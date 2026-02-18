Újra lerohanja a tél az országot: esélyes a kemény havazás, erre készülni kell

Egy mediterrán ciklon érkezik Magyarország fölé, ám az útvonala miatt a következő két napban lehulló hó mennyisége még bizonytalan. Csütörtökön főként északon várható havazás, péntekre viszont a hideg beáramlásával országszerte nőhet a hó esélye, írja az Időkép.

Mediterrán ciklon érkezik hazánkba csütörtökön, és a pontos útvonala kulcsfontosságú abban, hogy hol mennyi hó esik a következő két napban. Már pár tíz kilométeres eltérés is óriási különbséget okozhat a lehulló hó mennyiségében, különösen a fagypont körüli hőmérséklet miatt.

Csütörtökön a ciklon melegszektora érkezik először, így a havazás kezdetben főként az északi területeken várható, míg délebbre inkább eső hullik. Péntek hajnalban a hideg légtömeg beáramlásával már szélesebb területen alakulhat ki havazás.

Az Időkép valószínűségi előrejelzése szerint egyelőre nehéz pontosan megmondani, mely régiókban mennyi hó esik majd. Például Győr esetében a számítások egyik verziója szerint 18 centiméter, másik szerint csupán 3 centiméter hóra lehet számítani.