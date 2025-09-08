Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 8.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. szeptember 8., hétfő.

Névnap

Mária, Adrienn

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.18 Ft

CHF: 420.97 Ft

GBP: 453.01 Ft

USD: 335.5 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 4.

A Hatoslottó nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 10, 21, 29, 33, 42



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 44 db

4-es találat: 1512 db

3-as találat: 20362 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30100 Ft

MOL: 2900 Ft

RICHTER: 10270 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.09: A gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. A nap első felében a nyugati, délnyugati tájak kivételével több helyen, délután már főként északkeleten elszórtan lehet zápor, zivatar, de estétől délnyugatra is érkezhetnek csapadékgócok. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24, 31 fok között valószínű, de északkeleten a határ közelében hűvösebb is lehet.

2025.09.10: Nyugat, délnyugat felől megnövekvő felhőzetre számíthatunk északkeleten, keleten több, másutt kevesebb napsütéssel. A Dunántúlon és a középső tájakon elszórtan, majd néhány órás szünet után a Dunántúlon több helyen várható zápor, zivatar. A délkeleti, déli szél megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 10, 18, délután 25, 33 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.09.07)

Akciók

