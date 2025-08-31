Ezt a szigetet választották a világ legszebb helyének: vízesések, vulkánok és titkos öblök várnak itt

Egy friss kutatás szerint az Indonéziában található Bali a világ legjobb szigeti úti célja, amely egyedülálló természeti szépségeivel és változatos tengerparti élményeivel emelkedik ki a többi desztináció közül.

A Trip.com online utazási iroda több százmillió adatpontot elemzett, figyelembe véve az ügyfelek értékeléseit, az értékesítési népszerűséget és az egyes helyek egyedi jellemzőit, mielőtt összeállította a világ legjobb tengerparti úti céljainak rangsorát.

Bali valójában több szigetből áll (Indonézia több ezer szigete közül), de kétségtelenül az ország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, élénk helyi kultúrájával és gyönyörű templomaival. A látogatók lenyűgöző vízeséseket, vulkánokat, nyugodt öblöket és rizsteraszokat fedezhetnek fel - írta meg a Travel and Leisure.

A sziget minden típusú tengerparti élményt kínál. A szörfösök előszeretettel keresik fel Uluwatu, Canggu és Kuta partjait a trópusi hullámok miatt. A helyi szörfkultúra nyugodt és barátságos, olyan szörftáborokkal, mint a Goddess Retreats, amely kezdők számára is nyitott.

A búvárok gyakran a sziget északi részére látogatnak, hogy manta rájákkal, zátonyokkal és teknősökkel úszhassanak. Bali leghíresebb merülőhelye, az USAT Liberty hajóroncs híres puha koralljairól, angyalhalairól és egyéb víz alatti élőlényeiről. Akár a drámai sziklákról lezúduló hullámokat szeretné nézni, akár színes halakkal snorkelezni, Bali mindenkinek kínál megfelelő tengerpartot.

A fenntarthatóság érdekében a látogatókat arra kérik, hogy megfelelően helyezzék el hulladékukat, kerüljék a műanyagot, és használjanak zátonybarát naptejet a gyönyörű partok és létfontosságú korallzátonyok védelme érdekében.