Fontos közleményt adott ki a fővárosi kormányhivatal: ellenőrzésekre készülhetnek a lakosok

Mivel az eddig megvizsgált BKV buszok több mint felénél műszaki hiányosságot talált a kormányhivatal, elindult a bkvbusz@bfkh.gov.hu emailcím, ahol az utasok - fotók csatolásával - bejelenthetik, ha műszaki-biztonsági problémát tapasztalnak egy járművön.

Budapest Főváros Kormányhivatala mint közlekedési hatóság továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok állapotát az utasok biztonsága érdekében.

Az eddig összesen megvizsgált 109 autóbusz 59 százaléknál merült fel műszaki probléma (6 százalékának műszaki érvényességét törölték, 51 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 2 százaléknál azonnali javítást rendeltek el), és csupán 41 százalék van megfelelő műszaki állapotban.

Szeptember 8. és 11. között ismét több telephelyen, összesen 59 autóbuszt vizsgáltak át a műszaki ellenőrök. Az ebben az időszakban ellenőrzött autóbuszok 44 százalékánál merült fel műszaki probléma, és csak 56 százalék volt műszakilag megfelelő állapotban.

Az átfogó ellenőrzésekre azért van szükség, mert az augusztusban néhány nap alatt több kigyulladt BKV busz miatt elrendelt azonnali, szúrópróbaszerű ellenőrzés lesújtó eredményeket hozott. A közösségi közlekedést használó utasok biztonsága érdekében a kormányhivatal szakemberei a jövőben is folytatják az autóbuszok átfogó vizsgálatát.

Karácsony Gergely főpolgármester minderre reagálva Facebook-oldalán közölte, hogy mindenki küldjön levelet a kormányhivatalnak, de inkább arról, hogy Budapest kapja vissza a neki járó pénzeket. Szerinte a kormányhivatal folytatja a Fidesz megrendelésére elindított kampányát a budapesti közösségi közlekedés ellen.

A főpolgármester azt is leírta, hogy a fővárosi közösségi közlekedés fejlesztése jelenleg is zajlik, és csaknem ezer új jármű beszerzése vagy bérlése van folyamatban. „Ennek a járműcsere programnak a végrehajtásához és felgyorsításához egyetlen dolog kell csak: a kormány adja vissza Budapest pénzét” – írta a főpolgármester.