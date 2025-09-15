2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
20 °C Budapest
Budapest, 2023. október 21.A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) autóbuszai állnak az Örs Vezér tere buszvégállomáson.MTVA/Bizományosi: Róka László ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolg
Utazás

Végre egy jó hír a budapestieknek: csúcsmodern buszokat újít be a BKK, ez bennük az extra

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 17:03

Ma elindult Magyarországra a BKV megrendelésére gyártott Mercedes-Benz Citaro K típusú autóbuszok első járműve. A 65 darabos flotta további buszai folyamatosan érkeznek majd. Az autóbusz-állomány fiatalítása a BKV kiemelt célja, az új buszok érkezésével a flotta csaknem 8 százaléka újul meg - közölte a sajtóval a BKV Zrt.

A 65 darab (+20 db opció) maximidi méretű autóbusz tartós bérleti szerződéssel érkezik a BKV-hoz. Az új járművek a kor elvárásainak megfelelő felszereltséggel, ergonomikus utastérrel, fedélzeti kamerákkal, korszerű utastájékoztató rendszerrel – egyebek között nagyméretű monitorral –, valamint LED-es, energiatakarékos utastér-világítással rendelkeznek. Az üléseknél USB csatlakozási lehetőséget alakítottak ki, így bárki feltöltheti telefonját vagy okoseszközét.

A maximidi buszok alacsony padlósak és klimatizáltak, a midi méretű autóbuszokhoz képest nagyobb befogadóképességű az utasterük, akadálymentes kialakításuknak köszönhetően pedig a babakocsis és a mozgáskorlátozott utasok is kényelmesen használhatják. Az első jármű elkészült, és már úton van Magyarországra. A flotta további darabjai folyamatosan érkeznek majd, és a honosítás után állhatnak majd forgalomba.

Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg. A korábbi évek 14-15 éves átlagéletkorához képest jelenleg a teljes állomány átlagéletkora több mint 12 év, ugyanakkor az optimális maximális élettartam az autóbuszoknál 8-10 év. 

"A társaság minden nap ellenőrzi a forgalomba kerülő állományt, olyan busz nem kerülhet ki a garázsokból, amelyen bárki is veszélyben lenne." - írják. Hozzáteszik: a járművek heti, negyedéves és éves műszaki vizsgálatokon is átesnek. A feltárt és szükséges javításokról – amelyek a járművek életkorából adódnak – azonnal gondoskodnak a társaság szakemberei.

Az elöregedő járművek lecseréléséig – egyetemek bevonásával – a BKV tovább fejleszti a kényszerű túlüzemeltetés protokolljait. Ez egy meglévő és a társaságnál már alkalmazott rendszer, amelyet most a buszokra is kiterjesztenek. Lényege, hogy a tervezett élettartamukat meghaladóan kényszerűségből tovább üzemeltetett eszközök (járművek, infrastruktúra elemek) esetén tudományos alátámasztottsággal meghatározásra kerüljenek azok a speciális vizsgálatok és ellenőrzési módszerek, amelyek a biztonságos üzemeltetés érdekében alkalmazandóak. 

Címlapfotó: Róka László, MTI/MTVA 
#utazás #közlekedés #bkv #Budapest #tömegközlekedés #buszok #budapesti tömegközlekedés

