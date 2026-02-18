2026. február 18. szerda Bernadett
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 18.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 18.)

Pénzcentrum
2026. február 18. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. február 18., szerda.

Névnap

Bernadett

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 378 Ft
CHF: 414.05 Ft
GBP: 432.7 Ft
USD: 319.16 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 39200 Ft
MOL: 3538 Ft
RICHTER: 11670 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.19: Éjszaka délnyugat felől beborul az ég, de napközben a déli, délkeleti országrészben átmenetileg szakadozottá válhat a felhőtakaró. Folyamatosan növekszik a csapadékhajlam: este már sokfelé eshet, többnyire eső, zápor valószínű. Havazás, illetve vegyes csapadék az Északi-középhegység térségében, este már északnyugaton is lehet. A délies és keleties szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet, majd estétől északnyugaton északnyugatira fordul az áramlás. A minimum általában -5 és +1 fok között alakul, de a fagyzugokban hidegebb is lehet. Délután jobbára 5, 10 fok várható, délen, délkeleten ennél enyhébb, az északkeleti harmadban és az Alpokalján hidegebb lesz.

2026.02.20: Borult idő valószínű, majd délutántól kezdve északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Dél felé tolódhat az esőből havas esőbe, havazásba váltás határa, majd délutántól északnyugat felől gyengül, szűnik a csapadék. Nagy területen képződhet mérhető hóréteg, de az előrejelzés jelentős bizonytalansággal terhelt! Az északnyugatira, északira forduló szél nagy területen megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá is fokozódhat, hófúvás sem zárható ki. A minimum- és a maximum-hőmérséklet is egyaránt -2, +6 fok között várható, ugyanis a legtöbb helyen napközben csökken a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Bár front nem vonul fölöttünk, hideg jellegű fronthatás léphet fel az arra érzékenyeknél. Leginkább fejfájás, migrén, vérnyomáscsökkenés is jelentkezhet. (2026.02.18)

Akciók

