Készítsd a nagykabátot: estére fagypont közelébe zuhan a hőmérséklet és még havazás is jöhet

Gomolyfelhős, napos idő várható szerdán. A keleti, északkeleti tájakon a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak és arrafelé helyenként zápor, hózápor előfordulhat, írja a HungaroMet.

Az északnyugati szél a Sopron-Szeged vonal szélesebb sávjában egyre többfelé megélénkül, olykor megerősödik, késő délutántól azonban déliesre fordul a légmozgás, miközben gyengül is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul. Késő estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő.

Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.