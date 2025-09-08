2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
25 °C Budapest
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 8.)
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 8.)

2025. szeptember 8. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. szeptember 8., hétfő.

Névnap

Mária, Adrienn

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.18 Ft
CHF: 420.97 Ft
GBP: 453.01 Ft
USD: 335.5 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 4.
A Hatoslottó nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 10, 21, 29, 33, 42

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 44 db
4-es találat: 1512 db
3-as találat: 20362 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30100 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 10270 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.09: A gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. A nap első felében a nyugati, délnyugati tájak kivételével több helyen, délután már főként északkeleten elszórtan lehet zápor, zivatar, de estétől délnyugatra is érkezhetnek csapadékgócok. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24, 31 fok között valószínű, de északkeleten a határ közelében hűvösebb is lehet.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2025.09.10: Nyugat, délnyugat felől megnövekvő felhőzetre számíthatunk északkeleten, keleten több, másutt kevesebb napsütéssel. A Dunántúlon és a középső tájakon elszórtan, majd néhány órás szünet után a Dunántúlon több helyen várható zápor, zivatar. A délkeleti, déli szél megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 10, 18, délután 25, 33 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.09.07)

Akciók

2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
