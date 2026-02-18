A piacon jelenleg nagyjából 120–150 kastély és kúria érhető el, több százmillió forintos átlagárral, miközben a prémium ingatlanok ára akár több milliárd forintig is terjedhet.
Készítsd a nagykabátot: estére fagypont közelébe zuhan a hőmérséklet és még havazás is jöhet
Gomolyfelhős, napos idő várható szerdán. A keleti, északkeleti tájakon a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak és arrafelé helyenként zápor, hózápor előfordulhat, írja a HungaroMet.
Az északnyugati szél a Sopron-Szeged vonal szélesebb sávjában egyre többfelé megélénkül, olykor megerősödik, késő délutántól azonban déliesre fordul a légmozgás, miközben gyengül is.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul. Késő estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő.
Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.
A Pénzcentrum 2026. február 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az előrejelzések szerint a nap nagy részében felhős vagy erősen felhős lesz az ég, a hőmérséklet pedig a februári átlagnak megfelelő tartományban alakul.
A Pugliában pusztító viharok következtében Valentin-nap éjszakáján összeomlott a délolasz partvidék híres sziklaképződménye.
Óriási bajban van a Booking és társaik: pár év, és a kutya nem használja őket olcsó szállásvadászarta
A mesterséges intelligenciára épülő keresőeszközök – mint a ChatGPT vagy a Google Gemini – alapjaiban változtatják meg a szállodai értékesítés online működését.
Már látni, jön a brutál fordulat az időjárásban: megismétlődhet a március 15-i óriási hókatasztrófa?
A meggyengült poláris örvény következtében rendkívül szélsőséges időjárási helyzet alakulhat ki Magyarországon.
A Pénzcentrum 2026. február 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Két ember meghalt egy lavina miatt az észak-olaszországi Valle d’Aosta régióban vasárnap - közölte a hegyimentő szolgálat.
Az ország jelentős részén havazás, ónos eső és erős szél nehezítheti a közlekedést a következő napokban.
Sokk az utazásban: 150 járatot töröltek Európa egyik legforgalmasabb repterén - ez rengeteg magyart érinthet
Jelentős fennakadásokat okoz a havazás az amszterdami Schiphol repülőtéren, több mint 150 járatot töröltek.
Így döntötte romba a MÁV-vonalait a vasárnapi gigavihar: késésekre, hosszú eljutási időre számíthatnak az utasok
Az extrém erejű szél vasárnap komoly fennakadásokat okozott a dunántúli vasúti közlekedésben.
Változékony, szeles idő várható a jövő héten. A hét elején lassú melegedés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke 3 és 9 Celsius-fok között alakul, de hétvégére jön...
A Pénzcentrum 2026. február 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
Egy TikTok-videóban hívta fel a figyelmet egy videós arra a kevéssé ismert lehetőségre, amellyel jelentősen olcsóbb lehet a Liszt Ferenc-repülőtérre tartó 100E busz.
2024 őszén bezárt a Madách téren, most azonban visszatér a Keksz. Immáron azonban Budán.
Brutális hidegbetörés éri el Magyarországot: 100 km/órás szélviharral szakad nyakunkba a fagy - kiadták a veszélyjelzést
Vasárnap viharos széllökésekkel érkezik meg a fagyos légtömeg. Úgyhogy a tavaszias hangulatnak hamar vége szakad.
A Pénzcentrum 2026. február 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A döntés hátterében egy 1,5 milliárd forintos átfogó felújítás áll, melynek célja, hogy a budapesti NOBU a világ egyik legkiválóbb NOBU éttermévé váljon.
A Pénzcentrum 2026. február 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén