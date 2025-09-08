2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
17 °C Budapest
Idős nő fekszik a padlón egy otthoni esés után, és a vészhelyzeti húzózsinórért nyúl.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg

Biró Attila
2025. szeptember 8. 05:35

2024-ben összesen 1419 magyar vesztette életét otthoni balesetben – vagyis továbbra is messze több tragédia történik a saját lakásban, kertben vagy ház körül, mint a munkahelyeken. A statisztikák szerint  egyetlen halálos munkahelyi balesetre 19 otthoni jut. A legnagyobb veszélyforrást toronymagasan az esések, csúszások és botlások jelentik, amelyek a halálesetek közel kétharmadáért felelnek. Emellett a fulladások, a tűzesetek és a mérgezések szedik a legtöbb áldozatot, míg más, ritkább körülmények – például áramütés, lőfegyver vagy kéziszerszám – szintén emberéleteket követelnek. Az adatok tehát világosan mutatják, az otthoni biztonság kérdése sokkal fontosabb, mint azt a legtöbben gondolnák.

Bár sokan a munkahelyeket tartják a veszélyes üzemeknek, a számok mást mutatnak. 2024-ben ugyanis 1 halálos munkahelyi balesetre mintegy 19 halálos otthoni baleset jutott. Igaz, 2023-hoz képest összességében csökkent az otthonaikban életüket vesztők száma, ugyanakkor több baleseti körülmény esetében éppenséggel nőtt a halálesetek előfordulása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A következő elemzésben részletesen bemutatjuk, hol romlott a helyzet, és hogyan alakultak az adatok az elmúlt három évben összesítve.

Továbbra is az elesés öli meg a legtöbb magyart

Ahogy az adatokból látjuk, 2024-ben összesen 1419 ember halt meg otthoni balesetben. A számok jól mutatják, hogy néhány okozó körülmény kiugróan magas arányban szerepel a statisztikában, míg mások inkább ritkábban fordulnak elő – de összességében mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az otthon továbbra is az egyik legveszélyesebb hely marad.

Esés, csúszás, botlás – messze a leggyakoribb halálok: 903 eset, ami az összes baleseti haláleset 64%-át teszi ki. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden harmadik nap több ember is életét veszti ilyen típusú balesetben. Mint azt a számok is mutatják, ez a kategória toronymagasan vezet, és önmagában meghatározza a statisztika alakulását.

Fulladás (víztől, ételtől, egyéb körülménytől) – 147 haláleset, vagyis az esetek 10,4%-a tartozik ide. Ez a második leggyakoribb ok, és jól mutatja, mennyire gyakori probléma a félrenyelés, illetve a vízi balesetek az otthon környezetében.

Tűz és láng okozta égés, fulladás – 95 eset, ami 6,7%-ot képvisel. A számok alapján ez a harmadik leggyakoribb halálok. Mérgezés – 71 haláleset, az összes 5%-a. Ez a szám jóval alacsonyabb, mint az esések vagy a fulladások száma, de így is jelentős, és sokszor megelőzhető lenne például biztonságos tárolással. Az „Egyéb” kategória – 146 esetet számol, ami szintén 10% körüli arányt jelent.

Ritkább, de így is halálos esetek:

  • Lőfegyver, robbanás: 18 haláleset (1,3%) – meglepően magas szám, tekintve, hogy ritkának gondolnánk.
  • Tárgyak esése, beszorulás, összenyomás, gépek: 12 haláleset (0,8%).
  • Vágó-, szúróeszközök, kéziszerszám: 10 haláleset (0,7%).
  • Maró, izzó anyagok, gőz: 9 haláleset (0,6%).
  • Áramütés: 8 haláleset (0,6%).

Mi változott 2024-re?

Ahogy a számokból látjuk, 2023-ról 2024-re az esések okozta halálesetek száma jelentősen visszaesett: míg egy évvel korábban még 986 tragédiát regisztráltak, tavaly már „csak” 903-at. Ez a vezető haláloknál is látványos javulást jelent.

Ezzel szemben akadnak kategóriák, ahol épp ellenkező folyamat zajlott. A lőfegyverhez és robbanáshoz köthető halálesetek száma megduplázódott, 9-ről 18-ra nőtt, ugyanígy a vágó-, szúróeszközök és kéziszerszámok által okozott halálesetek is duplázódtak, 4-ről 10-re. Bár mindkét esetben alacsony bázisról van szó, a növekedés így is figyelemre méltó.

Mit mutatnak három év számai?

2022 és 2024 között összesen 4 778 magyar vesztette életét otthoni balesetben. Ez hatalmas szám, és jól mutatja, mennyira sok haláleset történik a saját lakásunkban, kertünkben, közvetlen környezetünkben. 

