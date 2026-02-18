2026. február 18. szerda Bernadett
Utazás

Készítsd a nagykabátot: estére fagypont közelébe zuhan a hőmérséklet és még havazás is jöhet

Pénzcentrum
2026. február 18. 07:42

Gomolyfelhős, napos idő várható szerdán. A keleti, északkeleti tájakon a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak és arrafelé helyenként zápor, hózápor előfordulhat, írja a HungaroMet.

Az északnyugati szél a Sopron-Szeged vonal szélesebb sávjában egyre többfelé megélénkül, olykor megerősödik, késő délutántól azonban déliesre fordul a légmozgás, miközben gyengül is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul. Késő estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő.

Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #szél #időjárás #magyarország #hőmérséklet #tél #hó #időjárás előrejelzés #hungaromet

