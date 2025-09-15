Magyarországon jelenleg mintegy 280 trafibox található az utak mellett.
Végre egy jó hír a budapestieknek: csúcsmodern buszokat újít be a BKK, ez bennük az extra
Ma elindult Magyarországra a BKV megrendelésére gyártott Mercedes-Benz Citaro K típusú autóbuszok első járműve. A 65 darabos flotta további buszai folyamatosan érkeznek majd. Az autóbusz-állomány fiatalítása a BKV kiemelt célja, az új buszok érkezésével a flotta csaknem 8 százaléka újul meg - közölte a sajtóval a BKV Zrt.
A 65 darab (+20 db opció) maximidi méretű autóbusz tartós bérleti szerződéssel érkezik a BKV-hoz. Az új járművek a kor elvárásainak megfelelő felszereltséggel, ergonomikus utastérrel, fedélzeti kamerákkal, korszerű utastájékoztató rendszerrel – egyebek között nagyméretű monitorral –, valamint LED-es, energiatakarékos utastér-világítással rendelkeznek. Az üléseknél USB csatlakozási lehetőséget alakítottak ki, így bárki feltöltheti telefonját vagy okoseszközét.
A maximidi buszok alacsony padlósak és klimatizáltak, a midi méretű autóbuszokhoz képest nagyobb befogadóképességű az utasterük, akadálymentes kialakításuknak köszönhetően pedig a babakocsis és a mozgáskorlátozott utasok is kényelmesen használhatják. Az első jármű elkészült, és már úton van Magyarországra. A flotta további darabjai folyamatosan érkeznek majd, és a honosítás után állhatnak majd forgalomba.
Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg. A korábbi évek 14-15 éves átlagéletkorához képest jelenleg a teljes állomány átlagéletkora több mint 12 év, ugyanakkor az optimális maximális élettartam az autóbuszoknál 8-10 év.
"A társaság minden nap ellenőrzi a forgalomba kerülő állományt, olyan busz nem kerülhet ki a garázsokból, amelyen bárki is veszélyben lenne." - írják. Hozzáteszik: a járművek heti, negyedéves és éves műszaki vizsgálatokon is átesnek. A feltárt és szükséges javításokról – amelyek a járművek életkorából adódnak – azonnal gondoskodnak a társaság szakemberei.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az elöregedő járművek lecseréléséig – egyetemek bevonásával – a BKV tovább fejleszti a kényszerű túlüzemeltetés protokolljait. Ez egy meglévő és a társaságnál már alkalmazott rendszer, amelyet most a buszokra is kiterjesztenek. Lényege, hogy a tervezett élettartamukat meghaladóan kényszerűségből tovább üzemeltetett eszközök (járművek, infrastruktúra elemek) esetén tudományos alátámasztottsággal meghatározásra kerüljenek azok a speciális vizsgálatok és ellenőrzési módszerek, amelyek a biztonságos üzemeltetés érdekében alkalmazandóak.
Címlapfotó: Róka László, MTI/MTVA
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. szeptember 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A sztereotípiák mögött egy olcsó, rendezett és meglepően barátságos ország tárul fel.
Szombaton a napsütést főként délelőtt fátyolfelhőzet szűrheti, de csapadék nem várható. Mérsékelt lesz a délkeleti szél.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Mennyit ér a magyar útlevél? Nézd meg a világ legértékesebb útleveleinek listáját és a CHART by Pénzcentrum elemzését! Katt a videóért!
Megállapodás született az elektromos rollerek autóbuszokon történő szállításának szabályozásáról,
A vásárlás újra utazási cél lett – de már nem a szuvenírekért vagy a duty free parfümökért indulnak útnak a turisták
Egyre többen választják a mediterrán régiókat az utószezonban, ám sokan csak a helyszínen szembesülnek azzal, hogy egyes szolgáltatások már nem elérhetők.
Kisiklott egy Vácról péntek reggel Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél,
A Pénzcentrum 2025. szeptember 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Pénteken és szombaton napos, meleg időre számíthatunk, vasárnap viszont hidegfront hozhat záporokat.
Elképesztő dolgot közöltek a horvát tengerpartról: erről mindenkinek tudnia kell, aki ott terve nyaralni
Vir volt az idei nyári főszezon abszolút sztárja a Horvátországba utazó magyarok körében - erről adott ki összegzést az egyik szállásfoglalással foglalkozó cég.
Egyre többen utaznak nem a tengerpart, hanem a képernyő miatt: ez komoly hatással van a helyiekre.
Az elmúlt évtizedben Magyarországon emelkedtek leginkább a szállodai és éttermi árak az EU-ban, ami csökkentette a Balaton árelőnyét a népszerű külföldi úti célokkal szemben.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!