Ahogy az adatokból látjuk, toronymagasan az esések, csúszások, botlások jelentik a legnagyobb veszélyt: három év alatt 2942 ember halt meg emiatt, ami az összes haláleset 61,5%-a. Ez azt jelenti, hogy tízből hat esetben ilyen egyszerű, mindennapi baleset áll a tragédia hátterében.

A második legnagyobb csoport a különféle fulladások: ételtől, víztől vagy más körülménytől összesen 436-an haltak meg (9,1%), míg a tűz és láng okozta halálesetek további 303 esetet tettek ki (6,3%). Együtt tehát ezek közel 750 életet követeltek.

A mérgezések szintén jelentős számot képviselnek, három év alatt 241 áldozattal (5%). Ez mutatja, hogy a veszélyes anyagok otthoni tárolása és kezelése továbbra is kritikus probléma.

A ritkább, de mégis súlyos kategóriák közé tartoznak:

  • Maró, izzó anyagok, gőz – 42 haláleset
  • Tárgyak esése, beszorulás, összenyomás, gépek – 41
  • Lőfegyver, robbanás – 39
  • Áramütés – 26
  • Vágó-, szúróeszközök, kéziszerszám – 19

Ezek mindegyike kisebb arányt képvisel, de összességükben így is több mint 160 ember halálát okozták három év alatt. Végül az „egyéb” kategória 489 áldozattal zárta a sort, ami önmagában az esetek több mint 10%-át jelenti. Ez jól mutatja, hogy a balesetek jelentős része nehezen besorolható, sokféle körülmény játszhat közre.

Összegzésként kimondhatjuk, hogy három év adatai világosan kirajzolják trendet: az otthoni halálos balesetek legnagyobb kockázata messze az esés, csúszás és botlás, ezt követik a fulladások, tűzesetek és mérgezések. Ezek együtt adják a halálesetek több mint 80%-át. A ritkább kategóriák száma jóval alacsonyabb, de így is százak életét követelték 2022 és 2024 között.

Hogyan előzzük meg a leggyakoribb otthoni baleseteket?

1. Esések, csúszások, botlások (idősek veszélyben)

  • Idős embereknek kerüljék a létrahasználatot, bízzák inkább fiatalabb családtagra vagy szakemberre.
  • A lakásban távolítsuk el a szőnyegszegélyeket, laza kábeleket, amelyek botlást okozhatnak.
  • Tegyünk kapaszkodót a fürdőszobába, zuhanyzóba, és használjunk csúszásgátló szőnyeget.
  • Érdemes rendszeresen ellenőriztetni a látást és a vérnyomást, mert a szédülés és rossz látás fokozza az
  • esés kockázatát.

2. Fulladások (gyermekek veszélyben)

  • Kisgyermekeket soha ne hagyjunk felügyelet nélkül a kerti medencében vagy kádban – egy perc is végzetes lehet.
  • Étkezésnél figyeljünk a falatok méretére: kisgyerekeknél kerüljük a könnyen félrenyelhető ételeket (pl. szőlő, mogyoró).
  • Időseknél gyakori a félrenyelés: javasolt lassabban enni, és rendszeresen ellenőriztetni a nyelési funkciókat, ha probléma gyanúja felmerül.

3. Tűz és égési sérülések (minden korosztályra veszélyes)

  • Soha ne dohányozzunk ágyban vagy kanapén – az otthoni tűzesetek klasszikus forrása.
  • Ne hagyjuk a tűzhelyet, sütőt felügyelet nélkül működni.
  • Használjunk füstérzékelőt, ami időben figyelmeztet a veszélyre.
  • Gyerekek elől tartsuk távol a gyufát, öngyújtót, gyertyát.

+ általános tanács:

  • Mérgező anyagokat (tisztítószerek, gyógyszerek) mindig zártan, gyermekbiztos helyen tároljunk.
  • Az idősebbek számára célszerű vészcsengőt vagy okos karkötőt használni, amivel gyorsan jelezhetnek baj esetén.

Az adatok világosan mutatják, hogy az otthoni balesetek nem kivételes esetek, hanem mindennapos tragédiák, amelyek bárkivel megtörténhetnek. Éppen ezért a megelőzés kulcsszerepet játszik. A védekezés és az odafigyelés nem bonyolult, inkább apró, tudatos szokásokon múlik.

Ha időben felismerjük a veszélyt, és nem halogatjuk a szükséges intézkedéseket – legyen az egy szőnyeg leszedése, egy füstérzékelő felszerelése vagy egy veszélyes házimunka átadása másnak –, máris rengeteget tettünk saját és szeretteink biztonságáért. Az adatok legfontosabb üzenete, hogy az otthon biztonsága nem magától értetődő. Tudatos odafigyeléssel azonban a legtöbb baleset megelőzhető.
Címlapkép: Getty Images
