! Katt a videóért!
Megállapodás született az elektromos rollerek autóbuszokon történő szállításának szabályozásáról,
A vásárlás újra utazási cél lett – de már nem a szuvenírekért vagy a duty free parfümökért indulnak útnak a turisták
Egyre többen választják a mediterrán régiókat az utószezonban, ám sokan csak a helyszínen szembesülnek azzal, hogy egyes szolgáltatások már nem elérhetők.
Kisiklott egy Vácról péntek reggel Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél,
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.